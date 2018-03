Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Fulgușin Mateiaș, o cunoscuta cantareața de muzica populara, s-a stins din viața zilele trecute, dupa ce a contractat un virus gripal. Fiica artistei a marturisit ca aceasta tușea de o luna și a refuzat sa mearga la spital. Se pare insa ca aceasta avea probleme mai mari de sanatate, la inima.…

- Atentat teroriat in urma cu putin timp. Sunt cel putin noua morti si 13 raniti Cel putin noua persoane au murit si alte 13 au fost ranite, miercuri, intr-un atentat sinucigas comis la un post de control al politiei din localitatea Raiwind, in estul Pakistanului, informeaza EFE. „Cinci politisti si…

- Un fotbalist de 19 ani a murit intr-un accident in județul Gorj, produs in accest weekend . Pe pagina de Facebook a fotbalistului de la AS Stiinta Godinesti prietenii au postat mesaje de condoleanțe. Nicolae Bivolaru, care era fundas central la AS Stiinta Godinesti, a murit in urma unui accident produs…

- "Conducatorul autoturismului a fost depistat in urma cu cateva minute in trafic de un echipaj de jandarmi, care a solicitat in sprijin un echipaj de la Politia Rutiera. In interiorul autoturismului se aflau 4 tineri, un baiat (conducatorul auto) si 3 fete care in prezent se afla la Politia Municipala…

- Israela Vodovoz a murit la vârsta de 70 de ani, potrivit Antenastars. În ciuda faptului ca avea probleme de sanatate, ea ținea legatura cu prietenii ei de pe Facebook. Ultima sa postare dateaza din 6 martie.

- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui atac cu cutitul in Viena, anunta The Telegraph, citand presa austriaca. Informatiile initiale indicau ca un barbat cu un cutit a atacat la intamplare trecatprii, in apropierea parcului Prater. Conform unui purtator de cuvant al Politiei, trei persoane au…

- Elena Basescu a anunțat, pe 19 februarie, pe contul de socializare, ca este insarcinata in 6 luni. Fiica fostului președinte al Romanie și-a facut apariția pe partia Clabucet. Alaturi de cei doi copii ai sai, Sofia Anais si Traian jr., Elena Basescu a profitat de zilele cu ninsoare la Predal, pe partia Clabucet.…

- Modelul și soțul ei se pregatesc de nunta! Fiica celebrului manelist Florin Salam, Betty și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. Judecatorii au aprobat cererea depusa in urma cu o luna de tatal fetei. Cantaretul de manele a solicitat instantei sa…

- Artista de muzica populara Claudia Zamfir, sarcina cu probleme. Una dintre fetițe a murit la naștere, cealalta a fost declarata nevazatoare. Cantareața a vorbit pentru prima oara despre drama traita in urma cu cațiva ani. In urma cu 11 ani, Claudia Zamfir a ramas insarcinata cu gemeni, dar sarcina nu…

- In acest an, Revolution Festival ii aduce pe punkerii americani de la Gogol Bordello, cunoscuți in special pentru hiturile „Start Wearing Purple” și „Wonderlust King”. DUB FX pentru timișoreni nu mai are nevoie de nicio prezentare. Descoperit pe strada, melodia sa „Love Someone” a…

- Ensa Cosby, una dintre fiicele comicului Bill Cosby, a murit la sfarsitul saptamanii trecute la 44 de ani in statul Massachusetts (SUA), potrivit unei informatii difuzate de portalul de specialitate TMZ citat de EFE, scrie digi24.ro.

- Sylvester Stallone a infrimat zvonurile pe Instagram. Raspunsul actorului in varsta de 71 de ani a facut deliciul fanilor sai. Stallone a distribuit pe rețeaua de socializare o știre falsa care informa faptul ca celebrul actor ar fi decedat dupa ce a pierdut luptat impotriva cancerului…

- Traian Basescu urmeaza sa devina din nou bunic. Fiica sa, Elena Basescu, a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook , ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil, iar reacția fostului președinte nu s-a lasat așteptata. „Mare bucurie! Anul acesta se va naste cel de-al treilea copil al fiicei mele Elena.…

- Elena Basescu este in culmea fericirii. Fiica fostului președinte al Romaniei este insarcinata, iar anunțul l-a facut chiar aceasta pe pagina sa de Facebook. Elena Basescu este insarcinata in șase luni și in primavara aceasta va aduce pe lume cel de-al treilea copil al sau: ”Bravo! Vigilentii paparazzi…

- Au aparut primele imagini in cazul accidentului in care a fost implicata fiica procurorului Iorga Moraru! Mai exact, reamintim caaceasta dezvaluia in octombrie 2017 un episod șocant petrecut in sanul familiei sale dupa evenimentele care au avut-o in prim plan pe procurorul DNA. Aflata in razboi cu Laura…

