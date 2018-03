Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de medici de la Spitalul ‘C. I. Parhon’ din Iasi a facut un nou transplant renal, interventia fiind a treia de acest fel efectuata in unitatea medicala de la inceputul anului in curs, au spus, miercuri, reprezentantii institutiei. Purtatorul de cuvant al Spitalului ‘C. I. Parhon’, medicul Ionut…

- Actrița Adriana Trandafir a ales ca la Gala premiilor Gopo sa vina insoțita de fiica sa, Maria Speranța, o adolescenta in varsta de 17 ani. Cu cațiva centrimetri mai inata decit celebra ei mama, dar cu un chip ”bucațica-rupta”, dupa cum au remarcat toi cei prezenți la eveniment. Adriana și fiica ei…

- Anual, la Spitalul Clinic „Dr. C.I.Parhon" sunt diagnosticate aproximativ 20 de noi cazuri de mielom multiplu, o forma rara si agresiva de cancer care afecteaza maduva osoasa, pacientii avand ca principal simptom insuficienta renala acuta. Pe langa afectarea renala, acestia prezinta dureri osoase sau…

- Potrivit procurorilor din Timisoara, Oana Net, care si-a ucis fetita in varsta de patru ani, in urma cu doua saptamani, a fost transferata, luni, la Bucuresti, sub escorta. Femeia va fi supusa unei expertize psihiatrice, care va fi facuta de catre specialistii Institutului de Medicina Legala "Mina…

- Oana Net, femeia de 38 de ani, din Timisoara care si-a ucis fiica in varsta de patru ani, a fost transferata la Bucuresti pentru o expertiza psihiatrica ce va fi facuta de catre specialistii de la Institutul de Medicina Legala ”Mina Minovici”. Femeia va fi dusa la Penitenciarul Jilava.

- Tatal in varsta de 72 de ani al lui Elon Musk are o fetița in varsta de 10 luni cu fiica lui vitrega. Aceasta informație ar putea explica relația ”amara” din familia lui Elon Musk, despre care patronul Tesla a vorbit de curand. Intr-un interviu pentru Rolling Stone, oferit de curand de curand cunoscutei…

- Cancerul colorectal este o problema de sanatate publica, pentru ca incidenta lui este din ce in ce mai mare, iar varsta la care poate sa apara a scazut in ultimele doua-trei decenii de la 60 de ani la 45 de ani. Boala este cauzata de alimentatia moderna, bogata in carne rosie, spune profesor doctor…

- Situatia este aceeasi inca din ultimul trimestru al anului 2017, conform unui raport trimestrial al Societatii Romane de Nefrologie. Astfel, la finalul anului la Fresenius NephroCare, Centrul de Dializa „C.I.Parhon" erau tratati 281 de pacienti, la NephroCare MS - Centrul de Dializa Iasi erau 273 de…

- Tribunalul Timis a dispus joi, 15 martie, arestarea preventiva pentru 30 de zile a Oanei Net, educatoarea acuzata ca si-a ucis fiica in varsta de patru ani. In fata procurorilor, femeia in varsta de 39 de ani a recunoscut ca si-a ucis fiica.

- Educatoarea din Timisoara care si-a ucis fiica in varsta de patru ani prin inecare a primit, joi, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, emis de judecatorii Tribunalului Timis. "Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus la data de 15 martie punerea…

- Tribunalul Timis a dispus, joi, arestarea preventiva pentru 30 de zile a Oanei Net, educatoarea acuzata ca si-a ucis fiica in varsta de patru ani. In fata procurorilor, femeia in varsta de 39 de ani a recunoscut ca si-a ucis fiica.

- Actrita americana Ruthie Ann Miles, insarcinata, a fost ranita, iar fiica acesteia, Abigail, in varsta de 4 ani, a fost omorata intr-un tragic accident de masina care a avut loc in New York, potrivit contactmusic.com. Informatia a fost facuta publica marti, de agentul actritei. Accidentul a avut loc…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- O familie formata din patru membri, din Campulung Moldovenesc, a ajuns cu ambulanta, miercuri seara, la spitalul municipal din localitate, cu simptome de intoxicatie cu butan. Managerul spitalului, dr. Catalin Sandulescu, ne-a declarat, ieri, ca dintre cei patru membri ai familiei, stari de ...

- De 8 martie, la “Guess My Age – Ghicește varsta” este seara dedicata mamelor. De data asta, o bunica, o mama și o fiica au venit in cel mai tare show, pregatite sa faca fața celor mai mari provocari!

