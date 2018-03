Fii atent la ce mănânci! Unele alimente îți pot provoca migrene Te confrunti cu dureri de cap? Afla ca acestea pot fi cauzate nu numai de oboseala sau de stres, ci si de unele alimente



Anumite brânzeturi Brânza cu mucegai poate provoca dureri de cap deoarece contine tiramina, un aminoacid prezent mai ales în alimentele fermentate sau procesate. Tiramina cauzeaza cresterea presiunii sângelui, precum si modificari ce duc la aparitia migrenelor. Cu cât brânza este mai veche, cu atât procentul de tiramina continuta este mai mare. Evita brânza cu mucegai, gorgonzola, brânza… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Vechea zicala nu putea fi mai adevarata, ești ceea ce manânci. Alimentele consumate influențeaza sanatatea noastra, ne cresc sau ne scad greutatea corporala, ne ajuta sau ne distrug.

- Deși cauza exacta a migrenelor nu se cunoaște, experții sunt de parere ca unele medicamente, schimbarile endocrine bruște și lipsa de somn se numara printre motive. Acestora li se alatura și obiceiurile alimentare, iar potrivit studiilor, aproximativ 10% din oamenii care sufera de migrene au facut anumite…

- Polițiștii Serviciului Rutier au acționat, la data de 17 martie a.c., pe raza intregului județ, pentru verificarea modului in care conducatorii auto respecta normele rutiere referitoare la consumul de alcool și regimul legal de viteza. Polițiștii au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale de peste…

- Anumite semne astrologice transforma fiecare critica intr-o lecție de viața, dar exista zodii care nu accepta ca greșesc, nici in ruptul capului. Afla, mai jos, care este zodia caracterizata de un ego puternic. Daca ii intra ceva in minte, nimic nu o mai poate face sa-și schimbe parerea.

- Grija pe care o aud tot mai mult este aceea ca, oamenii se trezesc obosiți, se simt obosiți in cea mai mare parte din timp și iși pierd energia total dupa-amiaza spre seara. Oamenii se plang tot mai mult de lipsa de energie, chiar din primele momente ale dimineții. „Necesitatea” cofeinei,…

- 1. Grupa A: La inceput, oamenii cu aceasta grupa sanguina erau vegetarieni. Daca vrei sa fii mai sanatoasa, evita carnea, mananca multe fructe, legume, leguminoase si cereale integrade. 2. Grupa 0: Trebuie sa mananci carne de pui, peste si legume. Evita cerealele si lactatele. Mananca mai…

- In ultimul timp, dieta fara zahar a caștigat din ce in ce mai multa popularitate. Aceasta presupune renunțarea la zaharuri arificiale, precum și eliminarea mierii, a siropului de arțar, și chiar și a unelor fructe cu un conținut ridicat de fructoza, precum bananele. Celebritațile jura ca eliminarea…

- Mod de preparare Briose cu nuci si branza cu mucegai Pui nucile, taiate marunt, la prajit in cuptor pentru 5 minute.Intr-un bol mixezi ouale cu laptele, uleiul de masline si branza de burduf, apoi adaugi faina cernuta cu praful de copt si amesteci cu un tel pana se omogenizeaza compozitia.…

- Daca ai probleme cu somnul, trebuie sa știi ca cel mai bun remediu se afla chiar în frigiderul nostru. Specialiștii recomanda ca, înainte cu doua ore de a ne culca, sa nu mai avem mese consistente. În schimb, un aliment ne ajuta totuși sa avem un somn odihnitor. Brânza…

- Celulita ramâne dusmanul de temut al femeilor, mai ales în sezonul cald, când zonele afectate devin vizibile. Desi toate femeile îsi doresc sa arate bine, pentru asta este esential sa acorde atentie exercitiilor fizice pentru tonifiere, dar si alimentatiei, asta pentru…

- Celulita ramane dusmanul de temut al femeilor, mai ales in sezonul cald, cand zonele afectate devin vizibile. Desi toate femeile isi doresc sa arate bine, pentru asta este esential sa acord...

- Una dintre cele mai cunoscute plante, aromate este busuiocul, considerat ca fiind un adevarat medicament, are multiple intrebuințari și este o adevarata minune pentru organismul uman. Imediat cum vei introduce in alimentația ta aceasta planta considerata pe alocuiri condiment vei reuși sa ții…

- Dintre efectele adverse asupra sanatatii, cauzate de expunerea prelungita la frig, MS precizeaza ca multe sunt respiratorii, precum: secretii nazale, respiratie dificila, respiratie suiratoare si tuse. In ceea ce priveste efectele cardiovasculae, cele mai intalnite sunt durerea toracica si aritmie…

- Ministerul Sanatatii (MS) a transmis, miercuri, recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in ceea ce priveste preventia si tratamentul afectiunilor cauzate de temperaturile extrem de scazute. Dintre efectele adeverse asupra sanatatii, cauzate de expunerea prelungita la frig,…

