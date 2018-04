Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a efectuat un al doilea test reusit cu cea mai noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a anuntat Ministerul Apararii rus, intr-un comunicat, citat vineri de Xinhua si RIA Novosti.Testul cu aceasta racheta intercontinentala grea a avut loc pe cosmodromul Plesetk din nordul…

- Cea mai scumpa vacanta de Paste i-a costat pe doi romani 26 de mii de euro. Atat a platit un cuplu norocos, care, in Saptamana Mare, va pleca in jurul lumii si se va intoarce abia dupa o suta de zile.

- Incasarile de peste un miliard de lei la Bugetul Public Național sunt un semnal ca, atat companiile, cat și cetațenii au perceput corect schimbarea de atitudine a statului fața de ei. De aceasta parere este prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip.

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, in timpul momentelor din ultimii cativa ani in care promova dezvoltarea programului nuclear al tarii sale, in mijlocul unor relatii tensionate cu Statele Unite, a avut un singur aliat de nadejde: China. Totusi, in ultimul an, relatiile dintre Beijing si Phenian s-au…

- Ce conteaza cu adevarat in viata? Acest mesaj atat de frumos care s-a viralizat pe internet i-a fost atribuit Papei Francisc, dar nu exista dovezi in acest sens caci pe paginile sociale ale Papei Francisc sau pe site-urile oficiale ale Vaticanului acesta nu este confirmat ca fiind scris de Papa insusi.…

- Au fost depuse actele pentru infiintarea Partidului ADER la Democratie, Educatie si Reconstructie. Presedintele filialei iesene este un student de la "Cuza", Demis Rusu. Redam comunicat oficial trimis de el: "ADER la Democratie, Educatie si Reconstructie - un nume dupa parerea unora lung dar care are…

- Stephen Hawking este celebru pentru teoriile lui in fizica si, mai ales, cel putin publicului larg, pentru teoriile lui apocaliptice. Ultima a venit cu doar doua saptamani inainte de decesul lui. Stephen Hawking a murit pe 14 martie. A lasat in urma lui lucrarile exceptionale pentru fizica…

- Potrivit presei internationale, ArcelorMittal intentioneaza sa vanda mai multe unitati din Europa pentru a nu incalca regulile concurentei si cele privind monopolul. Aceasta in conditiile in care, pe 15 martie, ArcelorMittal a depus o oferta de cumparare a celei mai mari otelarii din Europa, Ilva…

- Cristiano Ronaldo a vrut sa testeze inteligența robotului Sophia, așa ca s-a intalnit fața in fața cu droid-ul. Fotbalistul s-a amuzat teribil dupa ce a rugat-o pe Sophia sa reproduca celebrul strigat “Siiiii!”, dar a si ramas surprins de raspunsurile precise pe care robotul i le-a dat.

- Achizitionarea anvelopelor este o investitie importanta pentru fiecare conducator auto. Longevitatea unui set de anvelope poate fi asigurata prin respectarea principiilor de baza ale utilizarii corecte, insa aceasta nu este totul. Se pare ca durabilitatea anvelopei este, de asemenea, influentata de…

- Schimbarea de la varful Departamentului de Stat va adanci pe termen scurt necunoscutele privind directia in care se indreapta politica externa a Statelor Unite, sunt de parere multi analisti.

- Simona Halep are un parcurs de excepție la ediția din acest an a turneului de la Indian Wells. Locul 1 WTA tocmai s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory, iar șansele sa ajunga și mai sus sunt foarte mari.

- Potrivit politistilor, pe DN 7 in localitatea Crangurile a avut loc o coliziune intre doua autovehicule, in urma accidentului o persoana decedand. Barbatul care a murit este unul dintre conducatorii auto, cel care nu s-ar fi asigurat la schimbarea directiei de mers. Acesta avea 77 de ani si era din…

- Un utilizator de Google Earth a descoperit in Antarctica un obiect misterios si urma lasata de acesta prin zapada. Imaginea, publicata pe o retea de socializare, s-a viralizat. S-au gasit imediat multi oameni care sa sustina ca este vorba...

- Abia acum incepe sa fie simtita pe deplin forta a ceea ce a inceput in 2008. Am scris in mai multe locuri despre un paradox. Pe de o parte, daca schitam un tablou al lumii la fiecare 20 de ani, am vedea schimbari dramatice fata de tabloul anterior in realitatea despre miscarea lumii si a problemelor…

- Ora de vara 2018. Anual, in ultima duminica a lunii martie, Romania trece la ora de vara. Așadar, se va trece la ora de vara in noaptea de 24 spre 25 martie, iar prin schimbarea orei de la ora de iarna la ora de vara se ințelege faptul ca ora 3:00 va deveni ora 4:00. ORA DE VARA 2018. Schimbarea…

- Tenismenul sarb Novak Djokovic a declarat ca nu este asociat cu fotbalistul echipei FC Barcelona Gerard Pique, a carui companiei, Kosmos, a ajuns la un acord cu ITF pentru schimbarea formatului Cupei Davis, informeaza lefigaro.fr.

