Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Boureanu, fiica lui Cristian Boureanu, a trecut prin momente dificile sambata seara, cand a fost batuta crunt de trei tinere, intr-un club din Capitala. Tanara a fost gasita cu capul spart și cu rani pe tot corpul.

- Scandalul a degenerat de la un conflict verbal pornit de cele trei fete de etnie rroma. Ioana venise la baie sa se spele pe maini si a cerut voie sa i se faca si ei loc. La un moment dat, una dintre agresoare i-a tras o palma, apoi toate s-au napustit asupra fetei cu pumnii si cu picioarele, potrivit…

- Fostul politician Cristian Boureanu a trait clipe de groaza sambata seara, cand si-a vazut fiica plina de sange. Ioana Boureanu a fost batuta cu salbaticie in celebrul club Loft. Nu o data, ci in doua reprize! Cap spart, siroaie de sange, rani pe tot corpul. Asa si-a gasit Cristi Boureanu fiica sambata…

- Kira Hagi, fiica de 22 de ani a lui Gica Hagi, participa la un nou proiect artistic, urmand a o interpreta pe Martha Bibescu in piesa de teatru "Martha. Povestea romantata a unei printese", care se va juca la Bucuresti, pe 20 si 21 decembrie a.c."Sunteti in Bucuresti pe 20 sau 21 decembrie Va astept…

- Estelle, o tanara de 19 ani din Franța, a fost la un pas de moarte, in urma cu doua saptamani, dupa ce a vrut sa-și vopseasca parul cu un colorant comun, gasit la vanzare in toate magazinele. Totul s-a intamplat din cauza unei substanțe puternic alergice, care se afla in aproape toate produsele destinate…

- Tanarul din Ploiești care și-a batut iubita, a filmat ororile și apoi le-a postat pe internet a bagat spaima in familia fetei inca de prima data cand a calcat in casa lor. Potrivit observator.tv, mama fetei batute era la curent cu faptul ca tanarul cu care fiica sa a fost intr-o relatie este extrem…

- Ioana Boureanu nu a implinit inca 18 ani, dar cand iese pe strada intoarce privirile! Pe toate! (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Fiica fostului politician Cristian Boureanu a „lovit” și in urma cu cateva zile. O ieșire in parc, la o scurta plimbare alaturi de o prietena, a transformat-o in ”diva”…