Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cristina Fulgusin Mateias a murit s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Indragita artista s-a stins din viața din cauza unei gripe. Familia și apropiații ei nu-și pot reveni din șoc, mai ales ca nimeni nu se aștepta la așa ceva. Potrivit rudelor, cantareața…

- Cantareata de muzica populara Cristina Fulgusin Mateias a incetat din viata luni noapte. Vestea i-a ingrozit pe cei care au cunoscut-o, mai ales ca artista nu avea probleme de sanatate grave.

- Cristina Fulgusin Mateias, cantareata de muzica populara, dar si realizator de emisiuni la Radio Accent, s-a stins din viata la doar 51 de ani. Mai multi artisti au anuntat trista veste pe pagina de socializare. Este doliu la postul Radi...

- Detalii cutremuratoare dupa moartea artistei Cristina Fulgusin Mateias. Interpreta de muzica populara, Silvana Riciu a vorbit la “Antena Stars” despre problemele cu care se confrunta aceasta. Se pare ca totul a pornit de la o raceala puternica. Interpreta de muzica populara Cristina Fulgușin Mateiaș…

- Cristina Fulgusin Mateias, cantareata de muzica populara, a murit la doar 51 de ani. Fiica ei, rudele, dar si multi colegi de breasla au fost socati cand au aflat aceasta veste cumplita.Silvana Riciu a postat un mesaj pe contul ei de socializare in care lasa de inteles ca femeia ar fi fost racita, scrie…

- Silvana Riciu a postat un mesaj pe contul ei de socializare in care lasa de ințeles ca femeia ar fi fost racita. „Doamne, cat de repede se duc oamenii... Astazi suntem, maine murim. Nici nu-mi vine sa cred ca nu mai este printre noi Cristina Fulgusin Mateiaș. O veste trista care m-a luat pe neașteptate.…

- Cristina Fulgușin Mateiaș, cantareața de muzica populara, dar și realizator de emisiuni la Radio Accent, s-a stins din viața. Mai mulți artiști au aunțat trista veste pe pagina de socializare. "Cu durere in suflet, anunț trecerea &...

- ”Cu durere in suflet, anunț trecerea in neființa a minunatului Om de radio, televiziune și artist, CRISTINA MATEIAȘ. Drumul sa-ți fie lin și lumina vesnica!”, este postarea afișata noaptea trecuta, in jurul orei 2,00 de Petrica Mațu Stoian. Cristina Fulgușin Mateiaș s-a nascut la Balanești…

- DE NEGASIT… O femeie din Vaslui, bolnava de nanism si displazie spondilo metafizara, a disparut, vineri seara, de acasa. Aceasta se numeste Cristina Ionela Dima si are 39 ani. Ultima oara a fost vazuta in Gara, luandu-si bilet de tren spre Constanta. Mama femeii crede ca a fost pacalita sa plece de…

- Crima s-a petrecut in localitatea Pogana, din judetul Vaslui. Barbatul a venit acasa și, pe fondul unui conflict mai vechi, s-a luat la cearta cu concubina lui. "Intre cei doi concubini existau nenumarate conflicte cu agresiune, de mai mult timp. Victima a facut plangeri la poliție dar și…

- Intr-o seara vine Ion acasa obosit si flamand. Deschide usa de la frigider, dupa care imediat o tranteste si o ia pe Maria la bataie. Apoi se culca. In acest timp Maria se gandea: «Ma, poate i-o fi foame si lui si nu i-a placut ce-a vazut in frigider». A doua zi pleaca Ion la serviciu si Maria se apuca…

- Ediția ,,Asia Express" din seara aceasta a marcat ultima etapa a concurenților din Laos, cea de-a doua țara din maratonul de 5000 de kilometri. La capatul etapei Dorian Popa si mama lui au fost eliminați!

- Iși cauta disperata fiica pe care n-a mai vazut-o de mai bine de doua saptamani. Eleva, de 16 ani, a disparut fara urma dupa ce a fugit cu iubitul ei. Nu inainte insa de a lasa un mesaj acasa. De atunci, singura informație pe care parinții au primit-o e ca fiica lor ar fi gravida.

- Un grav accident de circulație, in care au fost implicate doua autoturisme și un autotren, a avut loc duminica seara pe drumul național 1, pe raza localitații clujene Poieni. Din cauza accidentului, circulația rutiera este complet blocata.

