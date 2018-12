Stiri pe aceeasi tema

- Gelu Diaconu, fostul presedinte ANAF, a transmis luni, in ajun de Craciun, un mesaj dur pentru romani, criticandu-i pe aceia care se uita "admirativ" la masurile fiscale "din ordonanta triadei mincinosilor Dragnea-Valcov-Teodorovici". Acesta sustine ca nu multinationalele sunt cele din cauza carora…

- Seara plina de emotii si visuri implinite pentru mai multe familii care au fost eroii Galei Edelweiss, ajunsa la a patra ediție. Fundatia lui Vlad Plahotniuc, Edelweiss si-a invitat prietenii la sarbatoare pentru a se bucura impreuna de surprizele pregatite in ajun de Craciun.

- Au trecut aproape doua luni de la moartea celui supranumit „minunea blonda” din Banie, Ilie Balaci. Fiica regretatului mare fotbalist al Craiovei a transmis un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare, care te va lasa fara cuvinte.

- Inima unei copile de 8 ani bate, de ieri, in pieptul unui baietel de 10 ani. S-a intamplat dupa ce mama fetitei, implicata intr-un grav accident de masina, si-a dat acordul pentru ca organele fiicei sa fie donate.

- Au trecut mai bine de doi ani de cand Aurelian Preda a murit, insa fiica lui ii simte lipsa in fiecare zi. Anamaria Rosa se gandeste tot timpul la el si posteaza pe retelele de socializare diferite amintiri cu tatal ei.

- Un barbat a ajuns pe mana polițiștilor dupa ce s-a dat in spectacol la un priveghi. Incidentul a avut loc seara trecuta, in jurul orei 21.30, in orașul Titu, a anunțat targovistenews.ro . Tanarul in varsta de 20 de ani, din localitatea Braniștea, beat „cui”. Acesta a intrat intr-o casa unde se ținea…

- Un roman s-a spanzurat in Italia dupa o cearta cu partenera lui, a informat torinosud.it . Barbatul, in varsta de 55 de ani, lucra de 14 ani in peninsula. El s-a spanzurat la marginea unui drum, in localitatea Stupinigi, in apropiere de Torino, pe o ruta care duce spre castelul Parpaglia. S-a certat…

- O romanca in varsta de 23 de ani a fost gasita moarta in camera in care locuia, in localitatea Padova. Camera era pusa la dispoziție de o asociație care ajuta persoanele dependente de droguri. Vezi galeria foto + 2 + 2 Roxana Chelea a acceptat ajutorul oferit de asociația Albignasego, primind o camera…