- Include aceste alimente in dieta si vei observa cum incepi sa topesti grasimea. Oua - Un singur ou are 78 de calorii si contine multe proteine care dau o senzatie de satietate. Consuma-le la micul dejun. Branza - Alege branza proaspata de capra sau branza feta pentru o doza buna de…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Horoscop saptamanal JOB CARIERA 26 februarie - 4 martie 2018. Cu alte cuvinte, este o saptamana magica in care poti fi extenuat, sa simti ca arzi de epuizare ca o lumanare de la ambele capete, dar daca iti joci cartile bine si atent, vei avea o saptamana foarte buna. Iata ce indica configuratia…

- Toate femeile s-au confruntat periodic cu pofta de dulce. Știm deja ca zaharul funcționeaza ca un drog la nivelul creierului, insa nu are deloc beneficii pentru sanatate , ba din contra, pune serios in pericol silueta. Dar ce ne facem atunci cand simțim nevoia acuta sa mancam ceva dulce și fructele…

- Ce este dieta DASH? DASH este o dieta dezvoltata special pentru reducerea tensiunii arteriale atunci cand o persoana sufera din aceasta cauza. Dar mai tarziu, oamenii de știința au ințeles ca aceasta dieta rezolva multe alte probleme importante: reducerea nivelului de colesterol,…

- Consumul de proteine joaca un rol esential in lupta impotriva kilogramelor. Oferind o senzatie indelungata de satietate, acestea ajuta la pastrarea masei musculare, corpul fiind nevoit sa foloseasca grasimea din organism pentru a produce energie.

- „Recomand pacientilor sa consume intotdeauna la cina mancaruri usoare, de preferat proteice, cel tarziu la ora 20, pentru ca, inainte de a merge la culcare, alimentele sa fie digerate. In timpul somnului, corpul nostru se afla in repaus, iar procesul de digestie este mult incetinit, iar alimentele…

- In primul rand, uleiul de pește este bogat in acizi grași Omega-3. Te va ajuta sa-ți imbunatațești starea de sanatate a inimii, prin simplul fapt ca va scadea nivelul trigliceridelor. Astfel, vei ține la distanța atacurile cerebrale, de cord și preinfarctul. Secretul unei memorii excelente …

- Alimentatia bogata in produse ultraprocesate ar putea creste riscul de cancer cu 12%, conform unui studiu realizat pe un numar de peste o suta de mii de persoane adulte de o echipa internationala de oameni de stiinta, relateaza Press Association. Alimentele ultraprocesate, precum bauturile…

- "Cele mai periculoase sunt alimentele procesate din carne (sunt bogate in calorii și cresc și nivelul colesterolului), painea in cantitate mare și produsele de panificație. In plus, alimentația pe baza de lactate din prezent este de o calitate mai slaba, din cauza metodelor industriale. Procesul…

- China sarbatoreste la 14 februarie Valentine's Day, o traditie occidentala adoptata mai ales de tineri care obisnuiesc sa daruiasca in special flori si care evita, din superstitie, sa faca anumite cadouri, precum ceasuri sau umbrele, relateaza miercuri EFE. Conform superstitiei, chinezii…

- Aproximativ 450 de mii de europeni se imbolnavesc anual de cancer colorectal, iar peste 230 de mii iși pierd viața din cauza acestei afecțiuni, informeaza doctorulzilei.ro. Pentru a stopa aceasta crestere a celor care se inbolnavesc, specialistii vin cu cateva sfaturi.

- Consumul excesiv de alcool duce la dureri de cap, greata, sensibilitate la lumina si sunet, dureri musculare, iar toate aceste simptome sunt caracteristice mahmurelii. Cu ajutorul unor remedii, putem scapa de aceasta stare.

- Daca reusești sa combini corect alimentele, poți slabi mai usor si te vei feri de eventualele probleme ce pot sa apara pe parcursul vieții. Afla cateva combinații ideale de alimente pentru o viața sanatoasa, scrie realitatea.net.

- Scapa de durerea de cap Te doare capul și nu vrei sa iei medicamente sau nu le ai la indemana? Daca ai in schimb ulei de masline și o lamaie, durera este ca și uitata. Este necesar sa amesteci 2 linguri de masline cu zeama de la o jumatate de lamaie, sa le amesteci bine și sa consumi…

- Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat marti de Press Association.Asocierea dintre cancerul esofagian, consumul de alcool…

- Unele combinații de alimente, chiar și cele mai des intalnite, pot fi daunatoare digestiei și, totodata, dietei.Iata pe care sa le eviți, scrie Realitatea.net.Carne cu paine sau cartofiCarnea nu trebuie asociata niciodata cu alimentele bogate in carbohidrați.

- Afla, din materialul urmator, care sunt alimentele care imbunatațesc capacitatea de memorie.Nucile, legumele, avocado, scorțișoara, ceaiul de menta sau ciocolata sunt unele dintre alimente care stimuleaza memoria.

