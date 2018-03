Stiri pe aceeasi tema

- Anastasia, fiica biologica a lui Andrei Gheorghe, a facut un apel catre presa prin care a cerut sa-i fie respectata intimitatea, iar imaginile cu tatal sau mort sa fie eliminate din mediul online. Din pacate, aseara, 20 martie, mai multe site-uri din Romania au difuzat imagini explicite cu trupul neinsuflețit…

- Fiica lui Andrei Gheorghe a reacționat dupa ce in media au aparut poze cu Andrei Gheorghe mort. Anastasia Gheorghe a facut un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei. Tanara le-a cerut jurnaliștilor sa fie alaturi de ea, chiar daca l-au cunoscut sau nu pe omul de radio. Ea vrea sa pastreze…

- Dispariția tragica a lui Andrei Gheorghe i-a luat prin surprindere pe romani. Mii de oameni au lasat mesaje de condoleante pe pagina de Facebook a lui Andrei Gheorghe, dupa ce s-a aflat ca jurnalistul a murit."La ce ma gandesc? Ca sunt trista....pai cum Andrei Gheorghe ?Logica…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini uluitoare cu vila unde Andrei Gheorghe a fost gasit fara suflare. Locuința se afla in Voluntari, județul Ilfov, in Ibiza Club și valoreaza o avere. Dispune de camere spațioase, piscina și alte facilitați de lux, la care oamenii…

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca în media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzând o goana dupa senzational.

- Anunțul facut de fiica lui Andrei Gheorghe, dupa moartea tatalui ei. Anastasia Gheorghe face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei. Fiica regretatului jurnalist Andrei Gheorghe acuza ca exista o goana dupa senzațional, dupa ce in media au aparut imagini cu Andrei Gheorghe decedat,…

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca in media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzand o goana dupa senzational.

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca in media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzand o goana dupa senzational. Redam mesajul integral "Acesta este un apel catre…

- Monica Niculescu, in ultimul tur al calificarilor la Miami Open. Jucatoarea romana de tenis o va intalni, marți,pe belgianca Yanina Wickmayer in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Monica Niculescu…

- Ultimele 24 de ore au fost cumplite pentru familia regretatului Andrei Gheorghe. Familia jurnalistului a venit, marți (20 martie), in jurul orei 12:30, la IML, pentru a ridica sicriul. Omul de radio a fost gasit mort in locuința sa, luni seara (19 martie). Era decedat de aproximativ 12 ore, spun anchetatorii,…

- Andrei Gheorghe a murit, pe 19 martie 2018. Fostul prezentator și realizator de televiziune și radio din Romania avea 56 de ani. O moarte care intristeaza Romania și pe care Andrei Gheorghe, cu umorul lui non-conformist, pare ca și-a prevestit-o.

- Ce tatuaj și-a facut Dorin Rotariu. Fotbalistul naționalei Romaniei s-a inspirat dupa superstarul lui PSG, Neymar jr., și și-a desenat pe dosul palmei stangi chipul unui leu. Neymar Jr are tatuat pe dosul palmei stangi chipul unui leu FOTO: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER Mijlocașul de la Mouscron a intrat…

- Andrei Gheorghe a murit, pe 19 martie 2018. Fostul prezentator și realizator de televiziune și radio din Romania avea 56 de ani. O moarte care intristeaza Romania și pe care Andrei Gheorghe, cu umorul lui non-conformist, pare ca și-a prevestit-o.

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio și TV din Romania ar fi suferit un stop cardio-respirator in propria casa, susțin surse judiciare. Legaturile avute cu lumea sportului erau de notorietate. ...

- Dupa ce si-a umplut sacosele cu fel si fel de produse, celebrul om de televiziune si radio s-a indreptat spre parcarea subterana si si-a vazut de drum, scrie spynews.ro. Citeste si Andrei Gheorghe a murit cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Politia a deschis dosar de moarte suspecta…

- Veste soc primita in aceasta seara. Vedeta radio si TV, Andrei Gheorghe, a incetat din viata la doar 56 de ani. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta, conform observator.tv.Citeste si: Florin Calinescu, afirmatii SOC dupa decesul lui Andrei Gheorghe: 'Culoarul de zbor…

- Procurorii din Timis au facut public, joi, referatul în baza caruia au cerut arestarea educatoarei care si-a ucis fiica de numai patru ani, în cada. Va avertizam ca urmeaza descrierea unor actiuni si circumstante cu puternic impact emotional.

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, care e educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini. Femeia criminala se numește Oana Neț, are 39 de ani, este educatoare și, inainte de a comite crima,…

- ♦ BRD este la un maxim din 2011. Bancile sunt printre cele mai cautate actiuni de catre investitori in primele luni din 2018, chiar daca pietele de capital s-au impiedicat in luna februarie din marsul in care se angajasera de peste un an. Astfel randamentele oferite de plasamentele…

- Au aparut noi imagini cu fostul spion rus și fiica lui, care au fost otraviți. La cinci zile dupa ce au fost gasiți inconștienți, Sergei Skripal Skripal și fata sa, sunt inca internați in spital, impreuna cu detectivul Nick Bailey. Acesta din urma e casatorit, are doi copii și a fost și el otravit cu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan a sustinut in aceasta seara o declaratie de presa referitoare la salarizarea personalului MAI in cadrul careia a prezentat mai multe masuri ce ar putea fi luate pentru plata orelor suplimentare pentru politisti si mentinerea unui echilibru intre salarizarea jandarmilor…

- In urma accidentului din Romania, unde a fost implicat un microbuz din Republica Moldova, o femeie a murit, iar trei barbați au fost raniți. Potrivit oamenilor legii romani, vinovat se face șoferul moldovean.

