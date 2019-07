Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov poate rasufla, in sfarsit, usurat. Dupa o perioada grea, in care a fost nevoit sa faca naveta intre Bucuresti si Costa Rica. Acum, afaceristul simte ca poate sa se linisteasca.

- Elena Udrea confirma, intr-o postare pe Facebook, ca s-a intors in țara in aceasta dimineața, ea precizand ca a renunțat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica, pentru ca vrea sa iși creasca fetița acasa.

- Elena Udrea a plecat din Costa Rica si s-a indreptat spre Europa, au precizat surse apropiate fostului ministru pentru Mediafax. Omul de afaceri Cornel Tabacaru spune ca acum cateva zile, Udrea si-ar fi informat apropiatii din Costa Rica cu privire la o plecare spre Londra. Surse apropiate Elenei Udrea…

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov se pregatesc de botezul micuței Eva Maria, care are aproape 9 luni. Cei doi planuiesc și nunta. Evenimentele vor avea avea loc în San Jose, Costa Rica, acolo unde cei doi locuiesc.

- Fugara in Costa Rica, de unde a trimis o cerere de anulare a sentinței definitive prin care a fost condamnata, in iunie 2018, la 6 ani de inchisoare in Dosarul Gala Bute, Elena Udrea așteapta sa-i fie decisa soarta inainte de a lua o decizie legata de nunta și de botezul fetiței. Iubitul ei, Adrian…

- Un Amstaff scos la plimbare fara botnița a atacat violent un caine de companie scos la plimbare, in București. Trei oameni s-au luptat cu patrupedul agresiv, incercand sa opreasca atacul. Momentul tulburator a fost filmat.

- Elena Udrea a scris un mesaj special cu ocazia zilei de 1 iunie. Mesajul este dedicat tuturor copiilor, dar si micutei Eva Maria, fetita ei. "La multi si mai buni ani tuturor copiilor, astazi, de ziua lor!La multi ani si tie, Eva Maria, copilul meu minunat!", este mesajul postat de Elena…

- Elena Udrea a nascut pe 20 septembrie 2019. La 15 zile dupa naștere, Udrea a fost reținuta, iar de creșterea micuței s-au ocupat iubitul acesteia și mama ei. Elena Udrea a fost eliberata de Craciun din inchisoarea din Costa Rica, acolo unde a imparțit celula cu fosta sefa a DIICOT, Alina…