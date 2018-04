Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a castigat duminica, la Turneul Final Four de la Ploiesti, Cupa Romaniei, dupa ce s-a impus in finala competitiei, in fata echipei HCM Ramnicu Valcea, cu scorul de 29-22 (15-10). CSM Bucuresti va juca in viitoarea editie a Ligii Campionilor, iar…

- Romania a ajuns la 17 medalii caștigate la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani dupa evoluțiile de astazi ale Loredanei Toma și Irinei Lepșa. Loredana a luat trei medalii de aur la smuls (105 kg.), aruncat (131 kg.) și total (236 kg.), la categoria 63 de kilograme, in timp ce Irina a obținut…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod Galben de inundatii, valabil pana vineri dupa-amiaza in 12 bazine hidrografice. Codul Galben de inundații vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Mures – bazin superior amonte confluenta Aries (judetele Harghita, Mures si Bistrita Nasaud), Tarnava Mica…

- Marele premiu al Salonului International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii "Pro Invent 2018" a revenit, vineri, USAMV Cluj-Napoca, pentru ”contributia remarcabila adusa inventicii romanesti”.

- O adolescenta in varsta de 14 ani din Barlad s-a aruncat de la etajul trei al blocului in care locuia si a ajuns in stare grava la spital. Medicii au reusit sa o stabilizeze, dar in continuare situatia este delicata. Potrivit primelor informatii, fata de 14 ani din Barlad s-a certat cu mama ei si s-a…

- Iarna prelungita lasa urme și asupra Superligii Altdorf Tehnik și a Ligii a V-a din Vrancea. Terenurile sunt impracticabile iar perspectiva sa devina bune pentru jocuri pana la sfarșitul saptamanii este foarte puțin probabila, meteorologii anunțand inrautațirea vremii. In aceste condiții,…

- Zilele trecute, in sala de scrima a Liceului cu Program Sportiv „Petrache Triscu” din Craiova, s-a desfasurat cea de-a treia editie a Memorialului „Dumitru Popescu” la spada pentru copii si sperante. Printre cei care au reusit sa urce pe podium, se regasesc si sportivii de la CS Farul (antrenor Mihaela…

- In urma participarii la un concurs de profil la București, sportivii clubului de arte marțiale „Wazary Dojo” au cucerit 19 medalii, dintre care noua de aur. Sambata, 17 martie, Asociația Clubul Sportiv „Wazary Dojo” Barlad a participat la prima ediție a „Muntenia Open” la Grappling & MMA (Mixed Martial…

- Robert Ionuț Nastase, halterofil legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a caștigat Cupa Romaniei la Juniori 3, ce s-a desfașurat in perioada 13-17 martie, la Bascov, județul Argeș. Alți doi sportivi legitimați la CS Unirea Alba Iulia, Nicușor Irimia Panzaru (cat. 40 de kilograme) și Nicu…

- Acordul cadru vizeaza executarea de lucrari de intretinere periodica multianuala cu "straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece". Lucrarile trebuie executate pe sapte loturi administrate de DRDP Iasi, iar cea mai mare valoare este in cazul lotului 1, Sectia Drumuri Nationale (SDN)…

- Constanta gazduieste in acest weekend, in premiera, turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin. Programul este urmatorul: sambata, 17 martie ora 12.30 Politehnica Timisoara locul 3 in Liga Nationala, cu 47 de puncte Minaur Baia Mare locul 8, cu 27 de puncte DigiSport Telekom Sport; ora…

- MAI BUNI…Echipa de baschet a Liceului “Emil Racovita” Vaslui s-a calificat la faza zonala a Olimpiadei Sportului Scolar la baschet Gruparea antrenata profesorul Ovidiu Salceanu a iesit invingatoare din confruntarea cu Liceul “Stefan Procopiu”, coordonata de profesorul Florin Cucu, Colegiul “Al. I. Cuza”…

- Capitala Romaniei a gazduit saptamana trecuta Cupa Romaniei la box feminin pentru tineret. CSM Suceava a fost reprezentat in competiție de sportivele Maria Polonic (categoria 63 de kilograme) și Romina Iosub (categoria 57 de kilograme), sportive care au luat startul pentru prima data la categoria de…