- Bogdan Gavrila, secretarul general al Clubului Romania, a incetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de Adriana Saftoiu.Bogdan Gavrila a murit A fost sufletul Club Romania E atat de nedrept incat sper ca Dumnezeu sa imi auda strigatul Un om tanar, 34 de ani, educat, cu un bun…

- Mult asteptatul eveniment monden al anului se apropie vertiginos, iar toate pregatirile au fost facute in mare secret! CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania , a aflat ca, in curand, se va marita fiica lui Florin Salam! Totul se va petrece, insa, mai devreme decat a anuntat Betty, dintr-un motiv stiut…

- Lupta impotriva terorismului trece in planul doi, cel puțin in Strategia de Securitate a Statelor Unite ale Americii si in discursurile publice ale unor inalți oficiali britanici. Statisticile oficiale arata ca in 2017, la nivel mondial, au avut loc 1.182 de atacuri teroriste, in care au murit 7.809…

- ATENTAT TERORIST. Trei politisti au murit si 14 sunt raniti Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, potrivit Reuters. Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie…

- O mama s-a dovedit a fi asemenea unui monstru prin comportamentul de care a dat dovada fața de copii sai. Aceasta avea trei copii adoptați pe care i-a ținut fara sa le dea de mâncare pâna când fiica ei de 16 ani a murit în baie. Nicole Finn (43 de ani) și-a încuiat…

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- O mama a dat like unei fotografii aparute cu fiica sa de opt ani pe Facebook la mai puțin de o ora dupa ce tatal micuței a omorât-o, scrie presa britanica. Fotografia cu Mylee Billingham a aparut pe Facebook la ora 20.16 și a fost postata de tatal ei, Bill, de 54 de ani. În…

- Trei oameni au murit si alti 19 au fost raniti in urma exploziei unei bombe intr-o piata din orasul Yala, Thailanda. Un reprezentant al Politiei a precizat, luni, ca bomba a fost ascunsa intr-o motoreta. In urma exploziei trei oameni au murit si 19 au fost raniti. "Martorii au explicat…

- Nic Sarbu, care a lucrat o vreme indelungata la „Academia Catavencu“, a murit la 43 de ani. Anuntul a fost facut de sotia sa, jurnalista si cunoscuta bloggerita Simona Tache, intr-un mesaj pe pagina ei de Facebook.

- Victor Spirescu, primul roman care a intrat in Marea Britanie dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, la 1 ianuarie 2014, a avut parte de un sfarsit tragic. Prietenii lui Victor Spirescu au anuntat pe Facebook moartea acestuia intr-un accident rutier si au deplans sfarsitul tragic al romanului.…

- Polițistul pedofil Eugen Stan ar fi organizat traseul lui Gabriel Oprea, in noaptea cand a murit Bogdan Gigina, susține jurnalistul Silviu Sergiu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Jurnalistul Silviu Sergiu scrie, intr-o postare publicata pe pagina sa de Facebook, ca Emanuel Rene Vornicu, șeful…

- O femeie din Florida trece prin clipe inimaginabile. „In cateva zile imi voi ingropa fiica, apoi și tatal”, a scris Ally Parker, in explicația unei fotografii care ii suprinde pe cei doi. Situația ei imposibila a starnit lacrimi in intreaga lume, caci povestea a devenit virala. Fiica femeii sufera de…

- Cristina Manea a nascut in vara lui 2017 o fetița sanatoasa, insa nu avea sa se bucurea de ea prea mult timp. Imediat dupa nașterea prin cezariana, mama a simțit dureri de cap puternice. Inițial a considerat ca sunt un efect secundar al anesteziei, insa durerile nu au cedat. Medicii deja banuiau ca…

- Un baiat de 12 ani și-a pierdut viața încercând sa o salveze pe cea a unei bune prietene, care nu știa sa înoate. Owen Jenkins a intrat în apa pentru a o salva pe fata fiindca se zbatea sa se țina la suprafața. Incidentul cumplit s-a petrecut la Râul Trent,…

- A murit Mircea Sirbu, președintele AJF Hunedoara. A fost fotbalist, apoi antrenor. Trista veste a anunțat-o, pe contul sau de Facebook, Marcel Pușcaș, candidat la șefia Federației Romane de Fotbal, la alegerile din mai 2018. Iata postarea lui Marcel Pușcaș, pe Facebook: ”VESTE TRISTA ! A INCETAT DIN…

- O tanara de 39 de ani din Sibiu si-a pierdut viata dupa ce i-a venit rau pe strada si a fost plimbata intre doua spitale din cauza ca era… aglomerat. Totul s-a intamplat pe 28 decembrie, atunci cand Maria Ciorogar a plecat impreuna cu mama sa in oras. La un moment dat, femeile s-au despartit, iar dupa…

- Jayne a murit ca o eroina, dupa ce s-a luptat cu agresorul care a intrat peste ea în casa, în seara de Craciun. În acea seara, femeia se afla acasa împreuna cu fiica sa, Charlotte. Când agresorul a intrat peste ele, femeia și-a aparat fiica cu propriul trup. Înainte…