- Ioana Condea zace de mai bine de trei ani pe un pat de spital, dupa ce a fost bagata in coma de un proxenet. De 8 martie, mama ei, Grațiela Condea, a publicat un mesaj emoționat primit de la ea! Starea ei de sanatate s-a mai imbunatațit, dar Ioana Condea e departe de a fi […] The post Mesajul extrem…

- Accidentul a avut loc in Brooklyn, New York, si a fost provocat de un sofer care a pierdut controlul volanului. In acelasi accident a murit baietelul in varsta de un an al unei prietene cu care era actrita. Ruthie Ann Miles, in varsta de 34 de ani, este in stare stabila, iar medicii au declarat…

- Kate Gosseline nu se aștepta insa nicio clipa ca o poza sa fie atat de criticata. Mai precis, in imagine apare fiica de 13 ani a vedetei, Alexis, in timp ce il pupa pe cainele familiei, Mak, un ciobanesc german. "Copilul meu uman și copilul meu cu blana mi-au cucerit inima. Mak nu poate sa…

- Kaia Gerber, fiica lui Cindy Crawford, in campania Chanel la doar 16 ani! Cindy Crawford a devenit in anii 80 unul din cele mai bine cotate modele ale lumii, iar acum, fiica ei, in varsta de 16 ani, deja ii calca pe urme. La doar 16 ani, Kaia Gerber este curtata de marile case de moda, defileaza pe…

- Adrian Minune a reactionat imediat si l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, manelistul a scos din buzunar 500 de euro și s-a prefacut ca-i ofera tanarului, spre stupefacția celor prezenți, scrie Cancan. ADRIAN MINUNE este la pamant. Fiica lui cea mijlocie…

- O tanara mama in varsta de 22 de ani din Marea Britania a socat autoritatile cu crima pe care a comis-o. Si-a otravit copilul, apoi i-a tinut mana pe fata pana cand micutul, in varsta de 7 saptamani, a murit sufocat.

- Femeie in varsta de 60 de ani și-a reclamat la poliție propria fiica, in varsta de 35 de ani, din Targu Jiu, pentru fals. Victima susține ca fiica sa a folosit o fotocopie a carții sale de identitate și i-a falsificat semnatura, incheind un contract pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila.Ulterior,…

- Povestea de dragoste dintre femeia in varsta de 60 de ani si barbatul in varsta de 48 de ani continua! Oare amorezul Mircea s-a dat la una dintre fiicele partenerei sale? Oare mama Rodica, femeia de 60 de ani, si-a vandut fiica pentru organe?

- Fericire mare in cuplul Adam Levine – Behati Prinsloo! La un an și patru luni de cand au devenit parinții micuței Dusty Rose, a venit pe lume și al doilea copil al cuplului! Adam și Behati au devenit a doua oara parinți Potrivit purtatorului de cuvant al trupei Maroon 5, Adam Levine (38) și soția sa,…

- Celebrul actor Sylvester Stallone are trei fiice - Sophia, în vârsta de 20 ani, Sistine, în vârsta de 19 ani si Scarlet, în vârsta de 15 ani. Iata cum arata Sistine Stallone!

- Elena Basescu este in culmea fericirii. Fiica fostului președinte al Romaniei este insarcinata, iar anunțul l-a facut chiar aceasta pe pagina sa de Facebook. Elena Basescu este insarcinata in șase luni și in primavara aceasta va aduce pe lume cel de-al treilea copil al sau: ”Bravo! Vigilentii paparazzi…

- In urma cu cateva zile, Nutu Camataru ar fi facut un gest de-a dreptul neasteptat pentru "Brazilianca" lui, scrie spynews.ro. Mai exact, focoasa bruneta ar fi fost asaltata cu zeci de cadouri trimise de sotul ei. Citeste si Sile Camataru si fostul lider al "Sportivilor", Radu Cristian Rosca,…

- Invitata in emisiunea moderata de Dan Negru, Oana Lis a avut parte de un adevarat soc! Concurentii au fost nevoiti sa-i ghiceasca Oanei Lis varsta, insa acestia i-au dat in jur de 48 de ani.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dealul Spirii” București-Ilfov organizeaza o noua etapa de recrutare a persoanelor care doresc sa devina voluntar la SMURD . Aflata la cea de-a treia etapa, campania ”Salvator din pasiune” iși dorește sa creeze o legatura tot mai stransa intre societatea civila…

- Razvan Fodor este un artist foarte indragit grație carismei și glumelor din arsenal, reușind intotdeauna cu ușurința sa cucereasca publicul cu zambetul și sex-appealul sau. Insa, iata ca toate aceste calitați definitorii ale lui Razvan Fodor sunt pe cale de a apune, solistul, care anul acesta va implini…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care se afla la originea declanșarii imensului scandal în care este implicat medicul Mihai Lucan, a povestit la Digi24 cum o doctorița a fost lovita de acesta cu pumnul în stomac și a cazut peste un pacient, iar colegii care au asistat la întreaga…

- Familia celebrului manelist Nicolae Guța trece prin clipe grele. Daca in ultimul timp, Nicolae s-a dovedit a fi ținta ghinioanelor de tot felul, nici fiica sa, Nicoleta, nu se bucura de o viața mai liniștita. De curand, aceasta a primit o veste care a afectat-o foarte mult.

