Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Lehman a marturisit ca la inceput s-a simtit vinovata ca se intalneste cu Kern, in varsta de 54 de ani, tatal prietenei sale Amanda, scrie kfetele.ro. Apropiatii cuplului ii compara cu vedetele de la Hollywood, Catherine Zeta Jones si Michael Douglas. Cei doi s-au inteles foarte bine inca…

- Decesul actorului american Verne Troyer, star al seriei de filme "Austin Powers", a fost provocat de abuzul de alcool, iar poliția a stabilit oficial ca acesta s-a sinucis, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Pe 2 aprilie, actorul a fost transportat la spital cu o ambulanța, iar un purtator de…

- Brad Pitt, aflat in plin proces de divorț de Angelina Jolie, ramane unul dintre cei mai cuceritori actori de Hollywood și cele mai recente știri ... The post Brad Pitt a facut o noua cucerire: tanara are 23 de ani și este fiica unei celebre actrițe appeared first on Renasterea banateana .

- Accident grav, an aceasta seara, dupa ce o mașina a izbit un cal scapat dintr-o curte. Doua victime, mama și fiica, au fost transportate de urgența la spital. Evenimentul s-a produs pe DJ 203K, la Stancești. O mașina in care se aflau cinci persoane nu a mai putut evita coliziunea cu un cal scapat din…

- Claire Foy a renuntat la hainele somptuoase de regina pentru un look mult mai gotic in noul trailer exploziv pentru ''The Girl in the Spider's Web'', ultima carte din seria Millennium si a doua ecranizata la Hollywood, relateaza luni The Wrap. Vedeta din "The Crown"…

- Lansarea celei de-a zecea ediții va avea loc saptamana viitoare, ocazie cu care vor fi prezentate toate cele 21 de proiecte care au beneficiat de finanțare in cursul anului 2017 și marele caștigator. Unul dintre cele mai vechi programe de finanțare a proiectelor ONG-urilor care activeaza in domeniul…

- Producatorii „Big Bang Theory“ s-au vazut nevoiti sa incheie serialul din cauza lui Jim Parsons, interpretul personajului central, care i-a anuntat ca nu mai doreste sa continue proiectul. Actorul a oferit si o declaratie, insa s-a ferit sa comenteze zvonurile potrivit carora el ar fi motivul finalului…