- Oana Net, fosta educatoare care si-a inecat fiica in cada si i-a taiat venele, era despartita de tatal fetitei si urmau sa divorteze. Potrivit wowbiz.ro, in ciuda circumstantelor macabre, tatal fetitei a marturisit ca intre mama si fetita exista o relatie foarte buna. „Primul lucru fugea la…

- O educatoare de 38 de ani, Oana Razvana Neț, și-a ucis cu sange rece fiica de patru ani, marți dupa-amiaza. A umplut cada cu apa, i-a spus copilei ca-i face baie, iar cand aceasta a intrat in cada i-a apasat capul in apa, și a privit cum se chinuie, respirand apa, pana ce bulele de oxigen au disparut,…

- What’s Up și soția sa sunt in culmea fericirii. Artistul a dezvaluit ca Simina este insarcinata: „Te iubesc, soția mea mica, #viitoaremamica”, a scris artistul pe contul sau de Instagram.

- Momentul artistic excepțional și relația speciala dintre mama și fiica a incantat juriul Cei patru jurați le-au trimis pe concurente in etapa urmptoare cu patru de DA. Juriul a fost vizibil emoționat, Florin Calinescu fiind juratul care a și suspinat, fiindu-i greu sa se exprime in momentul jurizarii. …

- Au trecut doar doua saptamani de cand soția solistului formației ”Maroon 5” a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului. Insa, Behati nu a pierdut timpul! S-a luptat sa-și recapete silueta de odinioara, pe care o afișa pe podiumurile show-urilor Victoria`s Secret. Așa arata Behati la doua saptamani…

- Este sarbatoare mare in familia lui Kylie Jenner și a partenerului ei, rapperul Travis Scott. Fetița lor a implinit deja o luna de cand a venit pe lume, iar sora lui Kim Kardashian a facut publice doua fotografii cu micuța ei prințesa, iar in una dintre ele i se vede fața. Fanii au admirat-o indelung…

- Vedeta de reality tv Kim Kardashian West, in varsta de 37 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu Chicago, fiica sa nascuta in luna ianuarie de o mama surogat, informeaza luni Press Association. Imaginea are un filtru care le permite celor doua sa aiba urechi de ursuleti de plus si nasuri roz.…

- Pe Catalin Radu Tanase il știe toata lumea ca fiind unul dintre cei mai energici corespondenți ai Știrilor Pro Tv, insa, dincolo de camerele de filmat, jurnalistul iși joaca cu maiestrie rolul de tata, rol care-l prinde de minune. Catalin Radu Tanase și-a inceput cariera in anul 1993 și in scurt timp…

- Povestea tatalui ”bantuit” de ultimul mesaj dat de fosta lui iubita, inainte sa-i ucida fiica. Un tata cu inima zdrobita a dezvaluit ca este bantuit de mesajul infricoșator pe care fosta sa iubita i l-a trimis cu doar doua zile inainte sa ucida fetița pe care o aveau impreuna. Cody-Anne Jackson, in…

- Ajuns la 41 de ani, Cornel Ilie este, fara indoiala, un expert la capitolul cresterea copilului. Tatic celebru, liderul trupei „Vunk” se pricepe de minune sa-si convinga fiica sa fie cuminte, mai ales cand se afla la cumparaturi.

- De cand a devenit tata, Traian, fostul concurent de la "Mireasa pentru fiul meu", este in al noualea cer. Micuta care a venit pe lume le-a umplut sufletele de bucurie parintilor care sunt topiti dupa ea.

- Antrenorul buzoian de fitness Tibi Vintiloiu este in culmea fericirii de cateva zile. Fetita sa, Kayla Alexandra, a sosit pe lume pe 19 februarie, perfect sanatoasa si cu zambetul pe buze. Tibi este un nume cu rezonanta in Buzau printre cei care fac sport. Multi l-au avut ca antrenor personal in mai…

- O asistenta, care lucreaza la Stația de Ambulanța din Lugoj, are nevoie de sprijin pentru a-și putea salva fiica de numai 12 ani. Asistenta medicala Oana Cuza a solicitat ajutor, intr-un mesaj postat pe o rețea de socializare, pentru a-și salva fetița, care sufera de o boala crunta și are…

- Antonia si micuta sa Maya s-au reintalnit dupa o perioada lunga in care au fost despartite. Din cauza divortului de fostul sau sot care inca nu a fost rezolvat, Antonia si fetita ei nu se pot vedea prea des si asta pentru ca Maya nu poate sa vina in Romania, iar sigura solutie este ca artista sa mearga…

- Toata Romania o știe pe fiica lui Cabral. Micuța Inoke este astazi o adevarata domnișoara. Are 15 ani și seamana leit cu o cunoscuta cantareața de muzica pop.Fiica lui Cabral, domnișoara in toata regula – Asemanarea dintre Inoke și Selena Gomez este una foarte mare, spun fanii. Inoke, fiica lui Cabral…

