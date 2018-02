Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, luni, ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotarârea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi în sedinta de guvern.

- Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta de guvern si se va aproba. (...) O sa facem plata pana la 28 februarie pentru primul sistem de rachete HIMARS (...) in valoare de aproape un miliard de dolari. (...) Joi, in sedinta de guvern, vom aproba si hotararea privind…

- Proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in sedinta de guvern, a anuntat luni ministrul Apararii, Mihai Fifor.

- Eugen Teodorovici anunța cu ce va fi inlocuita declarația 600 Eugen Teodorovici Ministrul finantelor estimeaza ca în prima parte a lunii viitoare va fi adoptat în Guvern noul document ce va înlocui controversata declaratie 600. Eugen Teodorovici a explicat,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va aproba o ordonata de urgenta prin care angajatilor cu contracte part time li se vor retine contributii doar pentru salariul realizat, chiar daca este mai mic decat salariul minim, informeaza Antena3.ro. Diferenta…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca in sedinta de Guvern de saptamana viitoare va intra proiectul privind cele patru corvete multifunctionale, dorind ca acest contract sa fie semnat pana la sfarsitul anului. El a mai spus ca aceste corvete vor fi construite intr-un santier naval…

- Mihai Fifor a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la bordul fregatei “Regele Ferdinand”, ca Fortele Navale vor fi dotate cu trei submarine, in cadrul unui program pe termen mediu si lung. “As vrea sa mai fac o precizare, cea referitoare la programul submarin. S-a…

- Azi, la Tribunalul Constanta va avea loc primul termen din acest an in dosarul privind insolventa societatii comerciale Nazarcea Ovidiu SA. Sedinta de judecata este programata pentru ora 11.00. Acesta este al 50 lea termen. Amintim ca Ferma Nazarcea a fost oferita de Guvernul Adrian Nastase Arhiepiscopiei…

- In urma cu doar cateva minute, la Palatul Victoria a inceput ceea ce premierul interimar Mihai Fifor a anuntat a fi “ultima sedinta de Guvern in aceasta formula”. Totodata, pana sa se treaca la aspectele prevazute pe ordinea de zi, social-democratul Fifor a ales sa puncteze faptul ca in perioada de…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, participa, vineri, la sediul MAI, la o sedinta operativa la Centrul Operational de Comanda al ministerului, alaturi de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Din datele centralizate la MAI pana in prezent, nu mai sunt drumuri nationale blocate, insa…

- Ministrii care l-au sustinut Mihai Tudose, înainte ca acesta sa demisioneze din functia de premier, au absentat de la sedinta Executivului de miercuri, care a fost prezidata de premierul interimar, Mihai Fifor.

- Ministrii care l-au sustinut Mihai Tudose, inainte ca acesta sa demisioneze din functia de premier, au absentat de la sedinta Executivului de miercuri, care a fost prezidata de premierul interimar, Mihai Fifor.

- S-a remarcat faptul ca, de la prima sedinta de Guvern condusa de premierul interimar Mihai Fifor, care a inceput la ora 13 la Palatul Victoria, au lipsit cativa ministri, toti din randul formatiunii social-democrate. Si anume ministrul Transporturilor, Felix Stroe, cel al Fondurilor Europene, Marius…

- Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca in prezent sunt 23 de judete sub avertizare de cod galben de ninsori si intensificari de vant si a cerut ca autoritatile sa actioneze astfel incat circulatia pe drumurile publice, cai ferate si aeroporturi sa…

- Premierul interimar Mihai Fifor le-a spus miercuri ministrilor, in deschiderea sedintei de Guvern, ca este important de transmis cetatenilor faptul ca Executivul isi face datoria fara niciun fel de problema in aceasta perioada pana la instalarea unui nou Cabinet la Palatul Victoria. "Dati-mi…

- Premierul interimar Mihai Fifor conduce miercuri, de la ora 13.00, o ședinta de Guvern. De la ședința au lipsit insa trei miniștri: vicepremirul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor Felix Stroe și Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene.- in curs de actualizare

- Mihai Fifor a fost desemnat ieri premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic. Cea mai așteptata decizie a lui Fifor este aceea referitoare la șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu.

- Mihai Fifor va conduce miercuri prima sedinta de Guvern in calitate de premier interimar. Potrivit unui comunicat transmis presei de la Palatul Victoria, sedinta ar urma sa aiba loc de la ora 13.00. Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, marti seara, dupa ce a participat la sedinta MAI…

- Mihai Fifor va conduce astazi, de la ora 13.00, prima sedinta de Guvern in calitate de premier interimar, desemnat ieri depresedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose. Intr-o sedinta a CEx, PSD a propus-o marti pentru functia de premier ...