- SUCCES… Judetul Vaslui va avea sapte reprezentanti la faza nationala a Olimpiadei de Geografie. Acestia sunt Ilascu Beatrice Georgiana, Rascanu Robert Ionut, Mihai Stefan Adrian, Pascaru Tudor Gabriel, Marcu Ana, Susnea Elena si Funaru Valentin. Acestia provin de la Liceele “Mihail Kogalniceanu” Vaslui,…

- Liceul cu Program Sportiv din Suceava a fost reprezentat cu succes la finalele Campionatului National de Atletism in sala pentru juniori II de sportivul Sebastian Moldovan. Dupa ce a ocupat locul cinci in finala nationalelor de juniori I, atletul pregatit de profesorul antrenor emerit Toader ...

- Eliminarea din Cupa a provocat scandal la Dinamo: ”Il curața și pe Bratu imediat!”. Dinamo a fost eliminata și din Cupa Romaniei, dupa ce a fost invinsa ieri, in deplasare, de CSU Craiova, cu scorul de 1-0 . „Cainii” au ratat și ultima șansa la un trofeu anul acesta, dar și prezența in cupele europene…

- COMPETITII… Au inceput inscrierile pentru competitiile de minifotbal organizate de Asociatia Judeteana de Minifotbal Vaslui. Cupa Romaniei “Constantin Filip”, Campionatul Old-Boys si Cupa Firmelor si Institutiilor Vaslui vor debuta la sfarsitul acestei luni. Pana pe 15 martie, iubitorii minifotbalului…

- Condițiile meteo nefavorabile le dau mari batai de cap echipelor angrenate in Cupa Romaniei. Dupa ce LPF și-a dat acordul sa fie amanata prima etapa din play-off-ul și play-out-ul Ligii I, acum a venit randul FRF-ului, forul organizator al Cupei ...

- O masina s-a rasturnat, in aceasta dimineata, la iesirea din municipiul Vaslui spre Barlad, in apropierea unei benzinarii, trei persoane fiind ranite, dintre care una incarcerata. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Podul Inalt” al judetului Vaslui, la fata locului…

- DE VIITOR… In weekend, atletii Liceului cu Program Sportiv Vaslui au luptat pentru medalii la finalele Campionatului National de atletism in sala, ce s-au desfasurat in sala complexului sportiv “Lia Manoliu” din Bucuresti. La finalul competitiei, doi dintre acestia au reusit sa urce pe podium, castigand…

- In weekend, atleții cluburilor sportive din județul Suceava au luptat pentru medalii la finalele Campionatului Național de atletism in sala, ce s-au desfașurat in sala complexului sportiv „Lia Manoliu" din București. La finalul competiției, patru dintre aceștia au reușit sa urce pe ...

- Frații Danuț și Vladuț Hurduc, ambii luptatori de K1 la Clubul Sportiv „Scorpions” Barlad, au revenit victorioși de la Colloseum Tournament Galați. Dupa cum și-a propus, Clubul Sportiv „Scorpions” Barlad a „fabricat” pe 23 februarie doi noi campioni. Este vorba despre frații Danuț (27 de ani) și Vladuț…

- Echipa de handbal Corona Brasov a castigat cu 30-26 (14-16) meciul jucat duminica, pe teren propriu cu HC Zalau. Partida a fost extrem de echilibrata mai ales in prima a ei, in care handbalistele Coronei au ratat sansa de a se desprinde si de a intra la pauza la vestiar cu un avans pe tabela. Pauza…

- Palmaresul sportivului buzoian Valentin Cosmin Danciu s-a imbogatit cu trei noi medalii de aur. Legitimat la Asociatia Clubul Sportiv Fight, Danciu s-a clasat de trei ori pe locul I la Cupa Romaniei de Freestyle Kickboxing de anul acesta, competitie care s-a desfasurat sambata, la Buzau. Probele de…