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat vineri ca "trebuie sa fim constienti de manipularile din spatiul media", cu referire la inregistrarile care au aparut in presa, sustinand ca le-a atras atentia procurorilor sa nu se exprime "intr-o maniera licentioasa" atunci cand iau declaratii in timpul…

- Expozitia de fotografie a Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, Romania: "Evolutie - 100 ani", parte din seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri, a fost inaugurata marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, ocazie cu care presedintele Adunarii Generale a ONU,…

- Pilotul avionului care s-a prabusit ieri in Rusia avea o experiența de zbor de peste 5.000 de ore, dintre care 2.800 pe avionul AN-148. Presa rusa scrie ca si copilotul isi stia bine treaba. Experienta lui de zbor era de peste 800 de ore.

- Au aparut primele imagini in cazul accidentului in care a fost implicata fiica procurorului Iorga Moraru! Mai exact, reamintim caaceasta dezvaluia in octombrie 2017 un episod șocant petrecut in sanul familiei sale dupa evenimentele care au avut-o in prim plan pe procurorul DNA. Aflata in razboi cu Laura…

- „Judetele cu potential sunt si cele care au o dotare a capitalului uman adecvat. Capitalul si investitiile private se duc acolo unde conditiile de evolutie economica sunt sustinute de infrastuctura materiala si mai ales umana.“ Salariul mediu net in cele mai puternice zece judete din Romania,…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. Din pacate, se pare ca problemele sunt destul de grave, odata ce a ajuns in tara, vedeta si-a facut aparitia intr-un scaun cu rotile.

- Unul dintre cei mai cunoscuti prezentatori de la ”DIGI24”, Tudor Musat, a trecut ”testul barbatiei”, iar CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania , l-a intalnit chiar in momentul cand a "bifat" dificila incercare! Prezentatorul a avut de infruntat tentatiile din mall, alaturi de partenera sa de shopping!…

- Deși italienii sunt foarte mulțumiți de felul in care romanii muncesc in Italia și se integreaza in societate, spune Vincenti, incidente izolate sunt amplificate de mass media. Oamenii nu au nicio problema cu romanii care vin cu acte, care muncesc. Problema lor e cu imigranții ilegali. Presa, insa,…

- Kassandra, fetita arsa cu tigara si otravita cu acid, pana sa fie adoptata de sotii Rotariu, continua sa lupte pentru a redeveni un copil pe deplin sanatos. Recent, micuta a efectuat mai multe controale la o clinica de renume din Franta, iar la vara va fi suspusa unei noi interventii chirurgicale. CANCAN.RO,…

- ”Media oricum privește intr-o maniera diferita o știre despre eveniment. Daca se intampla ca un roman sa bata pe cineva, atenția mediei e foarte prezenta și cateodata eticheteaza fenomenul. Daca se intampla (n.r. aceeași situație) cu un african sau cu un sud-american, nu se face, se lasa. Asta e…

- Loredana Groza se bucura de o vacanța minunata in compania celei mai importante persoane din viața ei, Elena, fiica sa. Cele doua au plecat departe de temperaturile scazute din Romania și au ajuns tocmai in Dubai.

- Mandria Vioricai si a lui Ionita de la Clejani si-a inceput anul cu stangul. Fermecatoarea Margherita, crede ca fost lovita de farmece. Mai exact, bolidul ei de 70 mii euro. Descurcareata, Margherita si-a urcat masina pe rampa si a dus-o la service sa scoata toti dracii din ea. Cantareata apeleaza la…

- Ambasada Olandei la Bucuresti a transmis, joi, un punct de vedere oficial dupa ce in presa au aparut imagini in care ambasadoarea Stella Ronner-Grubacic apare la aceeasi masa cu omul de afaceri Nelu Iordache, cercetat pentru coruptie. Ambasada spune ca diplomatul olandez a fost intr-o "vacanta privata"…

- Impreuna cu raportul, Romania TV a prezentat in exlusivitate poze de la tragedie care nu au aparut in presa. Intr-o imagine cutremuratoare, se observa un telefon in clubul Colectiv dupa stingerea incendiului, pe care apeleaza insistent ”mami”, mama uneia dintre victime. Raportul…

- S-a scurs deja o luna de la moartea Cristinei Stamate, timpul punandu-si amprenta si pe locul de veci al regretatei artiste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are imagini tulburatoare cu mormantul Cristinei Stamate, la patru saptamani de la disparitia acesteia. (CITESTE SI: Legaturi nestiute dintre…

- O dubla crima a șocat Romania in ziua de Craciun! Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, profesor universitar, a fost gasit mort, langa sotia sa, care zacea si ea fara suflare. Polițiștii incep sa desfaca acest incurcat caz. Se pare ca Maleo și-ar fi ucis soția intr-un moment…