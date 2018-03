Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, fiica Israelei Vodovoz, Hilla, a venit de urgența in Romania. Pe 15 martie, copiii femeii de afaceri, au inmormantat-o in țara ei natala Israel. Trupul neinsuflețit al femeii a fost ridicat de la INML și repatriat cu ajutorul unor intermediari, pentru ca niciunul dintre cei doi copii…

- Actrita Aimee Iacobescu, apreciata mai ales pentru rolul Domnitei Ralu din seria „Haiducii“, a murit la varsta de 71 de ani. Artista suferea de o forma grava de cancer. Fiica a unui farmacist, colonel de armata, a intrat la Actorie impreuna cu fratele ei geaman, Dorel Iacobescu, deși locurile erau extrem…

- O gorjeanca de 61 de ani a murit luni in propriul apartament din Targu Jiu, la cativa pasi de sotul sau, barbatul nereusind insa sa ii fie de niciun folos acesteia. Amandoi batranii aveau probleme medicale, p...

- Adrian Lupu, tanarul de 34 de ani, din Farcașești, care a facut transplant de plamani in urma cu doi ani, a murit duminica. Acesta a fost transferat, in urma cu o saptamana, cu elicopterul SMURD, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti, intrucat starea de sanatate i…

- "Cand m-am angajat nu mi-am dat seama ... el (Dan) tocmai fusese gasit mort in camera sa de hotel. De aceea aveau un post liber", a spus Wylie, potrivit publicatiei kenyene citate. Wylie a refuzat sa spuna cum a murit romanul: "Nu pot afirma ca a fost ucis. A murit in camera sa de hotel". Dan Muresan…

- „Nu am fost amic cu el. Nu vreau sa comentez pe acest subiect. In 2003, el a spus, pe post, la PRO FM, ca fuma marijuana", a spus Mircea Badea, potrivit fanatik.ro. Citeste si Andrei Gheorghe pe blog: "Oameni aparent normali decoleaza brusc si se transforma in nebuni cu spume la gura"…

- Robert Cimpoieru, in varsta de 22 de ani, fratele vitreg al cantaretei Mira, s-a stins din viatain noaptea de sambata spre duminica in cumplitul accident de circulatie de pe „Drumul Mortii“, asa cum este supranumit Drumul National 66 Targu Jiu - Filiasi.

- Doliu in lumea presei din Romania. Im aceasta seara, in jurul orei 10:00, jurnalistul și omul de radio Andrei Gheorghe a incetat din viața la locuința sa din București. Andrei Gheorghe, in varstade 56 de ani, a fost gasit decesat in baia locuinței sale. Informația a fost difuzata in premiera de catre…

- Mama unei fete de 15 ani care a murit in atacul terorist la Manchester Arena a ramas șocata dupa ce a descoperit ca un utilizator Facebook a creat un cont fals folosind fotografia fiicei sale. Imaginea principala a profilului contului fals este cea a lui Olivia Campbell-Hardy in uniforma școlara.…

- Masacru intr-o inchisoare din Bolivia. Cel puțin șapte pușcariași au fost uciși, iar 25 de oameni, printre care șase polițiști, au fost raniți, dupa ce forțele de ordine au efectuat o razie cu scopul de a confisca armele aflate in posesia deținuților care controlau

- A fost supranumit „contabilul de la Auschwitz” (pentru contributia pe care a avut-o, dintre zidurile sinistrului lagar de exterminare, la fi nantarea masinariei de razboi naziste) si condamnat, in 2015, la patru ani de inchisoare pentru „complicitate” la omorarea a 300.000 de evrei. Oskar Groening,…

- Fizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani. El era cunoscut pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare, inclusiv o scurta istorie a timpului. Britanicul era un ateu declarat.

- Nicolae Bivolaru, un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni. TRAGEDIE: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger…

- La numai 70 de ani, singura și bolnava, Israela, fosta balerina și femeie de afaceri, a trecut in neființa. In urma ei, au ramas mulți prieteni care au iubit-o, multe regrete și o avere colosala. Deși erau divorțați, Liviu, fostul soț, aflat in Spania, a reacționat la aflarea veștii triste.

- Cosmin Craciunescu, fiul mai mic al cantarețului de muzica populara Lele Craciunescu, s-a stins din viața. Barbatul era angajat al Primariei Lipova și a moștenit de la tatal sau și dragostea pentru muzica populara. Doliu in lumea muzicii populare romanesti. O indragita cantareata a murit in…

- Televiziunea americana NBC a fost data in judecata pentru ucidere din culpa de familia unei femei care a murit dupa ce ar fi cazut din scaunul ei rulant in apropiere de platoul de filmare al emisiunii „America's Got Talent”, scrie hollywoodreporter.com, potrivit news.ro.Familia lui Maureen…

- Actrița Ruthie Ann Miles a suferit un accident rutier in urma caruia a fost grav ranita, iar fetița ei de patru ani a murit. Accidentul in care a fost implicata actrița insarcinata a avut loc in New...