- INTERVENTIE….O batrana din Barlad a fost la un pas sa isi piarda viata dupa ce acoperisul casei ei a luat foc. Femeia locuia singura in locuinta de pe strada Traian iar vecinii povestesc ca avea multe lucruri adunate si depozitate in podul casei. Din fericire nu au fost victime. Pompierii intervin in…

- Toți cei 14 sportivi legitimați la Clubul Sportiv „Kentai Dojo” Barlad s-au intors acasa cu medalii de la „Cupa Romaniei la BJJ”, desfașurata la Chiajna. La finele saptamanii trecute, Clubul Sportiv „Kentai Dojo” Barlad a participat la o importanta competiție de arte marțiale, organizata de Asociația…

- In perioada 17-18 februarie in stațiunea Izvoare s-a desfașurat ultima competiție majora din acest sezon competițional de iarna, Cupa Romaniei la Orientare-Schi, competiție organizata sub egida Federației Romane de Orientare, in parteneriat cu CS Spria Baia Sprie, Nord Baia Mare și AJO Maramureș. Cupa…

- Dupa o pauza competiționala de aproape o luna (ultimul joc in 27 ianuarie, 86-88, cu ICIM Arad), CSU Alba Iulia, penultima clasata in ierarhia Ligii Naționale de baschet feminin, dupa startul complet ratat din 2018 (a pierdut toate cele cinci jocuri de pe prima scena), are vineri, 23 februarie, un meci…

- Luptatorii de la CS Navodari antrenor, Marcel Jipeanu au obtinut 34 de medalii 27 de aur, patru de argint si trei de bronz la Cupa Romaniei FRFK, intrecere la care a participat cu 18 sportivi, fiecare luptand la cate doua probe majoritatea la K 1 Light si Muay Boran .Au urcat pe podium: Eduard Schiopu…

- In perioada de iarna, canotorii celor trei cluburi din judet, CSM Suceava, CSȘ "Nicu Gane" Falticeni si ACS "Nada Florilor" Falticeni, se pregatesc in sala pe ergometru, un aparat de antrenament care imita secventa de miscari practicata de canotori in barca, mai mult in ceea ce ...

- Clubul Sportiv al Armatei Steaua a castigat Cupa Romaniei la sabie, editia 2018, in proba feminina pe echipe desfasurata, vineri, in Sala "Ana Pascu" (Floreasca) din Bucuresti, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Scrima. In aceasta proba au participat cinci echipe: CSA Steaua1,…

- Danuț și Vladuț Hurduc, din Barlad, ambii luptatori de K1 la Clubul Sportiv „Scorpions”, se vor lupta in cadrul Colloseum Tournament, o importanta competiție de profil gazduita de Galați. Pe 23 februarie, CS „Scorpions” Barlad va incerca sa „fabrice” doi noi campioni, dupa cum o spune chiar sloganul…

- In clasamentul pe medalii, dupa cinci zile de la debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), pe primul loc se afla Germania, cu 5 medalii de aur, 2 de argint si 2 de bronz (total 9 medalii), urmata de Olanda, (4-4-2, total 10) si de Norvegia (3-5-3, total 11). Clasamentul…

- Anul trecut, medicii de specialitate din Vaslui, Barlad și Huși au depistat 1.259 de cazuri noi de “boala zaharului”. Tot mai multe persoane din județ sunt diagnosticate cu diabet zaharat, o boala care face ravagii, mai ales ca poate duce la complicații foarte grave. Pe parcursul anului trecut, medicii…

- Cei zece luptatori ai Clubului „Scorpions” Barlad care au participat, in weekend, la Cupa „Bushido” din Galați au revenit acasa cu șapte medalii de aur și patru de argint. La finele saptamanii trecute, Clubul Sportiv „Scorpions” Barlad a participat cu zece luptatori la Cupa „Bushido”, gazduita de Galați.…

- Aflati la a opta participare la turneul final al Cupei Romaniei, "leii" banateni isi propun sa faca o figura frumoasa in cadrul competitiei ce se va derula ... The post Baschet masculin – Cupa Romaniei. „Leii”, pregatiti pentru turneul final appeared first on Renasterea banateana .

