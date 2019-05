Stiri pe aceeasi tema

- Ela Craciun, vedeta Antenei 3 și cunoscut blogger de parenting, iși va lansa prima sa carte, intitulata “9 luni fara griji”. Evenimentul va avea loc vineri, 24 mai, pe terasa mall-ului Promenada, unde vedeta va acorda autografe și va sta de vorba cu cititoarele blogului și invitații sai. Alaturi de…

- Cum canta fiica de 11 ani a lui Jennifer Lopez. Ii calca pe urme mamei sale? Fiica de 11 ani a lui Jennifer Lopez se pregateste intens sa ii calce pe urme celebrei sale mame. Sau chiar sa o intreaca, intrucat micuta Emme Maribel Muniz mosteneste din plin talentul muzical al parintilor al parintilor…

- La doar șase ani, Noah, fiul Claudiei Pavel debuteaza ca actor in noul clip al artistei, “Da mai tare”, o colaborare cu Bibanu și Uddi. Noah apare in clip alaturi de Iuliana și Melissa, fiicele lui...

- Ionela Prodan a murit pe 16 aprilie 2018, dupa ce s-a luptat o perioada lunga de timp cu o boala crunta.La un an de la dispariția celebrei interprete de muzica populara, Anamaria Prodan a transmis un mesaj emoționant. „Te iubesc enorm, mama mea de vis! Steaua mea frumoasa! Sufletul meu superb!”, a scris…

- Fiul Norei Denes, finalista a editiei din 2015 a emisiunii „Vocea Romaniei”, pare sa fi mostenit talentul mamei. Pana la varsta de 9 ani, baietelul artistei a lansat cinci videoclipuri impreuna cu mama lui.

- Gabriela Popa si-a anuntat rudele ca va reveni in Romania in zilele urmatoare. Intre timp micutii de 2 si 5 ani sunt reprezentati in fata autoritatilor de bunica lor. Protectia Copilului va stabili in perioada urmatoare daca micutii vor fi redati familiei sau vor fi preluati in grija statului. Ambii…

- „Ceea ce mi s-a intamplat mie, nu cred ca se intampla nicaieri in Europa. Sunt ingrozit, sunt umilit, sunt indurerat. Mi-au batjocorit mama, in timp ce o conduceam pe ultimul drum”, sustine Oszkar Ujhelyi, un oradean stabilit in Austria. Omul ne-a povestit ceea ce i s-a intamplat pe 14 martie,…

- Bianca Dragusanu are toate motivele sa fie o femeie fericita. Are o afacere proprie care ii merge foarte bine, este curtata de foarte multi barbati si are o minunatie de copil. Chiar daca totul ii merge bine, cea care ii aduce fericirea suprema este micuta Sofia Natalia.