- Fericire mare in cuplul Adam Levine – Behati Prinsloo! La un an și patru luni de cand au devenit parinții micuței Dusty Rose, a venit pe lume și al doilea copil al cuplului! Adam și Behati au devenit a doua oara parinți Potrivit purtatorului de cuvant al trupei Maroon 5, Adam Levine (38) și soția sa,…

- Solistul trupei Maroon 5 și soția sa Behati Prinsloo, model Victoria’s Secret au primit cu imensa bucurie venirea pe lumea a fetiței lor, pe nume Gio Grace Levine. A doua fetița a familiei Levine a venit pe lume acum 2 zile, asta ca o mare surpriza dupa ultima fotografie, postata de Adam Levine pe…

- Andreea Marin nu este doar o femeie de succes, ci și o mama responsabila. Vedeta o implica deja pe fiica ei, Violeta, in treburile casei, imparțindu-și impreuna sarcinile administrative. Fosta Zana a Surprizelor și Violeta se gospodaresc impreuna. Fetița a invațat de la mama ei sa iși mențina camera…

- Imaginea postata de sora Deliei pe internet a creat isterie. Daca la inceput fanii au crezut ca in fotografie se afla fiica ei, Jessie, Oana Matache a lamurit problema, insa comentariul ei a atras mai multe critici. Oana Matache a spus ca fetita din imagine nu este fiica sa, ci o poza luata la intamplare…

- Motivul pentru care Oana Roman vrea sa aiba bani mai mulți. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le impartașește fanilor micul ei secret. Oana iși dorește sa faca oamenii fericiți și asta pentru ca asta o mulțumește și pe ea. Fanii au reacționat imediat pe contul de socializare…

- Oana Roman a ajuns cu fiica sa la spital, iar ce a vazut acolo a pus-o pe ganduri. Oana Roman, fiica fostului premier al Romaniei, Petre Roman, a avut probleme cu fiica sa, Izabela. Fetița nu s-a simait foarte bine, astfel ca vedeta a fost nevoita sa mearga cu ea la spital. Oana Roman, care este casatorita…

- Isabela, fiica Oanei Roman si a lui Marius Elisei, s-a transformat intr-o fetita superba. Micuta are 4 anisori si isi face parintii foarte fericiti. Oana o trateaza pe Isa ca pe o printesa si se mandreste cu ea ori de cate ori are ocazia. Fiica lui Petre Roman a postat o imagine de colectie cu ea si…

- Cantarețul de muzica populara Aurelian Preda ar fi impalinit 48 de ani, daca mai traia. Fiica regretatului artist a transmis un mesaj plin de durere. Aurelian Preda a incetat din viața in luna septembrie a anului 2016. In urma sa a ramas cu sufletul plin de durere fiica sa, Anamaria Rosa Preda, și ea…

- Alte patru decese cauzate de gripa, in ianuarie 2018. Alte patru decese au fost inregistrate in ultima saptamana, la nivel național, printre care o fetița de 4 ani, niciuna dintre victime nefiind vaccinata, anunța joi, 1 februarie, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile(CNSCBT).…

- Fetița fostului prezentator de televiziune Madalin Ionescu și a jurnalistei Cristina Șișcanu a implinit 9 luni. Micuța a fost inregistrata in timp ce spunea cuvantul „mama”. In aprilie 2017, Madalin Ionescu și soția sa, Cristina Șișcanu, deveneau parinții unei fetițe . Micuța, care a primit numele Petra,…

- Maya, fetița cuplului de artiști Misha și Connect-R, a implinit 4 ani. Micuța este simpatica foc și aproape ca n-o mai recunoști fața de cum era bebeluș. Connect-R, pe numele lui real Stefan Mihalache, a decis, la 31 de ani, in 2013, sa renunțe la burlacie și s-a casatorit cu Misha . In luna ianuarie…

- In vara anului 2002, intr-o casa dintr-un orasel din Alabama s-au auzit tipete ingrozitoare. Robert Smith a intrat alertat in casa, unde a gasit o priveliste pe care nimeni nu si-o putea inchipui: fiica lui de 14 luni fusese bagata la cuptor. Melissa, mama lui Ashley, scosese gratarul din…

- Pozele de mai jos nu reprezinta o batjocura la adresa copilului, ci, mai degraba, un cadou nemaipomenit pe care i l-au oferit parinții. Fetița din poze se numește Tippi Benjamine Okanti Degré și a avut o copilarie incredibila.