- Barbatul a fost doborat in mod fulgerator de o cumplita boala. Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook. In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Mulți Ani și o invitație la capela la care se afla depus trupul lui, pentru…

- "Directorul parca dintotdeauna al CCS Preoteasa - nu mai este. L-am cunoscut la jumatatea anilor 80, cand am ajuns sa reprezint cu trupa mea Casa Studenților, sa repetam acolo. Dar abia in 2002, cu ocazia primului interviu filmat, am realizat cine era de fapt Dl Toma. Venise acolo inca din ’56, cand…

- O tanara mama, de numai 23 de ani, a murit chiar in ziua de Craciun. Cu numai patru saptamani inainte, fusese diagnosticata cu leucemie. Ultimul mesaj publicat pe Facebook este cutremurator. Kirsten Hawksey, de 23 de ani, mama unei fetițe de 15 luni, le-a atras atenția oamenilor sa nu ignore niciun…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, scrie pe Facebook ca in Brasov, Iasi si Cluj au aparut panouri cu mesaje imporiva vaccinarii si considera ca acestea trebuie indepartate, deoarece reprezinta ”un atentat la sanatatea publica”.

- Accidentul cumplit in urma caruia a murit profesoara Cornelia Rapiteanu a fost provocat chiar de fiica acesteia, o tanara de 27 de ani. Ea a ratat o depașire și s-a rasucit pe șosea, fiind izbita de un autoturism care venea din sens opus. Alte trei femei, pritre care o adolescenta de 17 ani, au fost…

- Anul 2016 a fost marcat de dispariția mai multor figuri majore din lumea artistica, in special din lumea muzicala. De la David Bowie la George Michael – lumea a ramas mai saraca in ceea ce privește industria muzicala. Anul 2017, din fericire, nu a fost unul la fel de negru, insa, chiar și așa, mai multe…

- "Dumnezeu a luat-o pe Man", a anuntat nepotul ei Louis Alphone de Bourbon pe contul lui de Instagram, folosind porecla lui Carmen Franco intr-un mesaj care insoteste o fotografie a ei."A murit in resedinta ei din Madrid", a confirmat biografa Nieves Herrero intr-un articol publicat in cotidianul…

- Vestile proaste par sa se tina lant in Rusia. Dupa autobuzul care a ucis cinci oameni pe treptele unui pasaj subteran din Moscova, un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba. Din fericire, nu au existat morti, dar zece oameni au fost raniti. A fost insa al doilea incident…

- Finalul tragic al unei mame, care a murit încercând sa-și salveze copilul, a fost relatat de fiica sa pe o rețea sociala. Charlotte Reat a povestit cum mama ei s-a dovedit a fi o adevarata eroina salvând-o de un agresor care voia sa o atace. Din nefericire, a evitat…

- Mariana Givens, fiica animatorului, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca acesta a murit din cauza unei insuficiente respiratorii, la o clinica din Burbank, California, pe 14 decembrie. Bob Givens s-a alaturat companiei Warner Bros in 1940 si a devenit celebru pentru designul lui Bugs Bunny. In 1937,…

- Un adolescent care a fost mușcat de reptila pe care o creștea in casa a postat o imagine pe Facebook prin care cerea ajutorul internauților. El fusese mușcat de cobra pe care o creștea, dar in loc sa sune la salvare, adolescentul și-a pus singur un garou și a facut poze pe care le-a publicat pe rețeaua…

- "ULTIMA ORA! CELEBRUL ACTOR CONSTANTIN DITA A DECEDAT AZI DIMINEATA PE PATUL DE SPITAL..."Hai sa terminam si cu stirea asta bomba.Sau mai bine zis:..."Cum sa fii mort desi esti viu ". Sau intoarcerea luptatorului Jedi ...de dincolo. Stiti...m-am intors pentru ca uitasem actele…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, intr-un mesaj pe pagina sa de Facebook, faptul ca gustul dictaturii si comunismul nu a murit in decembrie 1989. Mai mult, acesta sustine ca vor continua sa existe atat timp „cat vom sta cu fruntea plecata, acceptand sa fim condusi prin impostura si minciuna“.

- Dacian Cioloș, despre Revoluție. Fostul premier a scris, vineri, pe Facebook, la 28 de ani de la declanșarea Revoluției Romane, ca nici comunismul și nici gustul dictaturii nu au murit in decembrie 1989, pentru ca ”au supraviețuit, hranindu-se din comoditatea și tacerea noastra”. ”22 Decembrie, ora…

- Nu va aruncati la pamant pentru a mima ca ati fost doborati. Nu va opriti pentru a ridica pe cineva. Avertizati-i pe ceilalti ca se intampla ceva, dar fara sa va opriti pentru a-i convinge. Dar mai ales, fugiti de la scena atacului, iar daca nu este posibil, ascundeti-va pentru a nu fi vazuti. Acestea…