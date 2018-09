Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Berecleanu și-a retras copiii de la școlile de stat și a ales pentru ei sistemul de invațamant britanic privat. Vedeta a marturisit ca rabdarea ei ajunsese la limita. Andreea Berecleanu a povestit de ce a luat decizia de a-și muta copiii, pe Petru (13 ani) si Eva (17 ani), de la școlile romanești…

- Prezentatoarea de televiziune a explicat, intr-un interviu, de ce a renunțat la școlile de stat pentru cei doi copii ai sai. Andreea Berecleanu și-a dorit ca cei doi copii ai sai, Eva, de 17 ani, și Petru, de 13 ani, sa aiba o educație cat mai buna. De ani buni, vedeta a renunțat la școli de stat…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu și-a aniversat fiul. Petru a implinit 13 ani. Petru, baiatul vedetei de televiziune Andreea Berecleanu, și-a aniversat ziua de naștere. Puștiul a implinit 13 ani și este pe zi ce trece mai frumos. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu iși aniverseaza mama, ocazie cu care a transmis un mesaj plin de emoție. Zi importanta pentru Andreea Berecleanu. Vedeta iși aniverseaza mama, Virginia. Prezentatoarea de televiziune a transmis un mesaj plin de emoție dedicat celei care i-a dat viața.…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea l-a filmat pe fiul ei in mașina. Puștiul a inceput sa planga și a varsat lacrimi amare. Cu mainile puse la ochi, baiețelul Andreei Mantea a plans fara oprire. „Sufletul meu, de ce plangi? David, de ce plangi? de ce plangi?”, se aude in fundal vocea mamicii…

- Andreea Berecleanu și partenerul ei de viața au plecat in weekend departe de ochii curioșilor. Cei doi au petrecut doua zile romantice in Bulgaria. Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu formeaza un cuplu cu medicul estetician Constantin Stan . Cei doi s-au catorit in luna noiembrie a anului…

- Andreea Esca a dezvaluit ce anume și-a cumparat din primii bani pe care i-a caștigat. Prezentatoarea de televiziune a dezvaluit, intr-un interviu pentru emisiunea “Vorbește lumea”, de la Pro TV, pe ce a cheltuit primii bani pe care i-a ciștigat. Vedeta a marturisit ca iși aduce aminte perfect ca și-a…