- Prima sedinta de Guvern condusa de prim-ministrul interimar Mihai Fifor va avea loc miercuri, de la ora 13,00, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis,…

- Mihai Tudose nu are de ales: fie demisioneaza, fie ramâne fara sprijinul politic. Este afirmația facuta de Bogdan Chirieac la Antena 3, despre care spune ca nu este o speculație ci informație certa. ”Domnul Mihai Tudose va fi schimbat din funcția de prim-ministru.…

- Ceremonia de semnare a contractului de achiziție pentru 227 transportoare blindate Piranha V a avut loc la sediul Ministerului Apararii Naționale. Armata Romana va primi in acest an 36 de transportoare blindate iar șase dintre acestea vor fi produse chiar la București. Ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat la Antena 3 ca astazi in sedinta de Guvern a fost dat aviz negativ pentru solicitarea Familiei Regale de a folosi Palatul Elisabeta. "Astazi in sedinta de Guvern am dat aviz negativ pe proiectul de lege ca Palatul Elisabeta sa fie dat pe viata. Am primit o solicitare…

- Premierul Mihai Tudose a avut o intalnire cu Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Felix Stroe in timp ce ședința de Guvern a intarziat. Carmen Dan nu a fost la intalnirea ”de taina”. Potrivit informațiilor Antena 3, ea ar fi vrut sa-și dea demisia, dar nu ar fi fost lasata de Liviu Dragnea. …

- Negocierile cu firma General Dynamics privind achizitionare de transportoare blindate se afla in faza finala, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. “Suntem in faza finala a negocierii cu General Dynamics pentru transportoarele blindate. Foarte multa…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca urmeaza sa se organizeze un concurs pentru 200 de posturi, care vor ajuta la recalibrarea Institutului Cantacuzino, urmand ca intreaga schema de personal sa cuprinda peste o mie de posturi. MApN cauta un teren pentru productia de vaccinuri. "Avem o schema…

- ”Din pacate fonduri europene este un subiect care a avut un accident ingrozitor in ultimii ani. Și anume s-au blocat. Razboiul, cum spuneam, romano- roman, a facut ca eficiența administrativa a statului sa se apropie de 0, proiecte de accesat europene nu se mai pot accesa. Știi ca exista și un curent…

- Buzoienii care sunt crescatori de animale si nadajduiesc sa ia subventii pentru asta trebuie sa stie, de la bun inceput ca, printr-un proiect de hotarare, Ministerul Agriculturii aloca 56 de milioane de lei ajutor de stat pentru mentinerea registrelor genealogice și pentru costurile aferente testelor…

- Proiectul de lege care urmeaza sa „decriminalizeze” infractiunile economice, propus pe 13 decembrie in Guvern, omite orice referire la infractiunile legate de frauda bancara. De aceea, nu pot fi acceptate niciun fel de speculatii in acest sens. Declaratia a fost facuta de ministrul Justitiei Vladimir…

- Proiectul de buget al Ministerului Transporturilor a primit aviz favorabil marți in ședința comisiilor reunite pentru transporturi, in forma transmisa de Guvern. Proiectul de act normativ a fost adoptat cu 11 voturi pentru, 9 împotriva și o abținere. Cele 187 de…

- Potrivit acestuia, noul transportor va fi produs la Uzina Mecanica Moreni, in cooperare cu o companie germana. Ministrul Apararii a subliniat ca transportoarele blindate care vor fi produse la Moreni vor intra in dotarea Armatei Romane si se vor alatura celor 227 de transportoare Piranha care vor…

- Potrivit acestuia, noul transportor va fi produs la Uzina Mecanica Moreni, in cooperare cu o companie germana. Ministrul Apararii a subliniat ca transportoarele blindate care vor fi produse la Moreni vor intra in dotarea Armatei Romane si se vor alatura celor 227 de transportoare Piranha care vor…

- Proiectul de hotarare privind organizarea și funcționarea Institutului Cantacuzino in subordinea Ministerului Apararii Naționale va fi discutat in ședința de miercuri a Guvernului, a anunțat ministrul Mihai Fifor. "Astazi va propunem proiectul de hotarâre a Guvernului…

