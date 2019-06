Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce presedintele a indicat declaratiile politice iresponsabile ca sursa a esecului Romaniei de a obtine un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, presedintele Consiliului National al PSD, senatorul Mihai Fifor, arunca vina asupra lui Iohannis, pe care il acuza ca nu a facut…

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, referitor la pierderea de catre Romania a poziției de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, ca pierdem „pe banda rulanta” oportunitați din cauza PSD-ALDE, pentru ca partenerii externi nu mai au incredere in țara noastra condusa de coaliție.CITESTE…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a luat nota, cu regret, de faptul ca Romania nu a fost aleasa pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, pentru intervalul 2020 2021, in urma votului care a avut loc vineri, 7 iunie a.c., in cadrul Adunarii…

- „FALIMENT ISTORIC pentru politica externa si pentru prestigiul Romaniei in lume! Romania a pierdut competitia pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU ! Am pierdut in fata Estoniei - insa am pierdut in totalitate pe mana noastra! Votul final a fost rusinos : 132 de voturi…

- "Am vazut declaratiile presedintelui. Pot sa va aspun ca o astfel de decizie o vom discuta in forurile de conducere ale partidului nostru, in CExN de vineri, la ora 11:00. Intalnirea cu Klaus Iohannis a fost una normala, intre PSD, partidul cel mai mare din Romania, si presedintele statului. A fost…

- ''Nu m-am mai amuzat de multa vreme ca astazi, auzindu-l pe domnul președinte Iohannis. Mie mi s-a parut amuzant. A incercat sa dea un mesaj mobilizator pentru patrie: romani, ieșiți la vot, romani, ieșiți și zdrobiți lanțurile. Nu i-a ieșit nici de data asta. Incearca sa fie dur. Ruleaza niște obsesii.…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, avertizeaza, intr-o scrisoare transmisa primilor patru oameni din statul roman ca va declanșa o procedura preliminara activarii Articolului 7 din TUE, cunoscuta sub numele de „opțiunea nucleara”, in cazul intrarii in vigoare a modificarilor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, anunța modificarea Constituției, dupa discuțiile cu președintele Klaus Iohannis pe tema referendumului pe Justiție.Citește și: DETALII de culise - De ce au fost AMANATE negocierile pentru șefia Parchetului European "Atacul infractorilor asupra justiției…