Stiri pe aceeasi tema

- O fetița a murit la cateva zile dupa prima ei aniversare fiindca a fost lasata de catre mama ei inchisa intr-o mașina timp de 16 ore. Era extrem de cald afara. Incidentul s-a petrecut in Missouri,...

- O fetița de 11 ani a ajuns acasa și i-a gasit pe mama ei și pe iubitul acesteia morți. Se pare ca cei doi s-au sinucis. Fata a devenit isterica cand le-a vazut trupurile neinsuflețite in...

- O femeie din Ohio, SUA, sustine ca, desi fetele ei ii spuneau constant ca au o ”creatura” in dormitor, ea si sotul ei nu au crezut. The post Descoperirea socanta facuta de o mama in dormitorul copiilor: ”Imi spuneau ca au o creatura in camera, insa nu i-am crezut” appeared first on Renasterea banateana…

- O tanara din Marea Britanie, careia ii este foarte frica sa zboare cu avionul, a facut o descoperire care i-a agravat starea de anxietate. Ellie Evans, in varsta de 18 ani, a fost nevoita sa zboare...

- O fata de 18 ani, eleva la un colegiu renumit din Ploiesti, este cercetata de procurori pentru ca ar fi incercat sa isi ucida cea mai buna prietena, care i-ar fi fost și iubita, dupa un plan criminal, gandit mai multe zile. Ea a invitat victima la ea acasa, unde avea pregatite mai multe arme albe,…

- Ministerul Finanțelor a publicat, marți seara, ordonanța care aduce modificari controversatei OUG 114. Potrivit documentului, care se afla in dezbatere publica, se schimba modul de calcul al taxei pe activele bancare, care nu va mai fi legata de nivelul ROBOR, ci va fi o taxa fixa de 0.4% pentru bancile…

- Politistii nemteni cauta o femeie in virsta de 25 de ani, din G1rcina, care a disparut de acasa impreuna cu fiica ei in virsta de un an. “Politistii Serviciului de Investigații Criminale si cei ai Secției de Poliție Rurala Gircina continua activitatile de cautare in vederea depistarii numitei Amariei…

- Brave Evie, care are numai noua luni, are numeroase tumori la nivelul ficatului, coastelor, rinichilor și abdomenului. Evie s-a nascut cu o boala hepatica rara. Un ficat i-a fost gasit in 24 de ore și...