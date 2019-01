"Fii ochii mei" sau cum poti folosi tehnologia pentru a face bine

Stiri pe aceeasi tema

- București – Decembrie 2018 – SAP, lider global in transformare digitala, anunța ca soluția SAP Challenger Insights va fi utilizata de echipa de fotbal Manchester City și in timpul meciurilor, incepand cu sezonul actual al campionatului englez. Daca pana acum antrenorii și jucatorii Man. City puteau…

- Libertatea a rugat-o pe Adina Alberts (foto), medic primar, chirurgie plastica, sa comenteze ce plusuri și ce minusuri au, in privința aspectului fizic, zece sportive care apar cu regularitate in mai toate topurile dedicate frumuseților din sport și sa realizeze un clasament personal, in funcție de…

- Sarbatoarea nationala a scos din case multi romani, care s au bucurat de diverse evenimente realizate in cinstea Marii Uniri. Scolile romanesti s au intrecut in actiuni, iar celelalte institutii au marcat faimosul eveniment cat mai original."Ne este clar ca suntem romani, ca suntem mandri de aceasta…

- In ultima saptamana, la nivel national, a fost dispusa masura arestului la domiciliu fata de 40 de persoane si cea a controlului judiciar fata de alte 96 de persoane. Politia Romana verifica, periodic, modul in care persoanele puse sub supraveghere judiciara isi respecta obligatiile, iar in cazul incalcarii…

- Un parasutist roman a murit in Alpii Italieni, sub ochii prietenilor sai, in urma unui salt esuat. Rudolf Ivan avea 40 de ani si practica base jumping. Acesta este un sport extrem de periculos care a ucis zeci de...

- Tehnologia 5G incepe sa fie activata in anumite zone ale lumii inca din aceasta toamna, insa momentan nu exista smartphone-uri compatibile pe piata. Primele modele cu Android sunt programate sa apara la inceputul anului 2019, insa Apple ar putea intarzia foarte mult fata de concurenta din piata, motivul…

- Ministrul Comunicațiilor, Bogdan Cojocaru, a luat, dupa negocierile intinse pe parcursul mai multor luni cu liderii sindicali, decizia ca salariile a 13.261 de angajați ai Poștei sa creasca in medie cu 337 lei, din 1 noiembrie 2018. “Aceasta creștere salariala are doua obiective: primul vizeaza fidelizarea…