- Ce i-a spus Anamaria Prodan mamei sale, aflata pe patul de spital. Impresara trece printr-o perioada foarte grea. Mama acesteia se afla internata in stare grava la Spitalul Elias și intreaga familie este alaturi de artista de muzica populara. Atunci cand Ionela Prodan si-a revenit, prima care a privit-o…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca, desi in prezent exista un nivel de inflatie mai ridicat, acesta se va 'domoli' in a doua parte a anului, precizand ca majorarile de salarii si pensii sunt 'cu mult' peste nivelul de inflatie.Citeste si: Mircia Gutau, prima REACTIE…

- Fiica Ionelei Prodan, a vorbit despre starea mamei sale, dupa ce s-a spus ca artista de muzica populara este conectata la aparate. Mesajul a fost transmis de Anca prin intermediul lui Cristi Brancu. Acesta a facut dezvaluirea in cadrul emisiunii sale de la Antena Stars. Cristi Brancu a explicat ceea…

- Persoanele care s-au programat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Maramureș pentru data de 6 aprilie, anterior declararii de catre Parlamentul Romaniei și promulgarii legii prin care Vinerea Mare a fost stabilita ca zi nelucratoare, se pot prezenta…

- Deși mai este aproape o luna pana la mult-așteptata nunta a Prințului Harry cu Meghan Markle, afirmațiile șocante ale unui fost amic al actriței zguduie presa. Intr-o carte publicata de Andrew Morton, autorul biografiei Prințesei Diana, apar informații bomba despre prima casatorie a lui Meghan și despre…

- Un nou conflict sta sa explodeze intre moștenitoarele Regelui Mihai și statul roman. La doar patru luni de la moartea suveranului, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și surorile sale, au deschis primul proces impotriva statului roman.Fiicele Regelui s-au unit pentru a recupera tot…

- Autoritatile locale sunt libere sa stabileasca nivelul de impozitare pentru cladiri; este neconstitutional ca Guvernul sa stabileasca o limita fixa, a declarat luni vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

- Cosmin Contra studiaza varianta sa-l aseze langa Bancu in flancul stang pe colegul acestuia de la Stiinta, Alexandru Mitrita. Oltenii care vor alege sa sustina marți seara nationala Romaniei ar putea fi intampinati cu o mare surpriza. ...

- Deși sfarșitul anului 2017 nu l-a prins intr-o stare de sanatate foarte buna pe Ion Iliescu, lucrurile par a intra pe fagașul normal. Iliescu se simte mai bine ca oricand, fapt confirmat chiar de soția acestuia, Nina Iliescu. O entorsa a fost cea care i-a dat batai de cap lui Ion Iliescu in luna decembrie,…

- Deși terenul de pe noul "Ion Oblemenco" s-a prezentat pana acum intr-o stare deplorabila, s-a stabilit, in urma unei intruniri de urgența ce a avut loc azi, ca terenul sa nu fie schimbat inaintea amicalului pe care "tricolorii" il vor disputa cu Suedia la Craiova pe 27 martie. Decizia a fost luata astazi,…

- Ionut Lupescu a dat publicitatii miercuri o scrisoare deschisa prin care raspunde punctual principalelor acuze lansate de Razvan Burleanu. Totodata, "Kaiserul" pune la randul sau anumite intrebari despre corectitudinea desfasurarii mandatului actualului presedinte al FRF. Cei doi se vor duela peste…

- Agentia Nationala de Integritate vine cu precizari, dupa decizia Curtii Constitutionale pe statutul judecatorilor si procurorilor.Citeste si: Preturile au EXPLODAT, dupa ce rata inflatiei a ajuns in februarie la cel mai INALT nivel din iunie 2013 "Elementele de neconstituționalitate…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca a fost sunat de catre sotia lui Omar Hayssam si ca s-a intalnit cu aceasta, care i-a spus ca fostul omul de afaceri sirian, condamnat la 23 de ani si patru luni de detentie, este "extraordinar de bolnav" si "probabil o sa moara in...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu le-a marturisit jurnalistilor ca a discutat in urma cu putin timp cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Seful Senatului sustine ca nu s-a discutat nimic altceva decat despre raportul MCV si despre solutii pentru a implementa masurile impuse de Comisia Europeana.Citeste…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, vineri, ca informatiile privind anchetarea sa in Brazilia pentru spalare de bani sunt false si ca nu a fost chemat la audieri, comentand, ironic, ca l-au prins "vanzand portocale pe plaja". "Inteleg ca este o suparare si trebuie sa incalzeasca ciorba. Au incalzit-o,…

