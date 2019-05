Fiica lui Cosette Kojic, model la Romanian Fashion Philosophy! Jade-Marie este fiica lui Cosette Kojic, cea care detine in Romania licenta terapiilor vindecatoare Rudraksha. Tanara are 15 ani, 1,83 m inaltime, un trup perfect si o cariera infloritoare in lumea modei. In luna aprilie s-a desfasurat evenimentul Romanian Fashion Philosophy, cel mai bun eveniment de moda din Romania la momentul actual. La editia din anul acesta a Romanian Fashion Philosophy, Jade-Marie a fost unul dintre cele mai bine cotate modele, urcand pe catwalk in prezentarile majoritatii designerilor prezenti in cadrul evenimentului.…