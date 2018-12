Stiri pe aceeasi tema

- Fiica fostului jucator de baschet Magic Johnson, Elisa Johnson, a scapat ca prin urechile acului dupa ce doi barbați inarmați au intrat in locuința pe care aceasta o inchiriase prin intermediul platformei Airbnb, potrivit TMZ.com, scrie Mediafax.Fiica fostului jucator de baschet de la Los…

- #WATCH: One-year-old girl escapes unhurt after a train runs over her at Mathura Railway station. pic.twitter.com/a3lleLhliE— ANI UP (@ANINewsUP) 20 noiembrie 2018 Imensa rețea feroviara indiana este cunoscuta pentru supraglomerație și accidentele frecvente, în care oamenii…

- Accident grav, an aceasta seara, dupa ce o mașina a izbit un cal scapat dintr-o curte. Doua victime, mama și fiica, au fost transportate de urgența la spital. Evenimentul s-a produs pe DJ 203K, la Stancești. O mașina in care se aflau cinci persoane nu a mai putut evita coliziunea cu un cal scapat din…

- Accident rutier pe DJ 203K, in localitatea buzoiana Vadu Pasii. Un autovehicul cu cinci persoane a lovit un cal iesit pe carosabil. Cinci victime, intre care o gravida si fiica ei de sase ani, au fost transportate de urgenta la spital.

- Incident violent in fața spitalului județean din Timișoara. O asistenta medicala a fost batuta cu salbaticie, cu pumnii și piciorele, de mai mulți indivizi, sub pretextul ca a lovit cu mașina un minor.

- Ministrul italian de Interne Matteo Salvini si ministrul luxemburghez de Externe Jean Asselborn s-au contrat dur vineri, la Viena, in cadrul unei reuniuni pe tema imigrantilor. Schimbul de replici dintre cei doi s-a lasat cu o comparatie nefericita si o injuratura nedemna pentru un astfel de summit.

- Cei trei barbati din Runcu retinuti pentru 24 de ore de politisti pentru ca la inceputul saptamanii au intrat in casa peste un localnic si l-au snopit in bataie au scapat de catuse. In urma audierilor de la Parchetul de...