- Muzica POPULARA romaneasca este in DOLIU.O indragita cantareata a murit!FOTO+VIDEO O cantareata de muzica populara a murit rapusa de o boala nemiloasa. Ultimii ani din viata au fot o drama pentru artista, dupa ce si-a pierdut, fiica, nepoata si tatal copiilor. Cand a aflat ca este bolnava, Mariana…

- O tanara din SUA și-a scos ochii din cap dupa ce s-a drogat. Familia unei tinere, care și-a scos ochii dupa ce a luat droguri, vrea sa incurajeze oamenii cu astfel de probleme sa caute ajutor. Kaylee Muthart, in varsta de 20 de ani, a ramas permanent fara vedere dupa ce și-a scos intenționat ochii din…

- Caz halucinant! In timp ce alte copila de varsta ei se joaca cu papușile, o fetița de doar 12 ani a ajuns, in dimineața zilei de duminica (18 februarie), in stare grava la Maternitatea din Valcea. Din primele informații, micuța a fost bagata de urgența in operații. La aceasta ora, doctorii incearca…

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, Oana Roman a impartasit prietenilor ei virtuali necazul prin care ea trece. In randurile scrise pe reteaua de socializare, Oana a povestit cat de greu i-a fost sa isi lase fiica acasa, desi aceasta este bolnava.

- Cantareața de muzica populara Marana Maracine Pițigoi a incetat din viața. Artista va fi inmormantata duminica. Doliu in lumea muzicii populare, dupa ce interpreta de muzica populara Mariana Maracine Pițigoi s-a stins din viața . Inmormantarea solistei va avea loc duminica, 11 februarie, la ora 13,…

- Și asta pentru ca atunci cand a ajuns la casa tatalui, in care locuia cu mama sa vitrega, acesta a innebunit și drept pedeapsa și-a obligat fiica sa se tunda, scrie antena3.ro. Citeste si I s-a umflat fata si a orbit temporar dupa ce a comis o greseala pe care o fac multe femei Mama…

- Aproape o suta de angajați din școlile vrancene risca sa aduca bani de acasa pentru a plati contribuțiile sociale pentru ianuarie deoarece nu lucreaza cu norma intreaga, iar salariul nu este suficient pentru a achita darile. De la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul contribuțiilor sociale de la angajator…

- Mirabela Dauer este in continuare internata in spital, dupa operația la rinichi, suferita zilele trecute. Mihai Morar a dezvaluit in cadrul emisiunii sale cum se simte interpreta și cand va fi externata. Mirabela Dauer a fost operata de urgența , in urma cu 6 zile, din cauza unor probeme la rinichi.…

- Imagini incredibile cu Ionela Prodan, la spital! Iubita artista e, in continuare, internata, dupa ce luna trecuta a avut probleme de sanatate. Ionela Prodan este vizitata zilnic de cele doua fiice ale sale, Anamaria și Anca, aceasta din urma venita din America, pentru a fi alaturi de mama sa.

- Panica in randul admiratoriilor cuplului de muzica populara si de petrecere Culita Sterp si Carmen de la Salciua. Artista a facut un anunt socant pe o retea de socializare, la scurt timp dupa ce a imbracat rochia alba de mireasa si a devenit in acte sotia lui Culita Sterp. Prietenii virtuali au inceput…

- AnaMaria Prodan ne arata o noua imagine cu mama sa, inainte de externarea din spital. Ionela Prodan pare ca se simte din ce in ce mai bine. A renuntat la ochelari si la peruca, iar zambetul ei este molipsitor

- Cantarețul de muzica populara Aurelian Preda ar fi impalinit 48 de ani, daca mai traia. Fiica regretatului artist a transmis un mesaj plin de durere. Aurelian Preda a incetat din viața in luna septembrie a anului 2016. In urma sa a ramas cu sufletul plin de durere fiica sa, Anamaria Rosa Preda, și ea…

- ”Salariile polițiștilor nu scad. Ca la toata lumea, și ei vor avea o creștere ușoara. Este vorba de un spor. Va spun in ce consta acest spor: polițistul este acasa și așteapta un telefon daca se duce sau nu la serviciu. Daca se duce la serviciu, primea bani, dar și daca nu-l suna nimeni și statea…

- Artistul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații emoționante despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Cantarețul…

- Dramele par ca se tin scai de familia regretatei artiste Denisa Raducu. La sase luni de la disparitia prematura a tinerei artiste, tatal vedetei, Emilian Raducu a ajuns de urgenta pe mana medicilor.

- Ionela Prodan nu a fost, inca, externata si incearca sa-si revina dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Alaturi de artista a fost Anamaria Prodan, dar și pe cealalta fiica, Anca, venind de urgența din America.

- Ionela Prodan a fost internata zilele trecute dupa ce a acuzat dureri in piept. Fiica ei, Anamaria Prodan, a dus-o de urgenta la spital, acolo unde i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii. Problemele de sanatate par ca nu s-au rezolvat si sunt unele serioase pentru ca artista…

- Anamaria Prodan a facut primele declarații dupa ce mama sa. Ionela Prodan, a ajuns de urgența la spital. Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a ajuns de urgența la spital , dupa ce a acuzat dureri de inima și nu a mai putut respira. Fiica sa, Anamaria Prodan, in varsta de 45 de ani , a oferit…

- Ajuns la 82 de ani, Viorel Paunescu este, fara indoiala, unul dintre cei mai cunoscuti milionari din Romania. Lipsit de grija zilei de maine, fostul patron al clubului Steaua duce o viata de huzur, iar uneori prefera sa-si petreaca timpul departe de Anisoara, sotia sa.