- "Am urmarit bilantul DNA pe anul 2017. Dar ce spun, nu am urmarit doar eu! Alaturi de mine, intreaga Creatie si-a oferit un placut ragaz. Alaturi de mine, toate fiintele Universurilor cunoscute si mai putin cunoscute au sorbit cu nesat din nectarul discursurilor despre "purificarea Universului" sau…

- Tressa Middleton este cunoscuta drept cea mai tanara mama din Marea Britanie. In urma unui viol al carei victima a fost la varsta de 12 ani, Tressa a devenit mama pentru prima oara. Șocant este faptul ca aceasta a fost violata, atunci, chiar de fratele sau.

- Deputații de la Chișinau au votat joi, in prima lectura, schimbari la Legea cu privire la sistemul național de pașapoarte și care presupune mai multe schimbari in actele de identitate ale cetațeanului Republicii Moldova.

- In urma selectiei nationale Miss Europe World Romania 2018 , organizata zilele trecute in capitala de catre agentia ExclusivEvent , agentia detinatoare a licentei Miss Europe World in tara noastra, Maria Ioana Hanzu a fost desemnata oficial sa reprezinte Romania in cadrul competitiei Miss Europe…

- O veste dureroasa a intristat meleagurile bacauane in seara de vineri 16 februarie: inima parintelui Arhimandrit Arsenie Voaideș, staretul Manastirii “Schimbarea la Fata” – Sfantul Sava de la Berzunti a incetat sa mai bata! Nascut in zona montana a judetului Neamt la 24 ianuarie 1951 (in comuna Damuc),…

- Al treilea aeroport din Istanbul, care va fi si cel mai mare din Turcia, va fi inaugurat pe 29 octombrie, a anuntat ministrul turc al transporturilor Ahmed Arslan, potrivit La Tribune. Acesta va sta la baza primului "aeroport - oras" din Turcia.

- Parlamentul European nu elimina ora de vara. Schimbarea orei de vara și de iarna ar putea sa fie lasata in spate, dupa ce Parlamentul European a votat miercuri, 7 februarie, in favoarea introducerii aceluiași timp pe tot parcursului anului.

- Dupa decenii de cheltuieli pe infrastructura pentru a dezvolta parți mai sarace ale Europei, Uniunea Europeana trebuie sa investeasca in migranți pentru a preveni o ”bomba nucleara” de tulburari civile, a declarat Corina Crețu. „Integrarea sociala va fi cruciala in anii urmatori”, a declarat…

- Parlamentul European a votat pentru eliminarea trecerii la ora de vara și ora de iarna. Schimbarea orei vara și iarna ar putea sa fie lasata in spate, dupa ce Parlamentul European a votat, miercuri, in favoarea introducerii aceluiași timp pe tot parcursului anului. Urmeaza ca membrii Consiliului European…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, averile a 20 dintre ei fiind mai mici, in fiecare caz in parte, cu cel putin un miliard de dolari, in contextul in care turbulentele de pe Wall...

- Pungile de sub ochi (edemul infraorbital) reprezinta edemul sau umflarea zonei de sub ochi și apare des o data cu inaintarea in varsta, adesea deoarece unii dintre mușchii pleoapelor și țesuturi iși pierd din fermitate. O alta cauza a apariției pungilor de sub ochi o poate constitui concentrare de grasime…

- Presedintele Comisiei economice din Senat: O voi chema pe Olguta Vasilescu sa ne explice ce vrea sa faca Presedintele Comisiei economice din Senat, Florin Citu (PNL), a declarat, miercuri, ca o va invita pe Olguta Vasilescu la Comisia economica din Senat pentru a justifica masurile adoptate, dar…

- Duelul sezonului in cupele europene pentru HC Zalau ar putea fi numit jocul de duminica seara, in care echipa pregatita de Gheorghe Tadici a dispus cu 25 – 22 de Larvik, unul dintre cele mai renumite cluburi de handbal feminin la nivel mondial. Echipa norvegiana are un palmares de invidiat atat pe plan…

- Un om al strazii din Slatina, Marcel Ciocirlan, a fost tuns si spalat, informeaza antena3.ro. Schimbarea acestuia este uluitoare, el obisnuind in trecut sa fie vazut pe strazile din Slatina cu plete si barba. De asemenea, el umbla inainte descult.

