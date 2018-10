Stiri pe aceeasi tema

- "Dumnezeu asa a vrut, sa ni-l ia repede si tanar. Aseara era bine. Eu sunt socata, in momentele astea n-am cuvinte. As vrea sa-i pastram memoria frumoasa. Cred ca i-a cedat inima, cam asta s-a intamplat. Am vorbit aseara ultima data cu el, sa-i spun ca cel mic urma sa joace la echipa under 17. El joaca…

- Fostul fotbalist a transmis, duminica, pe pagina de Facebook, un mesaj in memoria lui Ilie Balaci care a murit la varsta de 62 de ani , din cauza unui infarct. „Dumnezeu sa te odihneasca in pace suflet drag! Prea repede te-ai stins, ai fost si esti un inger! Multe lacrimi pentru tine, nu o sa fii uitat…

- Lorena Balaci, fiica cea mare a lui Ilie Balaci, a dezvaluit ca a vorbit aseara cu tatal ei, iar acesta era bine, nu trada nicio problema. „Minunea Blonda” a Craiovei se temea de moarte. „ Dumnezeu așa a vrut, sa-l ia repede și tanar . Aseara era bine. Sunt șocata, chiar nu știu ce pot sa zic, nu am…

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci a postat, duminica, un mesaj dupa decesul lui Ilie Balaci, ea notand ca acesta a fost “o mare legenda”, informeaza News.ro.“O mare legenda s-a stins din viata. Unul dintre cei mai mari jucatori din istoria fotbalului romanesc! Odihneste-te in pace, Ilie Balaci!”,…

- Lorena Balaci, fiica cea mare a "Minunii Blonde" a facut eforturi foarte mari pentru a-si gasi cuvintele in ziua in care tatal sau a trecut in nefiinta. Printre lacrimi si suspinde, Lorena le-a dezvaluit jurnalistilor ca tatal sau a trait cu impresia ca va muri tanar.

- Ilie Balaci, 62 de ani, a murit in aceasta dimineața, la Craiova, din cauza unui infarct. Lorena Balaci, una dintre cele doua fete ale lui Ilie Balaci, a vorbit, printre lacrimi, pentru prima data despre decesul fostului fotbalist legendar. "Va mulțumesc ca sunteți aici. Dumnezeu așa a vrut! Sa il…

- Gica Popescu a postat un mesaj cutremurator pe contul de socializare, imediat ce a aflat de moartea fostului fotbalist, Ilie Balaci. Fostul jucator la Craiova, intre 1984 si 1990, a atașat pe Facebook și o fotografie cu Balaci. „Atata timp cat cerul e albastru, vei fi deasupra tuturor. Zbor lin, inger…