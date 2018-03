Stiri pe aceeasi tema

- CSM București l-a transferat pe Dragoș Dima. Clubul Primariei Capitalei face colecție de jucatori de tenis. Vezi galeria foto + 2 + 2 La CSM sunt deja legitimate Irina Begu, Monica Niculescu și Sorana Cirstea. De asemenea, Ionuț Filișan, jucator in scaun cu rotile, este sprijinit de CSM. Acum, gruparea…

- La 100 de ani distanța de unirea Romaniei cu Basarabia , moldoveanca Irina Rimes a acceptat sa ne povesteasca cat de mult ar ajuta-o sa se revina la tratatul din 1918 pentru ca astfel …ar scapa de birocrație. Irina Rimes a fost in depresie in primele luni de viața in Capitala. Inca de pe vremea cand…

- CFR Calatori a anulat, pentru vineri, 18 trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta sau Tulcea si intre Slobozia si Ciulnita, din cauza conditiilor meteo. De joi de la ora 23.00 si pana vineri la ora 15.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat…

- Scolile vor fi inchise vineri, din cauza vremii, in Capitala si in zece judete vizate de avertizarile meteorologice, potrivit Ministerului Educatiei. O avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, a intrat in vigoare joi, la ora 15.00. De joi de la ora…

- CSM Volei Alba Blaj a anuntat al treilea transfer in aceasta saptamana, cel al liberoului turc Melisa Memis, care va avea drept de joc la turneul Final Four al Ligii Campionilor, pe care il va gazdui, in perioada 5-6 mai 2018, la Sala Polivalenta din Bucuresti. In varsta de 20 ani, pe care i-a implinit…

- Chiar daca a stat o vreme in Spania, sotul Israelei Vodovoz are probleme cu Statul roman, scrie stirilekanald.ro. Anul trecut, pe numele lui Liviu Arteni au fost emise doua somatii de plata, una de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca-Administratia Judeteana a Finantelor Publice…

- Se inchid școlile din București, pe 22 și 23 martie. Scolile din Bucuresti ar putea fi inchise joi si vineri, 22 și 23 martie, din cauza zapezii. Primaria Capitalei analizeaza daca va fi cazul sa ia aceasta decizie si a cerut toate datele de la meteorologi pentru a vedea cat de grava va fi situatia…

- Un sofer de 25 de ani a intrat intr-o depasire, iar din cauza zapezii de pe sosea, a lovit o masina. S-a intamplat intre doua localitati din Botosani, iar in urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat de doua ori. Un barbat de 55 de ani a fost ranit si dus la spital. Un tir a derapat…

- Israela Vodovoz a fost inmormantata. Avocata femeii de afaceri a dezvaluit cand a avut loc ceremonia. Israela Vodovoz a murit in data de 9 martie, in urma unei hemoragii digestive. femeia de afaceri a fost atunci gasita moarta in baia locuinței sale. israela Vodovoz a fost casatorita cu Liviu Arteni,…

- Vasluianul declarat mort in 2016, a pierdut procesul prin care cerea anularea decesului. Barbatul a declarat ca a pierdut procesul, pe motiv ca a formulat prea tarziu calea de atac, la aproximativ doi ani de la pronuntarea decesului. “In acte sunt mort, deși traiesc. Nu am nicio sursa de venit, iar…

- Israela a povestit in urma cu cațiva ani, in cadrul unei emisiuni tv, ca a avut un amant celebru, scrie cancan.ro. Este vorba despre un cantareț foarte cunoscut și iubit in lumea intreaga. Leonard Cohen, care a murit in urma cu doi ani la varsta de 81 de ani, ar fi fost amantul Israelei, cand ea…

- Vestea ca mama lor a murit la 68 de ani, departe de tara natala, Israel, a cazut ca un trasnet in familiile celor doi copii ai afaceristei, scrie click.ro. Noi i-am cunoscut in vara lui 2008, la nunta de pomina a Israelei si a lui Liviu, eveniment care a avut loc la Complexul Tancabesti, din Snagov.…

- Liviu Arteni a inceput sa aiba probleme cu alcoolul, astfel ca au aparut si certurile. In cele din urma, inainte sa se pronunte divortul, barbatul a luat calea pribegiei, trecand prin mai multe tari din Europa. Ultima oara, a fost zarit cersind pe strazile din Cannes. "Da, cersesc pe strada!…

- Dupa moartea Israelei Vodovoz, discutiile despre mostenirea femeii se poarta incepand de la un presupus testament pe care aceasta a anuntat ca l-a facut in favoarea lui Liviu, pe vremea cand cei doi erau inca in relatii bune, scrie wowbiz.ro. Scandalul urias pe care Israela l-a avut cu sotul ei i-ar…

- Rodica Bucur, avocatul Israelei Vodovoz, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Israela Vodovoz a murit, vineri, la varsta de 70 de ani. De altfel, pe pagina de Facebook a acesteia au aparut mai multe mesaje de condoleante. Israela Vodovoz suferea de astm, dupa cum a anuntat singura pe retelele…

- Un barbat de 27 de ani a fost oprit cu focuri de arma de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi refuzat sa opreasca la semnul acestora si ar fi lovit o masina de politie. Ulterior, tanarul ar fi primit sprijin din partea mai multor rude, inarmate cu arme albe si alte obiecte contondente.