- Proiectul de hotarare privind organizarea si functionarea Institutului Cantacuzino in subordinea Ministerului Apararii Nationale va fi discutat in sedinta de miercuri a Guvernului, a anuntat ministrul Mihai Fifor. El a afirmat ca se spera ca de anul viitor sa se poata intra in linie dreapta pentru reluarea…

- Proiectul de hotarare privind organizarea si functionarea Institutului Cantacuzino in subordinea Ministerului Apararii Nationale va fi discutat in sedinta de miercuri a Guvernului, a anuntat ministrul Mihai Fifor. "Astazi va propunem proiectul de hotarare a Guvernului privind organizarea si…

- Proiectul de hotarare privind organizarea și funcționarea Institutului Cantacuzino in subordinea Ministerului Apararii Naționale va fi discutat in ședința de miercuri a Guvernului, a anunțat ministrul Mihai Fifor. "Astazi va propunem proiectul de hotarâre a Guvernului privind…

- „PSD Arad considera nepotrivita initiativa conducerii CJA si mai ales lipsita de orice delicatete umana, de a muta morga langa Oncologie, dupa modelul in care s-a construit un spital TBC langa un cimitir. Astfel de greseli nu mai trebuie repetate. In cazul de fata ma refer la cladirea de pe…

- Presedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului român a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea 'Capabilitatii de aparare aeriana…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind achiziționarea sistemului de rachete Patriot, potrivit Administrației Prezidențiale. Astfel, șeful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilitații de aparare aeriana cu baza…

- Ministrul Apararii Eugen Sturza a avut, joi, 23 noiembrie, la Bruxelles, o întrevedere cu loctiitorul asistentului secretarului general NATO pentru Politici de Aparare si Planificare, Jonathan Parish. Dialogul a cuprins subiecte referitoare la proiectele derulate de NATO în…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, dupa adoptarea in Camera Deputatilor a legii privind achizitionarea rachetelor Patriot, ca spera ca saptamana viitoare sa fie semnat contractul cu Guvernul Statelor Unite, iar in 15 decembrie sa se incheie aceasta tranzactie. "Eu…

- Proiectul de lege privind achizitia sistemului de rachete Patriot a primit marti raport de admitere in comisia de aparare a Camerei Deputatilor si, tot marti, urmeaza si votul final in plen, Camera fiind decizionala in acest caz. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a spus ca pana la 1 decembrie va fi semnat…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat ca proiectul de inzestrare cu sistemul de rachete Patriot este pe drumul cel bun si se apropie de finalizare. “Ieri proiectul a trecut de Senat si acum este pe agenda Camerei Deputatilor. Avem promisiuni ca va fi aprobat asa ca vom putea trece la pasul urmator.…

- Achizitia, de catre Romania, a primului sistem de rachete Patriot Proiectul legislativ privind achizitia, de catre România, a primului sistem de rachete Patriot va intra, marti, în Comisia de aparare din Camera Deputatilor, urmând sa ajunga în plen pentru dezbatere…

- Senatul adoptat in sedinta plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, proiectul de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei prin care se vor achizitiona sapte sisteme de rachete...

- Plenul Senatului a dezbatut, luni, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, proiectul de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei prin care se vor achizitiona sapte sisteme de rachete sol-aer Patriot. Proiectul a fost adoptat cu 100 voturi pentru și un vot impotriva. Proiectul…

- Pana la finele anului, va fi achiziționat primul sistem de tip Patriot, urmand ca in anul 2020, intreg sistemul de rachete sol-aer sa fie operațional. „Am primit scrisoarea de acceptare din partea Guvernului SUA pentru achiziționarea a șapte sisteme de tip Patriot, configurația 3 plus. La acestea…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD de la Baile Herculane, ca salariul minim pe economie va creste de la 1 ianuarie 2018 la 1.900 de lei si ca hotararea de Guvern aferenta va fi adoptata o data cu proiectul de buget pe 2018, informeaza Antena3.ro. Premierul Tudose…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, da asigurari ca sistemul Patriot va fi achizitionat pana la sfarsitul anului. Precizarea lui Fifor vine dupa ce senatorii PSD si ALDE din Comisia de aparare au lipsit de la sedinta unde proiectul referitor la achizitia sistemului de rachete ar fi trebuit sa primeasca…

- ”Legat de programele de inzestrare ale armatei, dintre care Patriot este poate cel mai important de anul acesta, pot sa va spun cu toata raspunderea ca programul se deruleaza așa cum trebuie, pana la finele anului vom incheia acest program și vom achiziționa acest sistem așa cum ne-am propus.”, a…