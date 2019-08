Stiri pe aceeasi tema

- Nu trece nicio zi fara noi informatii in cazul lui Gheorghe Dinca. Acum, noi vesti au iesit la suprafata. Se pare ca criminalul din Caracal, asa cum a fost numit, are de zece zile un nou avocat. De fapt, o avocata. Nora lui Gigel Firica. Cine este Gigel Firica? Ei bine, nimeni altul decat partenerul…

- Avocatul din oficiu al lui Gheoghe Dinca, Bogdan Alexandru, a ținut sa transmita public un mesaj din partea fiicei criminalului din Caracal, Daniela Dinca. Aceasta a transmis condoleanțe familiilor și a spus ca familia ei se deteșeaza de faptele comise de tatal sau.Citește și: IMAGINI ȘOCANTE…

- Detalii uimitoare au iesit la suprafata despre fiica criminalului din Caracal. Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, a plecat pe usa din spate de la locul de munca pe care il avea in tara. Ce s-a intamplat? Va spunem in continuare.

- „Adevarul“ a luat legatura cu un afacerist Italian care a cunoscut-o foarte bine pe Daniela, fiica criminalului din Caracal. Acesta a declarat, sub protectia anonimatului, ca locuieste in vecinatatea casei unde a stat aceasta in Italia si ca a vazut-o de foarte multe ori insotita de fete tinere. Mai…

- Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, a facut miercuri la Antena 3 primele declarații despre suspiciunile de proxenetism care planeaza asupra cazului.„Maine vor fi declaratii”, a repetat fiica lui Dinca, intrebata daca face trafic cu minore. „Știți ce inseamna maine?”, a zis fata suspectului…

- Un aradean, fost angajat si partener de afaceri al italianului cu care fiica lui Gheorghe Dinca a avut o relatie de concubinaj si afaceri, sustine ca o stie bine pe femeie, care le-a spus partenerilor sai de afaceri italieni ca, daca vor, le poate face...

- Nicolae Cilan sustine ca partenerii lui din Italia sunt gata sa depuna marturie in fata autoritatilor in acest sens. Daniela, fiica lui Gheorghe Dinca, a fost cercetata pentru furt dupa ce a delapidat farmacia veterinara din Timisoara in care lucra, apoi a plecat in Italia, unde a avut grija de o batrana,…

- Se fac dezvaluiri bomba in cazul din Caracal! Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, este acuzata de cativa afaceristi italieni ca le-a propus sa le faca "rost" de fete pe care sa le duca in Italia.