Vicepremierul Mihai Fifor, ministru interimar al Afacerilor Interne, a declarat joi, in cadrul unui interviu televizat. ca se simte lipsa "sectoristului" care cunostea cetatenii din zona lui de actiune, motiv pentru care se au in vedere modificari legislative prin care politistului de proximitate sa ii fie reduse atributiile, astfel incat acesta se redevina omul de ordine care cunoaste foarte bine zona arondata.



"Haideti sa recunoastem cu totii ca lipseste sectoristul, cel care cunostea foarte bine zona care ii era arondata. A aparut in schimb politistul de proximitate, cu o arondare…