- Binecunoscuta interpreta de muzica lautareasca Gabi Lunca a avut probleme de sanatate și a petrecut Anul Nou in spital. Gabi Lunca, care s-a pocait dupa ce i-a murit un copil , este una dintre marile artiste din lumea muzicii lautarești din Romania. Gabi Lunca, care a fost in scandal cu solista de…

- Doua minore de 14, respectiv 15 ani, disparute de la domiciliu din data de 12 ianuarie, au fost gasite de politistii valceni pe 17 ianuarie, chiar in ziua in cate familia uneia dintre fete a anuntat Politia. Potrivit informatiilor furnizate ...

- Un puști de 15 ani a murit, dupa ce medicii l-au diagnosticat cu o forma ușoara de gripa și l-au trimis acasa. Sean Hughes, din Dublin, fusese adus la spital saptamana trecuta, iar medicii i-au dat...

- In fata magistratilor tanarul vinovat de tragedie a spus ca nu ar pierdut controlul volanului si ca i-a lovit pe cei doi prieteni dupa ce varul victimei ar fi incercat sa arunce cu piatra in masina pe care o conducea, informeaza Romania TV. Baiatul acuzat neaga insa totul. Citeste si Un tanar…

- A crezut ca ia cea mai buna decizie atunci când a acceptat sa mearga cu noua sa cucerire în casa fostului partener al acesteia. Se cunoscusera recent, într-un bar, iar femeia a vrut sa mearga la ea acasa, însa acolo mama sa le-a trântit ușa în nas. Cei…

- Andra Timiș, fiica patronului de la Cris-Tim, și-a dorit, ca orice tanar, sa practice meseria pentru care și-a tocit coatele pe bancile facultații și, la un moment dat, a sperat, se pare, și la o independența financiara. Din pacate, nu i-a reușit pana acum acest lucru. Totuși, zice ea, a capatat experiența.…

- Anul 2018 nu a inceput bine pentru mai mulți oameni care au ales sa-și petreaca Revelionul la o pensiune din Alba Iulia. Mai multe persoane au ajuns la spital, cu probleme digestive. Dupa ce au mancat bucatele tradiționale la masa de Revelion, la o pensiune din localitatea Oarda de Jos, mai multe persoane…

- Familia Deliei s-a marit, recent, cu un nou membru, dupa ce sora ei, Oana, a nascut o fetița . Se pare, insa, ca și artista ar avea planuri sa intemeieze o familie cu soțul ei, Razvan. Delia și-ar dori sa adopte un copil și sa se retraga o perioada din muzica. „Vrea sa se retraga din muzica un an.…

- „Anu’ asta mi-a dat multe lectii de viata… Pe cateva nu le pricep inca dar probabil ca pana la final de 2018 cel tarziu le voi invata si voi lua examenul cu brio!Atat de sigura pe mine sunt in zi de azi si ma mandresc cu asta!Am trecut prin multe in 2017…ca si in 2016 de altfel. Ani grei…

- Feli Donose a vorbit pe larg despre cum a fost ultimul an pentru ea. Vedeta și-a deschis sufletul și a spus tot despre viața ei. Feli Donose, care a slabit peste 30 de kilograme , este una dintre tinerele artiste de la noi din țara, inzestrata cu o voce superba. Feli Donose, care a dus-o foarte greu…

- Dupa aproape o saptamana de cautari disperate si rugaciuni pentru ca fiica lor sa fie gasita in viata, parintii Emanuelei au fost sunati de oamenii legii. Cand au aflat cum a fost descoperita fiica lor de 16 ani, oamenii au avut un soc urias.

- Fiica regretatului solist de muzica populara Aurelian Preda a vorbit despre cum au fost sarbatorile de iarna fara tatal sau. Aurelian Preda, care a incetat din viața in luna septembrie a anului trecut , a fost unul dintre cei mai indragiți cantareți de muzica populara. Anul acesta s-a implinit un an…

- Comisia pentru legile Justitiei a reluat, marti seara, lucrarile la proiectul care modifica Legea organizarii judiciare, cu muzica clasica rasunand difuz in boxe, presedintele acestui for, deputatul PSD Florin Iordache, precizand ca nu se va pleca spre casa pana nu se finalizeaza raportul.…

- In timp ce toata lumea s-a bucurat de impacarea dintre Justin Bieber și Selena Gomez, mama artistei a trait cel mai aprig coșmar al sau: fiica sa, in ”ghearele” controversatului artist. Mama Selenei Gomez e impotriva relației cu Justin Bieber Potrivit TMZ, mama Selenei Gomez a ajuns pe mainile doctorilor…

- Va reamintim, femeia a fost data disparuta inca din 12 decembrie, cand mama ei a anunțat poliția, dupa ce fiica sa a plecat de acasa pentru a rezolva niște probleme in oraș și nu s-a mai intors. Ea povestea ca Sofia-Loredana Pașcuța a luat cu ea telefonul, laptopul și o suma mica de bani.…