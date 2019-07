Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de astazi, secretarul de stat, șeful DSU, dr. Raed Arafat a supus analizei stadiul indeplinirii masurilor stabilite in ședința de ieri, 30 iulie, respectiv propunerile de modificare a OUG 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgența, propuneri…

- Șeful interimar al Internelor a confirmat miercuri seara ca Executivului pregatește un act normativ prin care serviciul 112 sa treaca de la STS la MAI.Intrebat daca anuntul premierului Viorica Dancila legat de comasarea dispeceratelor de urgenta inseamna ca serviciul 112 va trece de la STS…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat ca a cerut efectuarea unei anchete interne și ca in sistem ”nu ramane nimeni care nu ințelege sa iși faca datoria pana la capat”. Dupa ce Alexandru Cumpanașu a depus la MAI sesizarea sa, ministrul de Interne, Mihai Fifor a declarat ca ”sprijin…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, ca a cerut o analiza pe managementul fiecarui inspectorat judetean de politie in parte, precizand ca pana la finalul saptamanii va avea concluziile acestui raport.

- Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a anunțat marți ca are mandat din partea premierului sa inițieze „un proces radical de lupta” impotriva criminalitații și de reformare a sistemului.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat marti ca i-a transmis ca prima sarcina ministrului interimar de Interne, Mihai Fifor, verificarea activitatii la nivelul tuturor Inspectoratelor Judetene de Politie. "Prima sarcina a domnului Fifor va fi sa solicite de urgenta in toate judetele tarii…

- Rectorul și prorectorul Academiei de Poliție, aflați sub control judiciar sub acuzația de instigare la șantaj, in dosarul privind amenințarea jurnalistei Emilia Șercan, și-au dat demisia, dupa ce ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a cerut acest lucru, potrivit Digi24. Ministerul ...