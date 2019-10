Stiri pe aceeasi tema

- Atenție, șoferi! Poliția Argeș anunța restricții de circulație. Miercuri, 23 octombrie, intre orele 09.00 și 16.00, sunt instituite restricții de trafic pe: – DN 73 D – de la intersecția cu DN 73 (Maracineni), pana la intersecția cu strada Valea Neagra din orașul Mioveni (cartier Colibași) – DJ 741…

- Mai multi copii proveniti din familii in situatii de risc social, care invata la Scoala Gimnaziala "Alexandru Ioan Cuza" din Targu Mures, beneficiaza, incepand de luni, de indrumarea unor bunici voluntari, care s-au oferit sa ii indrume in deprinderea unor activitati care le pot folosi in viata.…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. „Verde la educație pentru circulație” in Alba. Campanie de educație rutiera desfașurata de polițiști și Lidl Pentru al șaptelea an consecutiv, Poliția Romana și Lidl au desfașurat campania de educație rutiera „Verde la educație pentru circulație”. In județul Alba, lecția circulației…

- Scrierea unui mesaj, citirea unei notificari sau aprecierea unei poze…toate par activitați banale, dar atunci cand sunt facute „la volan” pot genera adevarate tragedii! Inasprirea sancțiunilor pentru astfel de comportamente este o necesitate, insa ea trebuie completata de conștientizarea, de catre fiecare…

- Copiii de 10 ai județului, premiați de ISJ Teleorman in Eveniment / on 13/09/2019 at 14:05 / Cele 10 absolvente de liceu, din Teleorman, care au obținut medii de 10 la examenul de Bacalaureat din acest an, dar și absolventa de clasa a VIII-a, care a obținut nota maxima la Evaluarea Naționala, au…

- Ziarul Unirea #10 PENTRU SIGURANȚA: Campanie de informare și prevenire desfașurata in 12 unitați școlare din județul Alba In ultimele doua zile, polițiști, jandarmi, pompieri și specialiști A.N.I.T.P. și A.N.A. au promovat mesajul siguranței in 12 unitați de invațamant din județ. Prevenirea ... #10…

- Primaria Municipiului Pitești anunța ca in ziua de sambata, 10.08.2019, in intervalul orar 08:00-12:00 circulația pe podul Argeș va fi restricționata ca urmare a lucrarilor de reparații la rosturile de dilatare, lucrari ce se impun in vederea asigurarii unui trafic corespunzator. Ne cerem…