- Branza - Oamenii de stiinta cred ca te-ar putea ajuta sa slabesti in continuare. Adauga in dieta brie, cheddar sau branza albastra. Iaurt probiotic - Daca il mananci zilnic, iti scazi sansele de a pune kilograme in plus. Combina-l cu fructe de padure. Migdale - Contin vitamina E si…

- Specialistii dezvaluie marele secret. Mai multe alimente nu ar trebui mancate niciodata negatite. Cu toții știm ca trebuie sa evitam carnea cruda și ouale. Mai sunt insa și alte alimente pe care trebuie neaparat sa le gatești daca vrei sa le consumi, unele dintre ele fiind chiar o surpriza.Vezi…

- Consumul frecvent de usturoi iți imbunatațește digestia, funcționarea ficatului, a pancreasului și contribuie la buna asimilare a substanțelor nutritive. Acestea nu sunt singurele avantaje. Descopera care este și cea mai buna modalitate de a-l manca zilnic! Mai mult decat un condiment,…

- Cercetatorii din Japonia au amplasat pe un tren un difuzor ce latra precum un caine si emite sunete precum cele ale cerbilor pentru a preveni coliziunea animalelor cu trenul. Conform BBC, combinatia de sunete a fost realizata pentru a speria cerbii si caprioarele aflate pe calea ferata, astfel fiind…

- Consumul frecvent de usturoi iti imbunatateste digestia, functionarea ficatului, a pancreasului si contribuie la buna asimilare a substantelor nutritive. Acestea nu sunt singurele avantaje. Descopera care este si cea mai buna modalitate de a-l manca zilnic!

- Pentru a avea energie si pentru a te simti bine, micul dejun ar trebui sa fie nutritiv, benefic si delicios! Dr. Serban Damian, expert al campaniei „Mousse si suc 100% – aici sunt vitaminele istete!" ne ofera cateva sfaturi referitoare la ceea ce este recomandat sa mancam in diminetile friguroase.…

- Iata o colectie a celor mai importante 20 de alimente interzise in timpul sarcinii realizata pentru tine de Sfatulparintilor.ro: Alimente interzise in timpul sarcinii: Branzeturi rafinate Poti sa mananci parmezan gratinat pe paste dar nu pune gura pe sosul pe baza de branza. Sosurile…

- Nu mai este o informație noua ca alcoolul poate mari riscul apariției cancerului. Intr-un ultim studiu publicat in Nature, oamenii de știința au demonstrat și care este procesul prin care alcoolul reușește sa ne modifice ADN-ul.

- Dupa perioada de post, trecerea la alimentația cu carne atrage anumite probleme mai ales la nivelul tranzitului intestinal. Imunitatea poate fi vulnerabila in aceasta perioada, astfel ca, in loc sa iei antibiotice, poți incerca sa beneficiezi de avantajele oferite de natura printre care se numara…

- Toate lucrurile sunt facute din energie vibrationala. Unii oameni sunt constienti de energia care ii inconjoara si pot spune daca aceasta este ridicata sau scazuta. Pot simti vibratiile „bune" si cele „rele". Alti oameni nu poseda aceste capacitati.Iata cum iti dai seama ca si tu faci parte…

- Jandarmeria Romana a precizat ca in mini-vacanta de Revelion peste 2.500 de jandarmi vor asigura ordinea si siguranta publica pentru cele 243 de manifestatii organizate cu acest prilej. „Jandarmeria Romana a dispus intensificarea masurilor de ordine in vederea desfasurarii intr-un climat de…

- Probleme cu digestia avem cu toții. Fie pentru ca mancam in graba, ce nu trebuie sau mai mult decat este necesar. Iata cum sa ai o digestie ușoara. Daca vei ține cont de trucurile noastre te vei simți bine. Sunt anumite alimente care ne pot facilita digestia. Mananca, deci: Multe legume. Aceste alimente…

- CHIȘINAU, 29 dec – Sputnik. Combinația între stresul provocat de sezonul sarbatorilor și reflecția intensa asupra propriei vieți care are loc de obicei în aceasta perioada a anului poate afecta pe oricine. Iata ce recomanda nutriționiștii consultați de sporteluxe.com pentru…

- Ciocolata, prajituri, inghetata, bomboane, de cate ori pe zi nu simtim nevoia sa le savuram. Cum ne gasim refugiul in ceva dulce in momentele cand suntem tristi, veseli, cand avem o zi grea la birou sau lenevim in fata televizorului....

- Cauza ulcerelor digestive este deteriorarea mucoasei stomacale de cantitați excesive de acid gastric, fiind perturbat echilibrul dintre sucurile acide digestive și invelișul stomacului. Stresul, alimentația necorespunzatoare și fumatul sunt doar cateva dintre cauze ce duc la ulcerul digestiv. De…