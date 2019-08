Stiri pe aceeasi tema

- Xana, fiica de 9 ani a lui Luis Enrique, a murit astazi dupa o lupta teribila cu cancerul. Tragica veste a fost impartașita de fostul selecționer al Spaniei printr-o postare pe Twitter. „Fiica noastra a murit in aceasta dupa-amiaza la varsta de 9 ani dupa cinci luni intense de lupta cu cancerul. Va…

- Zeci de mesaje de condoleante au fost postate pe retelele de socializare in memoria tanarului din Maramures care a murit strivit de masina, dar si-a salvat familia. Devastata de durere, mama sa a publicat un mesaj sfasietor la adresa fiului ei pe care il numeste erou. Tanarul 30 de ani va fi inmormantat…

- Prezentatorul TV Cristi Brancu este in doliu. Mama lui a murit vineri, 16 august, in spital. Cristi a anunțat vestea cea trista pe pagina lui de Facebook, printr-un mesaj emoționant: ”Ii mulțumesc. Ii mulțumesc pentru ca exist. Ii mulțumesc pentru o copilarie minunata. Ii mulțumesc ca a crezut ca voi…

- "Mama, am intrat astazi in casa si inca ți-am simțit parfumul cu care te dadeai zi de zi, hainele tale erau aruncate pe pat, iar machiajele erau desfacute in baie din graba de a ajunge acolo unde te-ai pornit sa te duci, aveam sentimentul ca TU esti acasa, dar de fapt te-ai dus acolo unde imi era…

- Cunoscutul alpinist roman Zsolt Torok a murit. Avea 45 de ani și fusese dat disparut de familie. Alpinistul disparuse in Muntii Fagaras, unde a fost gasit decedat dupa ce ar fi cazut de la...

- Iris Annabel Goldsmith a murit in urma unui accident petrecut la ferma familiei din Somerset. Adolescenta de 15 ani era mostenitoarea unora dintre cele mai bogate familii din lume, Goldsmith si Rothschild. „Doamne, te rog sa-mi readuci fetita inapoi. Daca nu poti, te rog sa ai mare grija de ea. O iubesc…

- La varsta de 14 ani, sa iți pierzi unul dintre membrii familiei este extrem de greu de "digerat" din punct de vedere emoțional, insa sa iți perzi chiar mama este una dintre cele mai grele lovituri din partea vieții.

- Viața a fost crunta cu o adolescenta care și-a pierdut iubitul in varsta de doar 18 ani, la doar patru saptamani de cand a fost diagnosticat cu o forma de cancer, iar medicii i-au dat șase luni de viața.