- Mirel Radoi a vorbit despre viitorul fiului sau, Denis, care joaca și el fotbal și vrea sa-i calce pe urme tatalui sau. "Fiul meu joaca ba fundaș central, ba mijlocaș central la inchidere ca mine. Dar in ultimul meci a fost atacant și a dat doua goluri. Acum sa vedem ce va juca. Ați vazut și Gigi Becali…

- Haos in centrul Capitalei la aceasta ora. Traficul este blocat in zona Pietei Unirii din cauza unei pene de curent. Semafoarele din zona Unirii au incetat sa functioneze, iar circulatia fiind blocata pe mai multe portiuni, anunta Digi 24.Citește și: Udrea la shopping cu mama! Suma uriașa pe…

- Au trecut șase ani de la nașterea copilului fostului președinte al Franței, Nicolas Sarkozy (62) cu modelul Carla Bruni (49), iar inca de la venirea pe lume a fetiței pe nume Giulia Sarkozy, parinții ei celebrii au incercat din greu sa o ținta departe de atenția publica. Pe atunci apareau cateva fotografii…

- Cea mai inalta cladire moderna de birouri din Romania, Unirii View, incepe sa prinda conturi in centrul Bucurestiului. Lucrarile avanseaza intr-un ritm sustinut, cladirea urmand sa domine la inceputul lunii viitoare peisajul zonei ultracentrale din Capitala, ajungand la etajul al unsprezecelea si o…

- Fostul pilot de raliuri Yves Weerts a ajuns la etajul noua cu construcția turnului sau de birouri din centrul Bucureștiului. Antreprenorul spune ca va atinge etajul 11 la inceputul lunii viitoare și va finaliza la vara lucrarea.

- Dupa zece ani de casnicie, Roxana Ciuhulescu si Mihai Ivanescu au divortat la notar. Cu toate acestea, barbatul face tot ce-i sta in putinta sa o rasfese pe fetița rezultata din mariajul cu vedeta de televiziune.

- Primaria Capitalei vrea sa achizitioneze, intr-o prima etapa, 42 de autobuze electrice “cu costuri minime si fara investitii si avize suplimentare”, pentru zona centrala a Bucurestiului, potrivit unui proiect ce va fi dezbatut marțea viitoare intr-o ședința a Consiliului General al Municipiului Bucuresti…

- O noua clinica medicala, destinata bucurestenilor, a fost inaugurata, ieri, in prezenta Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul bisericii Ortodoxe romane, a primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, secondat de edilul sef al Sectorului 6, Gabriel Mutu, si a directorului general al SGASPC (Direcția…

- Intr-un București sufocat de mașini, in centrul Capitalei, aproape de kilometrul zero, unde parcagiii iși dezvolta `afaceri infloritoare` pe seama lipsei locurilor de parcare, Poliția Locala a Municipiului București, afla in subordinea Primariei Capitalei, se bucura de 36 de locuri de parcare rezervate. …

- Un incendiu a distrus mașina unui cetațean strain care a luat foc in centrul Bucureștiului, in timpul mersului. Motiv izbucnirii focului i-a lasat cu gura cascata pana și pe pompierii care au intervenit sa stinga incendiul.

- Au fost clipe de panica chiar in centrul Capitalei. O masina a luat foc, in mers, din senin, la intersectia dintre Bulevardul Unirii cu Strada Lucian Blaga. Strada s-a umplut in scurt timp de un fum gros. La fata locului s-au deplasat de urgenta 2 autospeciale de stingere cu apa si…

- Oana Zavoranu nu inceteaza sa surprinda! Bruneta a pus la cale o noua actiune caritabila, dupa ce in urma cu cateva zile a blocat centrul Capitalei cand a impartit oamenilor haine si accesorii scumpe in valoare de 200.000 de euro.

- Andreea Marin nu se poate bucura din plin de ziua in care vine Moș Nicolae . Asta pentru ca Zanei ii lipsesc aniversarile din familie, petrecerile in care tatal și bunicul sau iși sarbatoreau onomastica. De anul trecut, cand și tatal sau s-a stins din viața , pentru Andreea Marin ziua in care copiii…

- Dupa ce au reușit sa opreasca incercarea Primariei București de a ridica un targ de Craciun in Piața Victoriei, protestatarii au ajuns, duminica seara, la o noua manifestație impotriva Guvernului. La ora publicarii acestei știri, in Piața sunt doar 100 de persoane, un numar șocant de mic pentru cei…

- Ziua de duminica a fost una extrem de dureroasa pentru arta romaneasca, Stela Popescu fiind condusa pe ultimul drum de sute de oameni și de artiști care i-au fost alaturi de-a lungul indelungatei sale cariere. iar printre aceștia s-a numarat și fiica lui Adriana Enache, Diana, tanara insoțindu-și tatal…

- Doliu in cinematografe. Stela Popescu s-a stins din viata joi (23 noiembrie). Ea a fost gasita moarta in curtea casei. Din primele informatii, artista a facut stop cardio-respirator. Medicii de pe ambulanta au gasit-o pe actrita intinsa pe jos. Din pacate, nu au mai putut face nimic pentru ea. Desi…

- Imaginile cu fiica fostului președinte Barack Obama sarutandu-se pasional cu un tanar de la Harvard au facut inconjorul planetei iar principala intrebare a fost: cine este iubitul Maliei Obama. Presa britanica a descoperit ca tanarul cu care se saruta Malia este Rory Farquharson, un britanic de 19 ani…

- Dupa ce si-a facut de cap la Londra alaturi de noua sa cucerire, Codruta, o bruneta originara din Cluj-Napoca, Adrian Cristea a revenit in forta in Romania! Primul lucru pe care „Printul” l-a facut pe meleagurile mioritice a fost sa-si vada fiica.