- Cristi Brancu este, cu siguranța, un rasfațat. Cel puțin, așa pare sa fie atunci cand ajunge acasa de la emisiunea Agenția VIP de la Antena Stars, iar soția lui ii face tot felul de surprize, care mai de care mai interesante.

- A recunoscut ca ii vine sa planga des și ca, uneori, simte ca și-a pierdut calea. Provine dintr-o familie inchegata, dar a lasat totul in urma, doar ca sa isi urmeze visul. Nu a fost deloc simplu, dar a reusit. De departe, insa, cel mai greu i-a fost sa stea departe de familia ei. De ziua mamei, Lidia…

- Cristiano Ronaldo a fost omul determinant pentru Real Madrid, în meciul din Liga Campionilor cu PSG. Real Madrid, detinatoarea trofeului, a învins-o pe PSG în mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, scor 2-1, si s-a calificat

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca va demisiona din toate functiile din partid daca problemele grave ale Bucurestiului nu isi vor regasi o rezolvare "intr-un timp rezonaibil", spunand ca nu ii folosesc functiile din…

- Dupa ce a jucat slab la Sibiu, a hotarat ca nu vrea sa il mai vada la FCSB si in sezonul urmator pe Ovidiu Popescu. Si nu doar pe el il va "pedepsi", ci si pe Mihai Balasa care a comis mai multe erori. Gigi Becali nu vrea sa il vada titular in play-off.

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut astazi un tur de forta. Dupa intalniri cu sefii celor doua Camere ale Parlamentului, responsabilul pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale a avut o intrevedere cu…

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, le va preda in acest semestru un curs pe teme de securitate globala masteranzilor de la Universitatea de Vest Timisoara (UVT), dupa ce Senatul a aprobat programa de...

- Cosmin Contra, 42 de ani, selecționerul echipei naționale, a luat decizia de a se deplasa in Turcia pentru a urmari la treaba 3 romani. Vineri, Kayserispor, echipa antrenata de Marius Șumudica, se va duela cu Bursaspor. Astfel, "Gurița" vrea sa-i monitorizeze pe Cristi Sapunaru și Silviu Lung, dar și…

- Temperaturile extreme și ninsorile abundente din Romania produc noi probleme in fotbalul romanesc. Urmatoarea etapa din Liga 2-a va fi amanata și aceeași decizie ar putea fi luata și pentru Liga 3-a. "Echipele organizatoare, mai puțin CS Mioveni, au solicitat amanarea din cauza condițiilor climaterice…

- Steaua, formația care lupta pentru promovarea in Liga 3-a, a realizat in cursul zilei un nou transfer. Roș-albaștrii l-au adus pe Florin Boerean, jucator pe care l-au transferat de la Academia Bistrița. Transferul a fost intermediat de Adrian Florea, antrenorul Academiei din Bistrița, care are o relație…

- Catedrala a beneficiat, in anul 2017, de 19,5 milioane de lei din partea Primariei Capitalei. De asemenea, sumei i s-a adaugat și contribuția venita din partea Guvernului, respectiv 20 de milioane de lei.

- Avertisment dur pentru toti cei care au centrale termice de apartament. Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea, care se ocupa acum de insolventa Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) din Bucuresti, a declarat ca centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor de oxizi de…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea OUG nr.70/2017 privind modificarea si completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic...

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare cod portocaliu de vant puternic pentru vestul tarii, anuntand ca se vor semnala rafale de vant care in zona... The post Alerta de ultim moment! Se anunta rafale de vant de peste 110 kilometri pe ora appeared first on Renasterea banateana .

