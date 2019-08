Fiica Adelinei Pestritu a implinit 1 an! Iata ce a ales de pe tava!

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta prezentatoare de televiziune Adelina Pestrițu și-a aniversat fiica in acest weekend. Zenaida a implinit un an. Adelina Pestrițu a marturisit cat de importanta este ziua in care fetiița ei a venit pe lume și cat de mult i s-a schimbat viața atat ei, cat și soțului sau, Virgil Șteblea. "Ziua de…

- Adelina Pestrițu și Virgil Steblea nu vor pleca insa in luna de miere. Potrivit marturisirilor vedetei, ea și soțul sau nu pot pleca din țara pentru ca, dupa ceremonia religioasa, vor fi nași pentru doua cupluri care se casatoresc, iar inainte de aceste evenimente ii vor rupe turta fetiței lor.…

- Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea se vor casatori religios in acest weekend. Emoțiile sunt mari, iar pregatirile sunt pe ultima suta de metri. Vedeta a marturisit ca nu vor pleca in luna de miere in aceasta vara, așa cum se aștepta toata lumea. „Ne-am dorit sa fie extraordinar de restrans, nu restrans.…

- Adelina Pestritu s-a casatorit. De ce a ales data de 3 iulie! Adelina Pestritu s-a casatorit civil cu Virgil Steblea. Ceremonia de la Starea Civila a avut loc ieri, 3 iulie. Alaturi de ei au fost doar nasii, Aura si Daniel Rafte. Vedeta a purtat o rochie galbena, cu decolteu, iar sotul ei jeansi si…

- Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, alesul inimii sale și tatal fetiței sale, Zenaida, s-au casatorit astazi in mare secret. Cei doi au spus DA in fața ofițerului starii civile, iar Adelina a devenit doamna Șteblea. Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au fost surprinzator de discreți in privința cununiei…

- Cu doua luni inainte de nunta fixata pe 20 iulie, Adelina Pestritu (32 de ani) si Virgil Steblea sunt in febra pregatirilor. Bruneta le-a spus jurnaliștilor Click! ca la eveniment va avea peste 300 de invitati, va purta doua rochii de mireasa, va fi servit un meniu complex, iar dupa toate acestea va…

- Adelina Pestrițu este in culmea fericirii dupa ce și-a comandat rochiile pentru nunta pe care urmeaza sa o faca cu Virgil Șteblea. Adelina Pestrițu se casatorește anul acesta cu Virgil Șteblea. Fosta vedeta de televiziune se pregatește intens. Ea a anunțat ca a facut comanda pentru rochiile pentru nunta.…