- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, la Centrul National de Instruire Intrunita (CNII) de la Cincu, unde a participat la ceremonia de declarare a capacitatii depline a Comandamentului Multinational al Diviziei Sud-Est (HQ-MND-SE), ca evenimentul arata fara indoiala devotamentul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, vor fi prezenti joi, la Ziua Distinsilor Vizitatori a exercitiului DACIAN LANCER 18 la Centrul National de Instruire Intrunita (CNII) "Getica" de la Cincu, a informat MApN. Aproximativ 900…

- Militarii americani ar putea fi in permanenta prezenti in baza de la Mihail Kogalniceanu. In plus, ministrul Apararii a cerut ca unul dintre cele trei comandamente create de NATO sa fie in tara noastra. Decizia ar putea fi luata la summit-ul aliantei de la Bruxelles din iunie. Mai multi militari pe…

- Baza militara de la Cincu a fost luata cu asalt. Scenariul de lupta are in prim plan Exercitiul militar multinational Dacian Lancer 18. Aproximativ 900 de militari romani si straini participa, pana in 23 martie, la exercitiul multinational Dacian Lancer 18 (DALR18) ce se desfasoara…

- Echipa nationala de fotbal Under 16 a Romaniei alcatuita din jucatori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2002 a disputat, la Centrul National de la Buftea, o partida amicala cu selectionata Under 15 a Italiei. Tricolorii s au impus cu 1 0 Ianis Stoica 57 , iar din echipa de start a gazdelor au facut parte…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, in cadrul intrevedereii „Initiativa Bucharest 9” de la Bucuresti, ca tara noastra indeplineste toate cerintele impuse de NATO. In ceea ce priveste bugetul, Fifor a declarat ca in 2017, Romania a cheltuit 40% din buget.

- Aproximativ 900 de militari romani si straini participa, in perioada 12-23 martie, la exercitiul multinational Dacian Lancer 18 (DALR18) ce se desfasoara la Centrul National de Instruire Intrunita „Getica” din Cincu, judetul Brasov, informeaza un comunicat de presa transmis, luni, de Ministerul Apararii…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a depașit 90, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Majoritatea persoanelor decedate nu erau imunizate impotriva virusului. Creșterea temperaturilor inca…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, vineri, cu ministrul apararii din Republica Elena, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania. Cei doi au semnat un nou acord in domeniul apararii, iar Kammenos a solicitat sprijin pentru eliberarea a doi militari greci arestati in Turcia.

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, se va intalni vineri, 9 martie, la sediul M.Ap.N., cu ministrul apararii din Republica Elena, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania.Potrivit MApN, agenda discutiilor cuprinde subiecte referitoare la cooperarea in domeniul apararii, atat in context bilateral,…

- Gripa a mai luat doua vieti. Numarul morților din România a ajuns la 84 de la începutul sezonului, conform Realitatea TV. Anunțul a fost facut de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

- O actiune ampla organizata de politistii de frontiera romani si bulgari a dus la descoperirea a 13 cetateni irakieni si iranieni, imigranti ilegali, care incercau sa intre in Romania. Echipe de control formate din polițiști de frontiera din cadrul Serviciului Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalitații…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat recent ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 Fighting Falcon cu inca patru aeronave si are in proiectie achizitionarea a inca 36 de astfel de aparate de zbor. Cum la aceasta ora Fortele Aeriene Romane au in dotare 12 astfel de aparate,…

- Ministrul Apararii Nationale al Romaniei, Mihai Fifor, a declarat ca Romania este cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si ca din acest motiv este nevoie de intarirea capacitatilor militare. Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile dotari…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, spune ca a fost lansata procedura de achizitie a patru corvete pentru Fortele Navale. Vasele de lupta vor fi construite intr-un santier naval din Romania, indiferent cine castiga licitatia, a mai spus Fifor.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a refuzat sa comenteze afirmatiile facute de ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, care a numit scuturile antiracheta ale NATO „umbrele gaurite”. Fifor sustine ca Romania este cel mai important pilon de securitate de la Marea Neagra.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Bistrita, ca Romania este cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si ca din acest motiv este nevoie de intarirea capacitatilor militare. Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile…

- Mihai Fifor a spus, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brigada 81 Mecanizata din Bistrita, ca a fost aprobat in Guvern un memorandum pentru deblocarea a 6.400 de posturi in Armata si ca in scurt timp urmeaza sa aiba loc incadrarile.Armata vrea sa angajeze si 400 de medici si 50 de…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Bistrita, ca a fost lansata procedura specifica pentru constructia a patru corvete multifunctionale. "Ieri am lansat procedura specifica pentru constructia celor patru corvete multifunctionale, care se vor produce - aceasta este…

- Mihai Fifor, ministrul apararii nationale a batut palma cu omologul sau din Israel, Avigdor Lieberman, pentru un proiect care vizeaza Spitalul Militar “Carol Davila”. Este vorba despre colaborarea cu Centrul Medical Sourasky din Tel Aviv, inclusiv a specializarii tinerilor medici militari din Romania.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, marti, cu omologul sau israelian, Avigdor Lieberman, cu care a abordat teme prioritare de pe agenda bilaterala a cooperarii militare, precum si aspecte privind situatia de securitate la nivel international, se arata intr-un comunicat al Ministerului…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua militarizarea…

- Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave si are in proiectie achizitionarea a inca 36 de astfel de aparate de zbor, a declarat, marti, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Totodata acesta a precizat și faptul ca programul referitor la inzestrarea cu submarine se afla…

- "Deocamdata este o discutie pe care o avem cu Fortele Aeriene Romane. Noi am dori sa completam in momentul de fata escadrila pe care o avem de F16 cu inca patru aeronave. Si inca o proiectie de inca 36 de aeronave F16 pentru care am solicitat in SUA sa ni se comunice daca exista posibilitatea sa…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat marti ca programul referitor la inzestrarea cu submarine se afla in analiza fortelor navale, iar achizitia in acest caz ar putea incepe dupa 2020, scrie AGERPRES.Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare, cu ocazia participarii la Conferinta de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat remis de MApN. Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii…

- Ministrul Apararii Naționale a transmis oficial, unui deputat interesat de „informații și dovezi” privind existența unui „stat paralel" in Romania, ca MApN „nu a identificat elemente și ingerințe” de natura sa afecteze prerogativele, locul și rolul instituției militare in cadrul Sistemului Național…

- Un nou deces provocat de gripa a fost confirmat in Bucuresti, la o femeie de 78 de ani. Anuntul privind cel de-al 17-lea deces provocat de gripa a fost facut vineri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Nu se cunoaste inca daca femeia de 78 de ani, confirmata…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell, informeaza MApN, intr-un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate…

- Desi initial a fost convocata, Simona Halep, numarul doi mondial, a anuntat ca nu va juca pentru echipa de Fed Cup din cauza faptului ca nu este recuperata complet dupa accidentarea de la Australian Open. ”România poate face trei echipe de Fed Cup, România nu sta în…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, ca este imperios nevoie sa se faca un pas mai departe in domeniul asistentei psihologice pentru Armata Romana. . Se pare ca MApN vrea, printre altele, o asistenta psihologica mai buna pentru militarii afectati de sindromul de stres post-traumatic.…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca "Romania nu sta in Simona Halep", care rateaza meciul cu Canada din cauza unei accidentari, si ca poate face "3 echipe de Fed Cup". "Romania poate face trei echipe de Fed Cup, Romania nu sta in Simona…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, se va intalni marti, de la ora 8,30, la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti, cu psihologii incadrati in structurile de asistenta psihologica ale Armatei Romaniei. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis Agerpres, la aceasta intalnire vor fi…

- Ministrul Apararii Naționale al României, Mihai Fifor, întreprinde astazi, pe 5 februarie, o vizita oficiala în Republica Moldova, la invitația ministrului Apararii Eugen Sturza. Este prima vizita la Chișinau a unui ministru din noul executiv de la București, scrie radiochisinau.md…

- Primarul satului Sadova, localitatea de baștina al președintelui, Igor Dodon, in curand ar putea sa semneze declarația de Unire cu Romania, alaturi de celelante noua sate care au deja semnat documentul simbol.

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 31 ianuarie, la sediul M.Ap.N., o intalnire cu omologul din Georgia, Levan Izoria, aflat in vizita oficiala in Romania.Potrivit MApN, agenda de discutii a fost axata pe aspecte de interes reciproc privind cooperarea militara bilaterala, stadiul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat luni, 29 ianuarie, in cadrul audierilor de la Parlament, ca Romania si-a propus construirea unui submarin. Masura s-ar impune intrucat fortele navale romane lucreaza la un program de dezvoltare a capabilitatilor de lupta antisubmarina.

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituție din Romania admisa in calitatea de membru al EURHO – European Rural History Organisation, organizație științifica de elita ce reunește instituții și personalitați din domeniul istoriei și patrimoniului rural european.

- Armata pregatita sa intervina daca vremea se inrautateste Foto MApN Ministerul Apararii Nationale informeaza ca 3.500 de militari, cu peste 600 de mijloace tehnice, sunt gata sa intervina în caz de necesitate, la nivelul întregii tari, în contextul avertizarilor meteorologice…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. El a aratat ca situatia în care s-a ajuns îl nemultumeste profund…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- La ora 11:00 va incepe la PSD o sedinta in urma careia va fi nominalizat un nou premier de catre social-democrati. Cele mai mari sanse la ora actuala le are Mihai Fifor, Ministrul Apararii Nationale, acesta fiind preferatul lui Dragnea, asta pentru ca-i este extrem de fidel, nu neaparat ca…

- A inceput un nou exercițiu la Cincu pentru militarii care vor pleaca in februarie in Afganistan. Este vorba de militarii Batalionului 30 Protectia Fortei ,,Vulturii Carpatilor”. Exercițiul este de fapt o pregatire pentru misiunea pe care militarii o vor avea in Afganistan. Vineri, 12 ianuarie…

- Luni, la Batalionul 136 Geniu "Apulum" a avut loc festivitatea de deschidere a anului de instructie 2018 cu participarea intregului personal al unitatii. Activitatea a fost condusa de comandantul batalionului, locotenent colonel Mihai Ilie Rusu. Ca in fiecare an, startul unei noi perioade de instruire…

- "In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul…