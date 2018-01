Fifor repune in functie un sef schimbat de Tudose

Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Dragomir, demis la finalul anului trecut din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) de catre fostul premier Mihai Tudose, a fost repus in functie printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie, dupa ce mentinerea sa in functie a generat scandalul care a dus la plecarea lui Mihai Tudose de la conducerea Guvernului. „Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din…

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a fost demis din functie. Solicitarea a fost adresata de ministrul de Interne, Carmen Dan, premierului interminar Mihai Fifor. Carmen Dan i-a facut aceasta solicitare si fostului prim-ministru Mihai Tudose, dar acesta a refuzat sa dea curs cererii. Ulterior…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat, informeaza biroul de presa al Guvernului. Totodata, premierul interimar a semnat decizia…

- De la ședința Guvernului au lipsit vicepremierul Marcel Ciolacu, Felix Stroe, precum și Marius Nica, toți trei susținandu-l public pe Mihai Tudose, in timpul conflictului cu președintele PSD, Liviu Dragnea, in urma caruia Tudose și-a pierdut sprijinul politic și a demisionat. La inceputul ședinței,…

- Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose. Miercuri, la ora 13,00, va avea loc prima sedinta de Guvern condusa de premierul interimar Fifor. Premierul interimar Mihai Fifor a…

- Politicienii din Gorj au comentat decizia PSD de a-l schimba din functie pe premierul Mihai Tudose. Acesta din urma a rezistat o jumatate de an in functie, fiind obligat de partid sa isi dea demisia, ca urmare a pierderii sprijinului politic. Deputatul de Gorj, Alin Vacaru susține ca acest lucru era…

- Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constitutie, „…presedintele Romaniei va desemna un alt…

- Ce se intampla cu Gica Popescu dupa demisia premierului Mihai Tudose, cel care l-a numit, saptamana trecuta, pe fostul mare internațional in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru. Avocatul Gheorghe Piperea, fost consilier onorific al prim-ministrului demisionar Mihai Tudose,…

- Un roman a publicat un anunț de angajare pentru prim-ministru, dupa ce Mihai Tudose și-a dat demisia de la conducerea Guvernului. Conform fișei postului candidatul ideal trebuie sa fie roman, sa cunoasca limba romana „cat de cat”, iar deținerea unui dosar penal reprezinta un avantaj. Anunțul de angajare…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti pentru News.ro ca a convocat Biroul Executiv al PNL pentru a stabili mandatul la discutiile de la Cotroceni pe tema nominalizarii premierului. „Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perspectiva discutiilor…

- Vicepremierul Stanescu – al carui nume a fost vehiculat ca posibil premier interimar – insista ca nu isi doreste sa ocupe fotoliul de sef al Guvernului. Pana sa ajunga la sedinta de marti a Comitetului Executiv National al PSD-ului, in care ar urma ca social-democratii sa aleaga o varianta de succesor…

- Lucrurile se complica la PSD. Surse politice spun ca presedintele Klaus Iohannis nu este de acord cu interimatul lui Paul Stanescu în fruntea Guvernului. Potrivit unor surse, Klaus Iohannis l-ar vrea pe Mihai Fifor, ministrul Apararii Naționale, pentru preluarea funcției lui Mihai Tudose.…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului fiind prezent si vicepremierul Paul Stanescu. Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru luni seara, dupa ce Comitetul Executiv National al PSD i-a retras sprijinul politic.…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului sosind si vicepremierul si ministrul Dezvoltarii din Guvernul Tudose, Paul Stanescu, vicepremierul Marcel Ciolacu, fostul ministru Sevil Shhaideh si liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu. Presedintele…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro. Ulterior…

- Cat primeste statul pentru resursele de hidrocarburi exploatate pe teritoriul Romaniei? EVZ a intrat in posesia documentului prin care s-a incercat, la finalul lunii decembrie 2017, reglementarea pretului de referinta de la care sunt calculate redeventele primite de stat pentru gazele naturale extrase…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut joi ca, din informatiile pe care le detine, reiese ca Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB in 2017 pentru inzestrarea Armatei si a afirmat ca, in cazul in care aceasta informatie va fi confirmata de executia bugetara, ministrul Apararii,…

- Mihai Fifor, presedintele Consiliului National al PSD, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca prim-ministrul Mihai Tudose are dreptul sa gandeasca o „reasezare“ a Guvernului.

- Intre liderul PSD, Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose a avut loc, in ultima saptamana din 2017, un nou moment tensionat, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din partid. Potrivit acestora, Dragnea s-ar fi deplasat la sfarsitul saptamanii trecute la guvern pentru a-i cere premierului Tudose…

- Sorin Gal va exercita atributiile presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), potrivit unei decizii a premierului Mihai Tudose. Conform deciziei sefului Guvernului, Sorin Gal este director general al Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol…

- Premierul Mihai Tudose a schimbat conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), semnand demiterea lui Gigi Dragomir, fost inspector in cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ilfov, transmite Profit.ro. Acesta a fost numit in luna octombrie, informatii din spatiul public…

- Noul prefect al judetului Braila, Adrian George Paladi, a depus, vineri, juramantul, fiind instalat in functie in prezenta unui secretar de stat din MAI, a autoritatilor locale si judetene, a unor parlamentari si sefi de institutii. Noul prefect de Braila are 38 de ani si este finul de cununie al…

- Adrian George Paladi a inlocuit-o in functie pe Madalina Cochino, in urma deciziei Guvernului. Paladi este inginer, in trecut a lucrat in mediul privat, iar in ultimul an a fost comisar grad I superior in cadrul Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorului Braila. Vineri, la investirea…

- Constantin Gheorghe a fost schimbat din functia de presedinte al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra, potrivit unei decizii a premierului Mihai Tudose publicate luni in Monitorul Oficial. Constantin Gheorghe este cunoscut ca fiind apropiat al omului…

- Romania va achiziționa elicoptere modelul H 215 de la compania Airbus, insa vor fi produse la Brașov, și vor intra in dotarea Ministerului Apararii Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat, miercuri, ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, dupa ceremonia militara care a avut loc…

- Argumentele premierului ar fi modul in care Mișa comunica informații cu impact mare in economie, fara sa fi fost agreate in interiorul Guvernului. Este vorba despre recentul anunț al ministrului Economiei de introducere a unei taxe de solidaritate de 2% pentru angajatori, dar care nu ar urma sa mearga…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, ar putea fi schimbat din functie, potrivit unor surse politice. Subiectul ar fi fost abordat luni seara, la o întâlnire de taina la care au participat premierul Mihai Tudose, presedintele PSD, Liviu Dragnea, precum si Misa însusi. …