- Caroline Wozniacki a caștigat sambata trecuta Australian Open, dupa ce a invins-o in finala pe Simona Halep. Cu aceasta ocazie, jucatoarea daneza a impușcat doi iepuri dintr-un foc: a obținut primul trofeu de Mare Șlem din cariera și a devenit numarul 1 mondial. Piotr, tatal și antrenorul lui Caroline…

- La Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" din Iasi, in cadrul Compartimentului de Transplant Renal a fost realizat zilele acestea primul transplant de rinichi din acest an. Primitorul a fost un tanar din judetul Iasi in varsta de 21 de ani, care a primit un rinichi de la mama sa, in varsta de 45 de ani.…

- Martor cheie in dosarul de trafic de organe din Romania anilor 2000-2007, Iulian Iacob, a facut marturii incredibile. Barbatul susține ca a fost contactat de Emil Sabo, un apropiat al medicului Mihai Lucan, care i-ar fi propus sa-și vanda rinichiul unui cetațean din Azerbaidjan contra sumei de 7.500…

- Anamaria Prodan a facut primele declarații dupa ce mama sa. Ionela Prodan, a ajuns de urgența la spital. Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a ajuns de urgența la spital , dupa ce a acuzat dureri de inima și nu a mai putut respira. Fiica sa, Anamaria Prodan, in varsta de 45 de ani , a oferit…

- O femeie din Australia a fost arestata și inculpata pentru moartea copiilor sai, in varsta de 18 și 26 de ani. In plus, femeia din statul Queensland și-a maltratat fiica de 25 de ani de mai multe ori, in „ultimii cațiva ani”. Copiii femeii sufereau de dizabilitați grave pentru care primeau ajutoare…

- Aida Strambeanu (24 de ani), programator, și Aly Elsiddig (40 de ani), jurist, au posibilitatea sa caștige 100.000 de lei, daca vor ghici varsta altor oameni la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- In vara anului 2002, intr-o casa dintr-un orasel din Alabama s-au auzit tipete ingrozitoare. Robert Smith a intrat alertat in casa, unde a gasit o priveliste pe care nimeni nu si-o putea inchipui: fiica lui de 14 luni fusese bagata la cuptor. Melissa, mama lui Ashley, scosese gratarul din…

- Adrian Titieni este unul dintre cei mai solicitați actori romani ai momentului, are doi copii care au avut roluri in filme, dar niciunul nu-i calca pe urme. Actorul a vorbit deschis despre familie și sanatate și recunoaște ca, deși au aparut ”mici probleme”, nu prea ajunge sa-și faca analize. Actorul…

- Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Vorbim de actrița care a jucat-o din anul 1978 pe nabadaioasa Lucy Ewing din celebra familie de petroliști texani, pe numele ei Charlene Tilton. Charlene, in tinerețe Sex-simbol al anilor 80 Miniona și voluptuoasa actrița de altadata a ajuns la varsta…

- Roxy Rosescu, alias ”Printesa inghetatei”, iubeste din nou! ”Cea mai prajita romanca” a primit inelul de la "iubi" si e in al noualea cer. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele imagini cu bijuteria. ( NU RATA, AICI: "Printesa Inghetatei" loveste din nou! Oricat ar vrea sa se camufleze,…

- Mesele familiei Ceausescu nu erau incarcate de mancaruri rafinate, cum poate am fi tentati a crede. Gusturile lui Nicolae Ceausescu erau orientate catre meniurile traditionale. “Nici nu se compara rafinamentele...

- Medicul Mihai Suciu, din Cluj-Napoca, il acuza pe Mihai Lucan ca ar fi incercat sa-i distruga cariera, iar pentru a-si atinge scopul ar fi pus in pericol viata unui pacient. Declaratiile lui Suciu sunt sustinute si de unii colegi de la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj (ICUTR).

- Carmen Franco, unica fiica a dictatorului spaniol de extrema dreapta Francisco Franco, a murit la Madrid la varsta de 91 de ani, au anuntat vineri biografa si unul dintre nepotii ei, citati de AFP. "Dumnezeu a luat-o pe Man", a anuntat nepotul ei Louis Alphone de Bourbon pe contul lui…