- Clubul Sportiv Tai Chi Do Ryu Constanta a ocupat locul intai in clasamentul pe medalii intocmit la editia a zecea a Cupei Romaniei de Autoaparare, care s a disputat in judetul Brasov, la Sacele. Pe pozitia secunda s a clasat Scorpions Iasi, clubul la care s a format celebrul Catalin Morosanu. Au participat…

- In localitatea brașoveana Sacele s-a desfasurat sambata, 3 februarie a.c., Cupa Romaniei la Autoaparare editia a-X a, competitie cuprinsa in Calendarul Federatiei de Arte Martiale. La aceasta competitie s-au intrecut in jur de 500 sportivi din 36 cluburi din intreaga tara, la probele de Fighting Ju-Jitsu,…

- Ionuț Broștic a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului Toți cei 18 sportivi legitimați la “Fight Club Titans” Barlad care au participat la Cupa Romaniei de Autoaparare 2018, de la Brașov, s-au intors acasa cu medalii. La finele saptamanii trecute, “Fight Club Titans” Barlad a participat la un…

- Luptatorii Clubului „Scorpions” Barlad au reușit sa-și adjudece nu mai puțin de 25 de medalii, dintre care 11 de aur, la Cupa „Alexandru Ioan Cuza”. Clubul Sportiv „Scorpions” Barlad a participat cu 25 de luptatori la cea de-a treia ediție a Cupei „Alexandru Ioan Cuza”. Concursul a avut loc sambata,…

- INCREDIBIL PSD Barlad a starnit, ieri, un scandal imens la sedinta comisiilor reunite ale CLM Barlad, deoarece a montat pe cladirea spitalului nou (aripa de langa Biserica „Sfanta Ecaterina”), o placa ce redenumeste acea cladire: „Pavilionul dr. Viorel Petcu”. Fara consultarea CLM Barlad, fara respectarea…

- Rezultate: Bociort Maria (cat. 29 kg), loc III, Arsenie Georgeana (57 kg), loc III, Mercea Cristiana (40 kg), loc V; Calmar Gabriel (+73 kg), loc II, Ciopraga Andreea (63 kg), loc III; Turc David (+90 kg), loc V, Voica Andrada (52 kg), loc V. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Adolescenta a fost intotdeauna perceputa ca o perioada de stres, instabilitate emoționala si de manifestari ciudate. De aceea, de multe ori este o adevarata provocare pentru parinti și profesori sa relationeze eficient cu adolescentii. Aceasta etapa de varsta reprezinta perioada de tranzitie…

- Autoritațile județene sarbatoresc astazi, alaturi de cetațeni, implinirea a 159 de ani de la Mica Unire. La Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza” din Ploiești, la ora 11.00, este așteptata sosirea oficialitaților, iar la ora 11.05 va fi intonat Imnul Național. Reprezentanții instituțiilor prahovene…

- “Pentru ca pe 24 ianuarie sarbatorim Unirea Principatelor Romane, ne-am propus sa ne unim in artele marțiale”, declara sensei Marius Craița, președintele Clubul Sportiv „Gold Dragon Fight Club”. Circa 200 de practicanți de arte marțiale din intreaga țara sunt așteptați sa participe, saptamana viitoare,…

- Un singur premiu pentru Cluj la Gala AFCN Gala premiilor acordate de Administratia Fondului Cultural National (AFCN) pentru 2017 a avut loc, luni seara, la Bucuresti, printre nominalizati numarandu-se mai multe ONG-uri si asociatii din Cluj. Un singur premiu a ajuns la Cluj si anume cel…

- Jucatorii de tenis de masa constanteni au dominat intrecerile primei zile a Cupei Romaniei pentru juniori l si ll, ce a avut loc la Buzau. La juniori ll, CS Farul a obtinut o medalie de aur, doua de argint si una de bronz. In proba masculina, Emir Culpedin (CS Farul) a pierdut finala impotriva lui Darius…

- Echipa de fotbal de liga a III-a din Balesti are un nou antrenor. Conducerea clubului a batut palma cu Gabriel Rascol, directorul Liceului cu Program Sportiv (LPS) din Targu Jiu, pentru a se ocupa de pregatirea fotbalistilor cel putin pan...