- Ioana Boureanu a trecut prin clipe de coșmar sambata seara, intr-un club din Capitala, unde era invitata la un majorat. Fata in varsta de 17 ani a fost batuta crunt de trei tinere, iar tatal acesteia a gasit-o cu capul spart și rani pe tot corpul. Se pare ca totul a pornit de la un conflict verbal.…

Ioana Boureanu nu a implinit inca 18 ani, dar cand iese pe strada intoarce privirile! Pe toate! Fiica fostului politician Cristian Boureanu a „lovit" și in urma cu cateva zile. O ieșire in parc, la o scurta plimbare alaturi de o prietena, a transformat-o in "diva"…