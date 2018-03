Stiri pe aceeasi tema

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a oferit, marti, certificatul de furnizor regal mai multor companii si persoane din Romania, ale caror produse, creatii si servicii sunt apreciate si folosite de Familia Regala. Intr-o ceremonie care a avut loc in Sala Regilor de la Palatul…

- Casa Regala va oferi marti certificatul de Furnizor Regal unor companii si unor persoane din Romania si burse regale destinate unor studenti cu rezultate remarcabile la studii, aflati intr-o situatie materiala precara. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, transmis AGERPRRS, Custodele Coroanei Romane,…

- Casa Regala va oferi marti certificatul de Furnizor Regal unor companii si unor persoane din Romania si burse regale destinate unor studenti cu rezultate remarcabile la studii, aflati intr-o situatie materiala precara. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, transmis luni AGERPRRS, Custodele Coroanei…

- Simpatizantii monarhiei au motive de bucurie, dupa dispariția Regelui Mihai din luna decembrie a anului trecut. Nepotul Regelui, fostul principe Nicolae, se va casatori religios in toamna cu sotia sa Alina Medforth-Mills. Anunțul a fost facut chiar de Nicolae, in publicatia franceza Point de Vue.…

- Una dintre știrile acestui weekend a fost ca prim-ministrul Viorica Dancila a fost invitata la Palatul Elisabeta, pentru un pranz in compania Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei romane, și a Alteței Sale Regale Principele Radu.

- Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, comenteaza in stilul sau caracteristic intrevederea pe care a avut-o vineri premierul Viorica Dancila cu reprezentanții Casei Regale, Custodele Coroanei romane, Margareta, si Principele Radu al Romaniei.„In sfarsit premierul s-a intalnit cu cineva…

- Premierul Viorica Dancila a participat, vineri, la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Evenimentul a reprezentat prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului.

- "Nu conteaza daca eu sustin sau nu un punct de vedere, conteaza ca ceea ce a scris ministrul in acel raport, daca e adevarat, inseamna ca toate lucrurile acestea sunt ingrijoratoare si ca trebuie luata o decizie", a spus Dancila, la finalul unei vizite la Palatul Elisabeta, unde a participat la un…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, alaturi de Alteta Sa Regala Principele Radu, au primit vizita Vioricai Dancila, prim-ministrul Romaniei. Premierul a ajuns in urma cu jumatate de ora la Palatul Elisabeta. Camelia Csiki ne aduce mai multe informații.

- Premierul Viorica Dancila a fost primita, vineri, la Palatul Elisabeta, de Custodele Coroanei romane, Margareta, si Principele Radu al Romaniei, pentru a participa la un pranz de lucru. Premierul a fost intampinat de reprezentantii Casei Regale la intrarea in Palatul Elisabeta si le-a…

- Pe agenda Vioricai Dancila figureaza, vineri, un pranz de lucru cu reprezentantii Casei Regale. Astfel ca, premierul a ajuns vineri, cu mai putin de 20 de minute inainte de ora 13, la Palatul Elisabeta. A fost intampinata de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, dar si de sotul acesteia, Principele…

- Majestatea Sa Margareta a transmis un mesaj de condoleante Familiei Regale a Danemarcei, in acest moment greu. Cuplul regal roman, apropiat Familiei Regale daneze, isi exprima regretele intr-un mesaj publicat pe site-ul oficial al Familiei Regale: „Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane,…

- Casa Regala a ajuns la o ințelegere cu Guvernul și va ramane momentan in Palatul Elisabeta. Aceasta, insa, nu e o decizie definitiva. Conform prevederilor legale, dupa moartea Regelui Mihai I, moștenitorii sai aveau la dispoziție 60 de zile pentru a elibera Palatul Elisabeta, imobil care fusese oferit…

- Mihai Tudose, un politician rudimentar, cu un limbaj, de multe ori, deplasat gasise sa se lupte cu Familia Regala pentru a-i atrage pe comuniști. Daca il interesa altceva in afara de propriul interes, nu il lasa pe Shinzo Ab, premierul Japoniei, cu ochii in soare cand a venit in țara noastra.…

- Dupa sedinta de guvern, Majestatea Sa Margareta va sti daca poate sa ramana sau nu in resedinta de la Bucuresti. In urmatoarele ore, in ședința de guvern prezidata de premierul Viorica Dancila se va lua o decizie cu privire la evacuarea sau ramanerea familiei regale in Palatul Elisabeta. In ultima parte…

- Peste 2.500 de persoane au ignorat, miercuri dimineata, temperaturile scazute si au venit in Piata Unirii din Iasi pentru a aniversarea a 159 de ani de la Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca, manifestari la care iau parte si Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si principele Radu.…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat miercuri la ceremonialul religios „Te Deum” de la Catedrala Patriarhala, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Presedintele va depune apoi o coroana de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, din Dealul Patriarhiei. In continuare, seful statului…