- Gigi Becali continua sa investeasca și in Centrul de Copii și Juniori al FCSB, dupa ce ani la rand l-a ignorat. Patronul stelist a dezvaluit ce plan are pentru juniorii roș-albaștrilor și ce va construi in complexul de la Berceni. "Proiectul academiei l-am inceput, dar a venit criza și a trebuit sa…

- Candva considerata una dintre cele mai atragatoare femei din Romania, Crina Abrudan a ajuns de nerecunoscut! Casatorita cu fostul fotbalist Gabi Popescu, cea care in urma cu cativa ani facea senzatie pe micul ecran a slabit ingrijorator.

- Cinci saci cu mii de cartele telefonice, de la toți operatorii de telefonie mobila au fost gasiți pe o strada din Capitala, in fața unui bloc. Sacii au fost gasiți de un barbat care a sunat imediat la 112. Descoperirea neobișnuita a fost facuta in zona Pieței Mihail Kogalniceanu, in sectorul 1 al Bucureștiului.…

- Desi are 37 de ani, Filipe Teixeira este unul dintre cei mai buni fotbalisti din campionatul nostru. Gratie prestatiilor din acest sezon, mijlocasul l-a convins pe Gigi Becali sa-i ofere un nou contract. Ba mai mult, franco-portughezul a intrat in vederile lui Cosmin Contra, pentru o posibila convocare…

- Un barbat a suferit arsuri grave, intr-un incendiu izbucnit vineri la parterul unei case din Sectorul 2 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. In interiorul casei se simte miros puternic de gaze, insa primele informatii nu confirma daca a fost vorba de…

- Deplasare pe contrasens in centrul Bucureștiului, in zona Biblioteca Naționala - Pasaj Marașești. Deși traficul pare aglomerat iar condițiile meteo nu sunt cele mai bune, un șofer circula nestingherit printre mașinile care vin din sens opus.

- Alexandra Becali este, cu siguranța, una dintre cele mai vanate puștoaice din lumea buna a Capitalei. Frumoasa, cu un tata putred de bogat, deșteapta și ”cu vorbele la ea”, fiica mijlocie a latifundiarului pare insa insensibila la farmecele barbaților.

- Dupa ce Meme Stoica a fost implicat intr-un scandal monstru la LOFT, alaturi de "ginerele" sau, Dan Petrache, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a publicat in exclusivitate AICI imaginile, Gigi Becali a rabufnit la adresa fiului temutului "Sefu". (VEZI SI:A Fiica managerului FCSB l-a iertat…

- "Am vazut imaginile, dar pe Stoica nu l-am vazut. Eu stiu ca ginerele sau a facut scandal si MM s-a bagat. A fost implicat ca s-a bagat sa nu il mai bata pe ginere-su. I-am spus ca la Loft ca sunt un miliard de draci. Poimaine afli ca a luat foc Loft si ca ISU e de vina. Dracii sunt de vina. Institutiile…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai „Meme” Stoica, a fost implicat într-o bataie care a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbata într-un club de noapte din Bucuresti. Stoica a recunoscut incidentul, însa a precizat ca nu a participat la bataie, ci doar a…

- MM Stoica a facut scandal intr-un club din București: era beat, s-a batut cu bodyguarzii și a aruncat cu sticle. ”Va omor pe toți” și ”Am vrut sa-mi apar fiica”. In noapte de vineri spre sambata, Mihai Stoica, 52 de ani, directorul sportiv al FCSB, a fost implicat intr-un scandal uriaș intr-un club…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a reacționat pe Facebook dupa scandalul in care a fost implicat vineri noapte, in clubul Loft, alaturi de fiica sa și iubitul acesteia.Citește și: MM Stoica și fiica sa, implicați intr-un scandal incredibil in club: 'Va omor pe toți'! Dezvaluiri…

- Implicat intr-un scandal violent in clubul LOFT din Bucuresti, Mihai Stoica a recunoscut incidentul, a admis ca a exagerat, apoi a explicat de ce a ajuns in mijlocul scandalului la care au mai luat parte fiica sa, Teodora, si iubitul acesteia, Dan Petrache. Inntr-un mesaj postat…

- Gigi Becali a reacționat dupa bataia in care a fost implicat MM Stoica. Patronul de la FCSB i-a luat apararea directorului sportiv ale roș-albaștrilor și a anunțat ca nu il va sancționa in niciun fel, deoarece era in timpul liber."MM a sarit sa il apere pe ginerele sau, care s-a batut cu unii…