- Accidentul a avut loc in Brooklyn, New York, si a fost provocat de un sofer care a pierdut controlul volanului. In acelasi accident a murit baietelul in varsta de un an al unei prietene cu care era actrita. Ruthie Ann Miles, in varsta de 34 de ani, este in stare stabila, iar medicii au declarat…

- Madalina Manole a murit chiar de ziua ei. Pe 14 iulie 2010 a implinit 43 de ani. Trupul fara viata al regretatei artiste a fost gasit de Petru Mircea chiar in vila din Otopeni unde locuiau. Ei au un baiat impreuna, care s-a nascut pe 8 iunie 2009. Petru Mircea Jr. este crescut de soțul […] The post…

- Pompierii din Buzau și Pietroasele au fost solicitați in aceasta seara la Sarata Monteoru sa intervina pentru stingerea unui incendiu de apartament. O femeie de 40 de ani a murit carbonizata in camera cuprinsa de flacari iar mama ei, de 70 de ani, care era intr-o alta incapere, s-a intoxicat cu fum.…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a anuntat, la conferinta sa de presa anuala de miercuri, ca primul transport de arme americane catre Kiev este asteptat in cateva saptamini. Printre armele asteptate la Kiev se afla dispositive anti-sniper, elemente de razboi electronic si impotriva atacurilor…

- Un barbat și a ucis intreaga familie, cu scopul de a beneficia de o moștenire. Tanarul a scapat in ultimul moment de condamnarea la moarte. Thomas Bartlett Whitaker urma sa fie executat joi, prin injecție letala, dar autoritațile din Texas au decis cu doua zile inainte sa schimbe sentința…

- Barbatul de 57 de ani, care, marti, a fost grav accidentat dupa ce a fost izbit de o masina a mascatilor IJP Arges, a decedat la spital. Politia face acum cercetari pentru ucidere din culpa.

- Florin Stelian Gheorghe a fost gasit inconstient in curtea casei parintesti din comuna damboviteana Matasaru. Disperate, rudele au sunat la 112, iar sportivul a fost dus de urgenta cu ambulanta la spitalul din Gaesti.In ciuda eforturilor medicilor, sportivul nu a mai putut fi salvat, miercuri…

- Serena Williams dezvaluise anterior ca a avut unele complicatii in momentul in care a nascut-o pe fiica sa Alexis Olympia, rodul relatiei cu omul de afaceri Alexis Ohanian, co-fondatorul retelei Reddit."Aproape ca am murit dupa ce am nascut-o pe fiica mea Olympia", a precizat Serena in…

- In mai puțin de doua saptamani se vor desfașura simularile examenelor naționale. Simularea Evaluarii Naționale 2018 incepe in data de 5 martie, cu testarea elevilor de clasa a VIII-a la Limba și literatura romana. Liceenii din clasele terminale vor incepe simularea BAC-ului pe 19 martie. Ministerul…

- • Copilul a fost transferat saptamana trecuta la București! Imensa tragedie in familia unui cuplu din Targu Jiu! Fiul cel mic al acestora, in varsta de doar un anișor și jumatate, a plecat printre ingeri duminica dimineața. Micuțul alaturi de parinții sai s-au prezentat prima data la Spitalul…

- Un tanar de 18 ani și-a pierdut viața intr-un cumplit accident rutier care a avut loc miercuri, 31 ianaurie, la Pauliș . Mașina lui Catalin a fost prinsa intre doua camioane, iar baiatul nu a mai avut nicio șansa. Peste doua saptamani, urma sa implineasca 19 ani. La Barzava, județul Arad, este doliu,…

- Familia celebrului manelist Nicolae Guța trece prin clipe grele. Daca in ultimul timp, Nicolae s-a dovedit a fi ținta ghinioanelor de tot felul, nici fiica sa, Nicoleta, nu se bucura de o viața mai liniștita. De curand, aceasta a primit o veste care a afectat-o foarte mult.

- O mama adolescenta din Rusia a primit o pedeapsa de sase ani si jumatate de inchisoare, dupa ce si-a lasat copilul sa moara de foame, ca sa poata petrece alaturi de prietenii sai. Viktoria Kuznetsova, de 17 ani, din Rostov, Rusia, a marturisit in fata instantei ca si-a lasat copilul in casa pe care…

- Batrana abandonata in gara din Craiova de propria familie. Femeia a ramas pe o banca din gara, cu toate bagajele, in speranța ca rudele vor veni sa o ia. A trecut mai mult de o luna, insa nimeni nu a revenit. Cazul șocant a revoltat un oraș intreg. Oamenii care știu care este povestea sfașietoare a…

- Aspazia Otel este femeia care l-a cunoscut pe Arsenie Boca si care a petrecut 14 ani in inchisoare. Aceasta a murit in noaptea de luni spre marti, la varsta de 94 de ani. Aspazia Otel este cunoscuta si sub numele deA „sfanta“ din inchisoare.