- Mai exact, paparazzii l-au surprins pe Adrian Alexandrov in timp ce incerca sa iși ocupe timpul in lipsa iubitei sale, Elena Udrea, scrie spynews.ro. Așa ca, in timp ce blondina politicii romanești se relaxa, la soare, in Costa Rica, tanarul om de afaceri lupta cu nameții de la volanul mașinii de…

- Scolile raman inchise in continuare din cauza viscolului in Bucuresti si in unsprezece judete, a anuntat, luni seara, Ministerul Educatiei, care a precizat ca in doua dintre aceste judete - Teleorman si Ilfov - cursurile raman suspendate inclusiv vineri. Potrivit Ministerului Educatiei, din cauza…

- Am primit pe adresa redactiei o informare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, al carui presedinte este prefectul judetului, Madalina Lupea, in care li se explica prahovenilor cum si cand se pot inchide scolile, din cauza conditiilor meteo. In acest timp, la Bucuresti s-a luat decizia…

- Circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti a fost oprita la ora 16.00 la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Dupa cateva ore, din cauza viscolului, autostrada a fost inchisa in totalitate.

- Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, a anuntat luni directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.…

- Din cauza codului portocaliu de viscol si ninsori abundente în Capitala, politia rutiera a transmis un comunicat în care avertizeaza ca urmeaza câteva zile cu trafic infernal si le da câteva sfaturi atât soferilor,

- Un sofer aflat sub influenta alcoolului a provocat, luni seara, un accident de circulatie in Capitala. Din primele informatii, ar fi vorba despre soferul directorului Politiei Comunitare a sectorului 3 Bucuresti. Barbatul se afla la volanul masinii de serviciu, a lovit doua automobile parcate, apoi…

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

- "Sunt doua: Victor Babes si Matei Bals pentru ca au un numar foarte mare de cazuri, sunt masuri de precautie pe care spitalele aleg sa le ia. Sunt focare in Bucuresti, Iasi si Constanta", a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii (MS), Oana Grigore.…

- Ceata de marti dimineata din Bucuresti a determinat redirectionarea mai multor curse aeriene ce avea destinatia Bucuresti spre alte aeroporturi, potrivit Digi 24.Ceata a provocat probleme pentru traficul aerian de pe Henri Coanda. Cinci curse aeriene nu au putut ateriza pe aeroportul bucurestean. Patru…

- Nervii soferilor care au avut treaba in aceasta dimineata in Capitala au fost pusi la grea incercare. Zeci de troleibuze au fost blocate in centrul orasului din cauza unei defectiuni la reteaua de alimentare cu energie electrica a RATB, potrivit hotnews.ro. Astfel, ceilalti participanti la trafic au…

- Kinga Sebestyen, petrecere surpriza de ziua ei. Iubitul a venit pe ascuns tocmai din Spania! Astfel se face ca, abia sosita in Miercurea Ciuc de la Bucuresti, celebra antrenoare de Kangoo Jumps si-a gasit biroul plin de trandafiri, albi si rosii, preferatii ei, 101 la numar, iar petrecaretii i-au cantat…

- Mii de protestatari au venit din toate colturile tarii la Bucuresti. Cu masinile sau cu trenul, romanii au vrut sa se faca auziti si sa isi strige nemultumirea fata de directia in care se indreapta tara lor. Clujenii care au venit pe jos cale de peste 450 de kilometri sunt exemplul de care aveam nevoie…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal.

- Soc in mediul de afaceri iesean dupa o decizie luata luni seara de judecatorii din Bucuresti. Curtea de Apel din Capitala a condamnat-o la cinci ani de inchisoare cu executare pe Tereza Prisecaru, mentinand sentinta data de prima instanta, in 2015, dupa mai multe saptamani in care au amanat luarea unei…

- Primul carambol cauzat de polei și zapada care a avut loc in București, luni dimineața. Șoferii sunt atenționați de polițiști ca risca amenzi daca opresc in locuri nepermise. Se circula greu in Capitala, in condiții de iarna.

- Primul deces din cauza gripei, in sezonul 2017-2018. O femeie in varsta de 69 de ani, din București, a murit la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitala, din cauza gripei. Din testele facute in laboratorul spitalului, ar fi vorba de o gripa de tip B, dar sunt așteptate și confirmarile de la Institutul Cantacuzino.…

- Viața Simonei Halep s-a schimbat radical de când a ajuns numarul unu mondial. Sportiva a povestit amuzata ca de fiecare data când iese sa ia masa într-un restaurant din Capitala, nu platește nota pentru ca patronii o recunosc și nu o lasa sa dea niciun ban. Chiar și antrenorul ei…

- O familie din Spataru a ramas fara o bucata din gard iar un sofer din Bucuresti s-a ales cu o paguba importanta dupa ce a pierdut controlul direcției masinii in timp ce deplasa spre Capitala. Tanarul, in vasta de 24 de ani, se deplasa pe DN2E85, pe sensul de mers Bucuresti catre Buzau, cand pe […] Articolul…

- In aceasta dimineata, un avion care urma sa ajunga la Bucuresi a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Aeronava care se intorcea din Viena urma sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni. Toti cei 98 de pasageri sunt in siguranta, fiind preluati cu autocarele din Constanta,…

- Nicolae Zdarca sau meșterul Nicu, cum ii place sa i se spuna, este cel mai batran palarier din București. La cei 88 de ani, meșterul Nicu practica și acum meserie, zi de zi, in atelierul sau din Pasajul Englez, intrarea de pe Calea Victoriei. L-am gasit pe meșterul Nicu la treaba. Pregatea doua palarii.…