- Elevi de la șase colegii din țara au fost invitați, marți, de Casa Regala, la Palatul Elisabeta, pentru o vizita care a marcat startul evenimentelor organizate de Familia Regala a Romaniei cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Ploieștiul a fost reprezentat de liceeni de la C. N. "I.…

- Ex-Principele Nicolae, din nou alaturi de Familia Regala la Parastasul Regelui S-au implinit 40 de zile de la decesul Regelui Mihai, iar sambata a fost organizat la Curtea de Arges Parastasul, traditie obisnuita in ritul crestin ortodox. Slujba a fost oficiata de Arhiepiscopul Calinic al Argesului si…

- Fostul principe Nicolae a ajuns la parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai de la Curtea de Argeș. Principesa Margareta i-a salutat pe toți cei prezenți și pe fostul principe Nicolae, pe care l-a sarutat pe obraz. Sute de oameni s-au strans, sambata, in incinta manastirii Curtea de Arges,…

- Sute de oameni s au strans, sambata, in incinta manastirii Curtea de Arges, unde are loc parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele vesnice a regelui Mihai I al Romaniei, informeaza Agerpres.ro. Slujba de pomenire este oficiata de un sobor de preoti in frunte cu arhiepiscopul Calinic al Argesului…

- Casa Regala va parasi Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie. In urma cu doua zile, Guvernul a dat aviz negativ propunerii de lege ce prevedea acordarea Palatului Elisabeta Casei Regale. Acum premierul spune ca a primit solicitare de chirie, insa reprezentantii Casei spun cu totul altceva. „Nu s-a…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca Guvernul a dat aviz negativ proiectului prin care Casa Regala primea Palatul Elisabeta pentru 49 de ani, mai ales dupa ce reprezentantii acesteia au venit cu o „solicitare de inchiriere putin ciudata“ prin care voiau ca un an sa stea gratis in cladire, apoi sa poata…

- Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale, subliniind ca Palatul Elisabeta a fost dat in folosinta regelui Mihai in calitate de fost sef al statului, nu si urmasilor acestuia. "Tot…

- In a doua parte a lunii ianuarie, Florin Iordache a anuntat ca ii va convoca la Parlament pe colegii din comisia speciala. Alesii vor sa modifice Codul penal si Codul de procedura penala. Printre cele mai importante schimbari ar fi redefinirea abuzului in serviciu. Sunt si alte propuneri controversate…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Mihai Tudose a subliniat, legat de Palatul Elisabeta, ca acesta i-a fost dat in folosinta Regelui Mihai ca fost suveran al statului, nu si urmasilor acestuia.

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a transmis un mesaj pentru toti romanii: „Este primul nostru Craciun fara Regele Mihai”. Iata mesajul integral al Custodelui Coroanei: Timp de mai multe decenii, trecand prin zilele cele mai intunecate ale razboiului si ale dictaturii comuniste care i-a urmat,…

- Fiicele Regelui Mihai se afla la Savarșin la invitația Margareta, Custodele Coroanei, și ASR Principele Radu, unde urmeaza sa petreaca și Anul Nou. Fiind in perioada de doliu, Familia Regala nu a putut primi colindatorii la Castelul Regal, facand o singura excepție, pentru Dubașii din Savarșin,…

- Sedinta cruciala a coalitiei astazi. Sunt tensiuni mari între PSD si ALDE din cauza legii Casei Regale. Asta dupa ce Guvernul ar pregati evacuarea familiei regale din Palatul Elisabeta. Mihai Tudose sustine ca România este republica, nu monarhie, asa ca membrii familei regale nu pot pretinde…

- Biroul de Presa al Casei Majestații Sale a anuntat Programul Familiei Regale la Savarșin de Craciun 2017. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și ASR Principele Radu se vor afla la Savarșin de Craciun și Anul Nou. Toate cele patru surori ale Majestații Sale au dorit sa fie la Savarșin, alaturi…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei ar putea pierde Palatul Elisabeta. Guvernul va da aviz negativ pe legea propusa de șefii Camerei Deputaților și Senatului, care ar acorda statut special Casei Regale.

- "Palatul Elisabeta este proprietatea statului roman si prin proiectul pe care l-am depus nu se schimba statutul juridic al Palatului Elisabeta. Pana la moartea regelui a fost dat in folosinta familiei regale si propunerea pe care am facut-o este sa ramana in continuare in folosinta, nu in proprietate.…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea au propus un proiect de lege…

- Radu Duda și-a schimbat numele in Radu Al Romaniei. Ei bine, puțina lume știe ca, de șase ani, Radu Duda și-a schimbat numele in Radu Al Romaniei. Prima schimbare de nume a fost in 2001… “Duda Radu, cu domiciliul in București, calea Șerban Voda (…), sectorul 4, nascut la data de 7 iunie 1960 in Iași,…

- Vineri, 15 decembrie 2017, Majestatea Sa Margareta, Custodele coroanei romane si ASR Principele Radu au iesit in fata Palatului Regal, pentru a vedea florile, lumanarile si mesajele miilor de romani care au venit la Sala Tronului pentru a varsa o lacrima la catafalcul Majestatii Sale Defuncte Regele…