- Fata lui Vadim, Lidia, a facut unele dezvaluiri despre tatal sau, care ajunsese sa aiba un tratament intens, zilnic. Facea si 5 injectii intr-o zi. Tanara mai spune ca Vadim era cu greu convins sa tina un regim alimentar.

- Cauza decesului celor doua femei, mama si fiica, gasite intamplator in casa de vecini, intr-o locuinta din centrul vechi al Brasovului , dupa mai bine de doi ani, ar putea fi imposibila pentru medicii legisti, deoarece au mai ramas doar scheletele femeilor, nu si tesut pentru analize. Totusi, se banuieste…

- Holly Butcher, din New South Wales, Australia, a redactat o scrisoare in ultimele zile de viața și și-a rugat familia ca textul sa fie facut public dupa ce moare, scrie digi24.ro. Pe 4 ianuarie, fata a pierdut lupta cu Sarcomul Ewing, o tumora maligna osoasa foarte agresiva, care apare mai ales la…

- Indragita actrița Lamia Beligan, fiica maestrului Radu Beligan, vorbește cu lacrimi in ochi despre sentimentele pe care le are fața de tatal ei și despre felul cum ii simte prezența in cele mai tensionate momente, in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

- O familie care munceste in Italia a primit o lovitura crunta: Melissa Maria, de doar 46 de zile, a murit in somn! Cei doi parinti sunt distrusi, in urma tragediei care a avut loc la Ponte San Nicolo, acolo unde locuiau cei trei.A

- Este doliu in lumea televiziunii! Cunoscutul transgender Rebekah Shelton s-a stins din viata la varsta de 32 de ani. Conform thesun.co.uk, nu este inca stiuta cauza mortii. Transgenderul a jucat in anul 2009 in show-ul de televiziune „Big brother” si a devenit cunoscut datarita schimbarilor de aspect…

- Potrivit reprezentantilor DSP Iasi, familia barbatului a sesizat institutia ca, initial, acesta a fost internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi, unde a fost dus pentru ca acuza dureri in zona pieptului, dar ulterior, a fost transferat la spitalul de Boli Infectioase. Rudele barbatului…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie BBC News. Actrița australiana de 29 de ani care a jucat…

- Cristina si Adrian Manea au facut nunta pe 28 mai anul trecut. A fost cel mai fericit moment din viata lor, mai ales ca tanara era deja insarcinata si urma sa aduca pe lume o fetita. Cand a sosit momentul mult asteptat, familia a trecut de la extaz la agonie. La nasterea fetitei, Cristina a fost…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Familia sa a trecut de la extaz la agoni in doar cateva momente. La doar cateva ore dupa ce a devenit mamica,…

- Sfarșit dramatic pentru un barbat din Turcia. Acesta a murit chiar de ziua sa, dupa ce a incercat sa-și faca o poza, noteaza Daily Mail, citeaza libertatea.ro.Barbatul se afla in vizita la Urfa Castle, aflat in sudul Turciei.

- Sfarșit dramatic pentru un barbat din Turcia. Acesta a murit chiar de ziua sa, dupa ce a incercat sa-și faca o poza. El a vrut sa sara de pe o stanca, dar s-a dezechilibrat și a cazut in gol, noteaza Daily Mail. Barbatul se afla in vizita la Urfa Castle, aflat in sudul Turciei. S-a urcat pe o stanca…

- Lumea modei este uluita de disparitia uneia dintre cele mai cunoscute modele asiatice. Karen Stella Wong, o superba tanara din Singapore, care era foarte apreciata pe intreg continentul s-a stins la doar 28 de ani. Ea a suferit o hemoragie cerebrala la doar cateva minute dupa ce terminase de interepretat…

- O carte publicata de Michael Wolff arata ca Ivanka Trump a declarat prietenilor sai, cu detalii, cum tatal ei, președintele SUA, Donald Trump, își aranjeaza parul. Trump a recurs la o intervenție chirurgicala pentru a-și micșora scalpul, ceea ce a redus dimensiunea zonelor în care…

- O doctorita a murit dupa ce a lucrat o tura de 18 ore. Femeia, in varsta de 43 de ani, a suferit un atac cerebral chiar in fața unei paciente. Zhao Bianxiang, specialist in boli respiratorii, a fost gasita fara puls, pe data de 29 decembrie. Colegii ei s-au straduit sa o salveze, insa nu au mai putut…