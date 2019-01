Fiica lui Arnold Schwarzenegger s-a logodit cu actorul Chris Pratt Protagonistul filmului Jurassic World, in varsta de 39 de ani, a inceput sa iasa impreuna cu Katherine Schwarzenegger din vara trecuta. Cei doi au facut acum un pas inainte in relatia lor, dupa cum se vede din imaginea postata de actor in care apar amandoi imbratisati, iar tanara isi arata inelul de logodna. "Scumpa Katherine, sunt atat de fericit ca ai spus da! Sunt foarte emotionat sa ma casatoresc cu tine...", este mesajul postat de actor si care a strans deja mii de "like-uri" si de felicitari. De cand au inceput sa iasa impreuna, cei doi nu si-a ascuns povestea de dragoste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