- FCSB, lovita de un nou scandal uriaș! Gazeta Sporturilor susține ca a obținut declarațiile unor martori la scene de lupta cu MM Stoica, fiica acestuia, Teodora si iubitul ei, in clubul LOFT din Capitala.Scena descrisa de martori pare desprinsa dintr-un film de acțiune. "Am ajuns in…

- Libertatea.ro a realizat un experiment LIVE pentru a arata cat timp pierde un bucurestean care decide sa isi lase acasa masina personala si sa mearga cu tramvaiul pentru a ajunge din centrul Capitalei in zona Pipera, din nordul Bucurestiului. Experimentul a fost transmis in direct pe pagina de Facebook…

- Dennis Man traverseaza, fara indoiala, cea mai buna perioada din cariera sa. In varsta de 19 ani, jucatorul de la FCSB a devenit unul dintre cei mai buni fotbalisti din Liga I, iar Gigi Becali spera sa obtina 50 de milioane de euro in schimbul sau.

- „Romanii iubesc mallurile, nu retailul stradal. Vin in centrul vechi sa manance si sa bea, nu sa cumpere haine.“ Pereti cu graffiti, cladiri pe cale sa se darame, zone intunecate, fara vizibilitate – este radiografia unuia dintre punctele fierbinti ale Bucurestiului, centrul vechi al orasului,…

- Accident extrem de grav in centrul Bucurestiului cu doua victime transportate de urgenta la spital. Autoritatile intervin in forta. Totul s-a intamplat pe Bulevardul Unirii. Au fost implicate doua masini si un autobuz al liniei 104. In urma impactului, un pasager si soferul uneia dintre masinile…

- Luni seara s-au putut admira Munții Carpați din centrul Capitalei. Fotograful Dan Mihai Balanescu a surprins acest fenomen rar intalnit in București de pe hotelul Intercontinental, scrie digi24.ro.Nu este pentru prima data cand se intampla un astfel de fenomen in București.

- Ziarul Financiar a organizat joi seara cea de-a opta editie a Galei Dupa Afaceri Premium, care a premiat cele mai importante lansari din industria de lifestyle si lux, fie ca este vorba de parfumuri, modele de masini sau colectii de moda. Au fost premiate industrii precum auto, parfumerie, orologerie…

- Primarul Gabriela Firea vrea sa mute autogarile din centrul Bucureștiului, dupa cum a declarat astazi, in cadrul unei conferințe organizate la Palatul Parlamentului pe tema proiectelor de dezvoltare și mobilitate urbana. Din datele pe care le are municipalitatea sunt 3.000 de curse pe zi pe care le…

- Ordinele nu se discuta, se executa! Asa si-a inchipuit Gigi Becali ca se va intampla la FCSB, dupa ce a decretat: „De acum, nu mai fumeaza nimeni! Nu mai fumeaza Alibec”. Surpriza! Lui Denis nici nu-i pasa de porunca venita de la palat!

- Cateva mii de membri ai Federatiei Sanitas protesteaza in centrul capitalei Foto: Arhiva/Adriana Turea. Câteva mii de membri ai Federatiei Sanitas protesteaza în centrul Bucurestiului fata de modificarile legislative anuntate pentru 1 ianuarie 2018 si care, considera sindicalistii, ar…

- Evenimentul a reunit unii dintre cei mai insemnați eurodeputați, reprezentanți ai Comisiei Europene, precum și ai mai multor organizații din domeniul dezvoltarii regionale și urbane, cu scopul de a promova bunele practici in utilizarea fondurilor europene de catre autoritațile locale și regionale.…

- Ambasada Chinei a cumparat o cladire cu sase etaje in zona Batistei-Armeneasca-Rosetti, unde va amenaja un centru cultural, valoarea tranzactiei fiind de 4 milioane euro, a anunțat compania imobiliara Regatta Real Estate, care a intermediat tranzacția. ”Gasirea imobilului care sa indeplineasca solicitarile…

- Ambasada Chinei a cumparat o cladire cu sase etaje in zona centrala a Bucurestiului (Str Batistei-Armeneasca-Rosetti), unde va amenaja un centru cultural, valoarea tranzactiei fiind de 4 milioane euro. Tranzactia a fost intermediata de compania imobiliara Regatta Real Estate. …

- Britanicii de la The Guardian au dedicat un intreg material economiei Romaniei, care 'este acum in plina dezvoltare, dupa ce fosta țara comunista a intrat in Uniunea Europeana in 2007'.La un birou elegant situat in centrul Bucureștiului, co-fondatorul Fitbit și directorul executiv al companiei…

- Fostul ministru delegat pentru Invatamant Superior Mihnea Costoiu si fostul tenismen Dinu Pescariu au sosit marti dupa-amiaza la DNA, prezenta lor fiind legata de preluarea bazei Cutezatorii. Advertisement Conform unei investigatii realizate in 2014 de Centrul de Investigatii Media,in 30 aprilie 2004,…