- Erol Bedir, bașkanul lui Kayserispor, a vorbit in presa din Turcia despre noul obiectiv pe care i l-a setat echipei sale. Daca la inceputul sezonului acesta iși dorea evitarea retrogradarii, Bedir i-a impus lui Șumudica sa duca echipa in cupele europene. "Am vorbit cu jucatorii si le-am transmis ca…

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri AGERPRES, citand Xinhua.Citeste si: Gest SFIDATOR: Cum a decis Trump sa etaleze…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1068/VIII/3 din 17 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpaților: ANTON SERGIU GABRIEL, pentru…

- Coreea de Nord a transmis, marti, un avertisment Statelor Unite si Coreei de Sud in privinta reluarii exercitiilor militare comune anuale, despre care Phenianul sustine ca arunca regiunea intr-o stare de...

- Simona Halep (26 de ani, locul 2 WTA) a luat decizia! Deși a fost trecuta pe lista oficiala pentru meciurile României de la Fed Cup, contra Canadei, ea nu va juca, potrivit unui anunț de ultim moment.

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, alaturi de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au trimis in aceasta dimineata o scrisoare catre presedintele Klaus Iohannis.Potrivit Romania TV, in scrisoare, cei doi vorbesc despre procedurile parlamentare care sunt puse in aplicare…

- Stele Halep a vorbit despre starea de sanatatea a Simonei, dand asigurari ca actualul numar 1 WTA se simte excelent. "Nu s-a intamplat nimic. Simona a facut o perfuzie cu magneziu, timp de 10 minute. A avut lipsa de magneziu. S-a deshidratat. Este totul perfect acum. Este in drum catre Romania in acest…

- Oamenii legii au decis ca Marius Botan sa fie arestat pentru 30 de zile. Barbatul care si-a injunghiat fosta sotie mortal, vineri, chiar la locul de munca, va sta dupa gratii cel putin 30 de zile, potrivit Antena 3.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca „sunt mulți cei care cred ca le știu pe toate”. Comentariul ministrului vine la o zi dupa ce a anuntat ca joi, in cadrul Consiliului JAI, il va intreba pe omologul sau din Danemarca de ce autoritatile din aceasta tara…

- Pregatiri intense in Japonia, pe fondul tensiunilor cu Coreea de Nord. Luni, Tokyo a activat sistemul guvernamental J alert pentru a simula lansarea de rachete spre oraș, cerand oamenilor sa"evacueze calm intr-o cladire sau in subteran", scrie RT. Aproximativ 350 de persoane s-au grabit sa caute…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, imediat dupa ce s-a calificat in optimi la Australian Open, aceasta susține ca are glezna inflamata si dureri. Tatal tenismenei, Stere Halep, a vorbit despre starea sa de sanatate.

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Decretul a fost publicat, deja, în Monitorul Oficial, astfel ca premierul poate face guvernul.

- Vin informatii de ultim moment de la Ministerul Afacerilor Interne! Potrivit unui comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO, Ministerul a primit din partea IGPR raportul inaintat de Seful Politiei premierului demisionar Mihai Tudose, dar si o solicitare de declansare a unei cercetari pentru doi chestori:…

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari in cadrul PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat intr-o interventie la Romania TV ca pe langa numirea unui nou premier, social-democratii pregatesc si schimbari in cadrul Cabinetului.Citeste…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna incidentul petrecut recent in Ungaria si care avea in prim plan Ambasada Romaniei. "MAE lanseaza un apel catre autoritațile ungare de a asigura inviolabilitatea și integritatea localurilor misiunii Romaniei", se arata in punctul de vedere remis pentru STIRIPESURSE.…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a confirmat interesul roș-albaștrilor pentru Raul Rusescu și Cristi Tanase, doi jucatori cu afinitați roș-albastre care au impresioant in trecut in tricoul celei mai titrate echipe din Romania. "Da, este foarte adevarat ca asteptam la inceputul…

- „Am facut Revelionul la Viena, a fost superb, l-am facut intr-un palat si la propriu, si la figurat. Am fost cu o gasca mare de prieteni. Am fost la un bal vienez, cu o prietena de-a mea am dansat. Costa… depinde cu cat timp inainte rezervi, eu am rezervat cu mult timp, mi-am dorit sa petrec…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) precizeaza ca in acest moment protestul medicilor de familie va CONTINUA sub alte forme. Revendicarile noastre principale nu au fost onorate si in ultima noastra forma de protest am fost…