- Kassandra, fetita arsa cu tigara si otravita cu acid, pana sa fie adoptata de sotii Rotariu, continua sa lupte pentru a redeveni un copil pe deplin sanatos. Recent, micuta a efectuat mai multe controale la o clinica de renume din Franta, iar la vara va fi suspusa unei noi interventii chirurgicale. CANCAN.RO,…

- Fostul international al Stelei, Iulian Miu, este tatic. Sotia lui, Mihaela, a adus pe lume o fetita, careia cuplul a hotarat sa-i puna numele Astrid. Iulian a facut anuntul pe reteaua de socializare.A

- Cantarețul Tavi Clonda a oferit detalii despre momentul cand fiica lui și a Gabrielei Cristea urmeaza sa fie creștinata. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea devenea mamica pentru prima oara . Ea a adus-o atunci pe lume pe Victoria, fiica sa și a muzicianului…

- Fetita de 7 ani locuia cu tatal ei, cu doi frati si cu bunica paterna, iar in noaptea de Revelion ea a fost lovita de mai multe ori cu o coada de topor de catre tata. "Inculpatul este cunoscut ca fiind o persoana agresiva. In data de 31 decembrie el i-a aplicat fiicei sale in varsta de 7 ani mai multe…

- Andra Timiș, fiica patronului de la Cris-Tim, și-a dorit, ca orice tanar, sa practice meseria pentru care și-a tocit coatele pe bancile facultații și, la un moment dat, a sperat, se pare, și la o independența financiara. Din pacate, nu i-a reușit pana acum acest lucru. Totuși, zice ea, a capatat experiența.…

- In 2005, pe cand avea 67 de ani, Adriana Iliescu a ramas insarcinata prin inseminare artificiala, iar mai apoi a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa, Eliza, scrie cancan.ro. Sarcina profesoarei a starnit o adevarata revolta in randul oamenilor de rand, carora li s-a parut ca este ingrizitor ca…

- Barbatul care, în vara anului trecut, a accidentat mortal pe o trecere de pietoni o femeie și pe fiica acesteia a fost condamnat de Curtea de Apel la cinci ani de închisoare ,cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de cinci ani. Decizia este cu drept de…

- Simona Gherghea facut mai multe dezvaluiri la o emisiune tv. Simona Gherghe a facut marele anunt. Vedeta asteapta sa vina din nou barza "Parca ieri am nascut-o si nu dormeam noaptea. Ma simteam asa neputincioasa pentru ca trei luni de zile s-a chinuit, a durut-o burtica. Am trecut cu…

- Managerul trupei Maroon 5 a murit la vârsta de 40 de ani, dupa ce a suferit un infarct. Jordan Feldstein, care este fratele actorului Jonah Hill, avea doar 40 de ani. Jordan Feldstein a chemat o ambulanța, dupa ce a avut probleme respiratorii. Pâna la sosirea paramedicilor, el…

- Monica Gabor petrece sarbatorile cu Irinel Columbeanu și fiica lor. Vedeta și Irina se distreaza de minune impreuna, mai ales cand vine vorba de noua pasiune a fetei. Irinel și Irina au plecat la Los Angeles, acolo unde vor petrece sarbatorile de iarna. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani…

- Monica Gabor și fetița ei, impreuna de sarbatori.Vedeta a sosit in Romania zilele trecute și se va intoarce in America, cel mai probabil dupa Anul Nou. Pana atunci, fetele profita din plin de timpul liber. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani , din vanzarea plastilinei moale, a carui pret…

- Copiii prezenți la ”Aici eu sunt vedeta” au desenat, iar parinții lor trebuie sa ghiceasca ce le-a trecut prin minte celor mici. Totul pentru puncte. In prim plan, Maria și al sau tatic celebru, Pepe.

- Pentru numarul care apare maine pe piața, revista VIVA! i-a luat un interviu complex unuia dintre cei mai cunoscuți medici esteticieni din Romania, Adina Alberts. Cunoscuta drept ”esteticianul vedetelor”, soția omului de afaceri Viorel Catarama este o prezența rara in paginile revistelor de profil,…

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu a divortat de Mihai Ivanescu, dupa 10 ani de casnicie. Fetita lor, Ana Cleopatra, in varsta de 10 ani, a ramas alaturi de ea. Acum, vedeta pare mai fericita ca oricand, alaturi de un barbat care ii impartaseste pasiunile.

- Riley are doar sase ani si a fost diagnosticata cu alopecie. Din cauza varstei fragede, micuta a fost extrem de afectata de aceasta veste si i-a spus mamei sale ca nu poate sa aiba o parere buna despre ea, daca nu are par.

- Jandarmul Florin Cioanca a murit in accidentul din Harman, Brașov. Fiica barbatului, o fetița de trei ani, s-a stins și ea in carambolul sangeros in care au fost implicate nu mai puțin de patru mașini. In urma nenorocirii, jandarmii au facut un apel public la oameni sa doneze sange pentru cealalta fetița…

- In lumea plina de despartiri si de divorturi a vedetelor exista si povesti cu o continuare fericita, a cuplurilor care s-au casatorit dupa ce mai intai au trecut printr-o despartire, scrie eva.ro. Iata povestile lor. Citeste si Cuplu BOMBA in lumea mondena. Un fotbalist celebru se iubeste…