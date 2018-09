Fifor rupe tăcerea. L-a trădat sau nu pe Dragnea. Ce spune despre ședințele secrete “Si mizeria pare sa nu se mai termine....Aflu astazi ca am semnat nu stiu ce scrisoare impotriva presedintelui Dragnea, ca am participat la sedinte secrete, unde s-a redactat celebra scrisoare.Ei bine, trebuie sa ii dezamagesc pe cei care au chef de astfel de manipulari ieftine...Nu am vazut niciodata aceasta scrisoare, asumata de trei colegi de partid, inainte de a fi facuta publica si, nici macar atunci, nu am avut rabdare sa o citesc pana la capat. Nu mai vorbesc de faptul ca nimeni, niciodata nu m-a consultat cu privire la textul cu pricina sau la orice alt potential manifest. Cat priveste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Și mizeria pare sa nu se mai termine....Aflu astazi ca am semnat nu știu ce scrisoare impotriva președintelui Dragnea, ca am participat la ședințe secrete, unde s-a redactat celebra scrisoare. Ei bine, trebuie sa ii dezamagesc pe cei care au chef de astfel de manipulari ieftine...Nu am vazut…

- Practic, cei din presa centrala susțineau ca ar exista informații, pe surse, cum ca Fifor s-ar numara printre cei care au semnat scrisoarea anti-Dragnea și ca acum ar fi pe lista miniștrilor posibil de a fi remaniați. Senatorul PSD de Arad, Mihai Fifor a raspuns printr-un mesaj publicat pe o rețea de…

- Fostul principe al Romaniei a publicat, pe pagina sa de Facebook, o imagine inedita. Este vorba de o poza cu invitația la nunta sa care va avea loc duminica, 30 septembrie.Nepotul regelui Mihai și partenera sa, Alina Maria Binder, vor sarbatori alaturi de 200 de oameni, insa cei din familia…

- Surse politice au declarat, pentru Știrile ProTv , ca vicepremierul Paul Stanescu l-ar fi avertizat pe Dragnea, in ședința CEx al PSD, ca daca Guvernul va da o OUG privind amnistia și grațierea, Viorica Dancila ar putea raspunde penal. Anterior, Paul Stanescu a cerut in ședinta PSD grațiere și amnistie,…

- Constituirea oficiala a Asociației "Mircea Ionescu-Quintus" are loc cu doar o zi inainte de lucrarile Consiliul Național al PNL, unde nu este exclus sa se ia in discuție și organizarea unui eventual congres in perioada urmatoare pe fondul tensiunile intre taberele din partid. "In cazul in…

- Eurodeputata Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, il critica in termeni duri pe Klaus Iohannis, dupa ce presedintele a dat curs deciziei "necontitutionale" a CCR, de revocare a sefei DNA."Mandatul de procuror șef al DNA al doamnei Kovesi nu trebuia sa se incheie sub influența fatala…

- Ponta spune ca Guvernul Dancila va rezolva problemele personale ale lui Dragnea prin Ordonanța. Deputatul PSD a afirmat, marti, ca “sesiunea extraordinara” a Parlamentului este “o mascarada si un mod brutal de a distrage atentia oamenilor”. Plenul Senatului a votat, marți, modificarile Codului Penal,…

- Victor Ponta a scris pe Facebook, printre altele, ca “in timp ce presa alearga prin Parlament sa vada ce mai spune un deputat sau ce articol se mai schimba, Guvernul Dancila rezolva toate problemele personale ale lui Dragnea prin Ordonante de Urgenta”. Totodata, Victor Ponta, lider al partidului Pro…