- Imagini filmate ale unui corp de femeie, insangerata si mutilata atroce, un trup prezentat ca fiind al unei combatante kurde din Siria ce a fost supus unor suplicii de catre servicii apartinand unor rebeli aliati fortelor turce, au provocat vineri furie in randul comunitatii kurde, relateaza AFP.

- Cat de mult a slabit Vladimir Draghia dupa 4 saptamani la Exatlon, emisiune ce se filmeaza in Republica Dominicana. Schimbarea este vizibila, iar in cadrul unei ediții, acesta a recunoscut ca a dat jos cateva kilograme. Vladimir Draghia este e vizibil tras la fata, comparativ cu felul in care arata…

- Schimbarea premierului e prilej pentru orice frustrare mai veche sa iasa la lumina. Orice idee care nu a gasit ințelegere poate sa-și faca loc, din tenebrele creierelor care au generat-o, inapoi in lumina reflectoarelor.

- Presa de peste Prut relateaza despre un caz halucinant care a avut loc in Republica Moldova. Și anume: un barbat fara maini și fara picioare a fost condamnat de o instanța de la Chișinau pentru ca l-ar fi batut pe un om al legii.

- Schimbarea legislației, prin introducerea pedepselor mai dure pentru șoferii care conduc in stare de ebrietate, ar putea imbunatați situația accidentara. Subiectul a fost discutat in cadrul unei ședințe publice organizate pentru identificarea unui mecanism de combatere și prevenire a cazurilor in care…

- Florin Stefan (35 ani) si Claudiu Negrea (23) sunt doi tineri fotografi de evenimente din Romania care vor merge 900 de kilometri pe jos pentru a sprijini reabilitarea Compartimentului Clinic de Boli Infectioase Copii din Arad. Claudiu a promovat prin imagini pana acum intreg proiectul, insa a venit…

- Locuitorii dintr-o comuna din vestul Turciei au asistat la tragedia unui batrân ramas fara un adapost deasupra capului. Batrânul de 83 de ani a reusit sa îsi salveze pisica din casa care a ars.

- Decizia premierului interimar, Mihai Fifor, privind eliberarea chestorului sef de politie Bogdan Despescu din functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Totodata, in Monitorul Oficial a…

- Daca facem o comparatie cu perioada interbelica nu ne-am mira atat de mult ca s-au schimbat doua guverne intr-un an de zile. In Romania interbelica, un etalon al democratiei s-au schimbat 25 de guverne in 20 de ani. Avem, deci, o medie de 7, 8 luni. In cei 28 de ani de democratie postcomunista am avut…

- Ana Bogdan, locul 107 WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 6-3, 6-2, pe Kristina Mladenovic (Franta), locul 11 WTA si cap de serie numarul 11, calificandu-se in premiera in mansa secunda a Australian Open, la a doua participare pe tabloul principal de la Melbourne.Bogdan s-a impus intr-o ora…

- La sedinta Comitetului Executiv National (CExN) de luni se poate stabili daca Guvernul este al tarii sau al PSD, iar acest lucru poate fi clarificat prin modul in care va fi tratata disputa dintre premier si ministrul de Interne, a declarat duminica, la Antena 3, fostul premier Victor Ponta.…

- In luna decembrie 2017 s-a aflat ca emisiunea „Ambasador”, realizata de Alexandru Cumpanașu, se muta de la Realitatea TV la Antena 3. Schimbarea, una radicala, este explicata de Alexandru Cumpanașu intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cu o zi inainte de debutul la Antena 3. Președintele Coaliției…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, va propune modificarea sistemului de achiziție a echipamentelor militare pentru Armata Romana. Liderul partidului ALDE dorește introducerea in contracte a unor clauze care sa prevada acțiuni compensatorii (offset) de 80% din valoarea achiziției. In mesajul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- O modalitate de solutionare a conflictului din regiunea Donbass este inlocuirea continutului prevazut in Acordul de la Minsk, referitor la incetarea ostilitatilor, a declarat, duminica, primul presedinte al Ucrainei, Leonid Kravciuk, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- David Autor, economist, MIT, este unul dintre cei mai influenti oameni pentru anul 2017, dupa ce a lansat doua cercetari care influenteaza modul in care evolutia economiei si cea a societatii din punct de vedere demografic sunt privite in societatea contemporana.

- Anul care se sfarseste a adus pentru romani o nemeritata intoarcere in timp, la vremurile "democratiei originale": noua putere politica a rupt Romania de restul lumii transatlantice si incearca sa creeze aici o economie exotica, cu solutii proprii, care mai de care mai nastrusnice. De fapt,…