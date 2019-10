Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, considera ca in cazul in care opoziția va prelua Guvernul și vor caștiga prezidențialele vor urma zile negre pentru majoritatea romanilor. El ii avertizeaza cu celebra replica din serialul ”Game of Thrones” - ”Winter is coming!”.”Am prezentat ieri programul…

- "Am prezentat ieri programul de guvernare al PNL: 1 din 3 bugetari ramane pe drumuri, cresc impozitelor pe salarii (inclusiv la privat, inclusiv la IT-isti!), stop creșterilor de pensii prevazute in lege, se șterg de pe harta județele și 2.000 de comune. Nu m-a contrazis nimeni. Dimpotriva, „ministrul…

- Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR, spune ca nu susține introducerea impozitarii progresive, contrazicându-l pe Dragoș Anastasiu, președintele Camerei de Comerț Româno-Germane. "De unde o fi rezultat ca eu susțin introducerea impozitarii progresive? În toate intervențiile…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor acuza vineri, pe Facebook, liderii Opoziției ca nu vor sa semneze pactul propus de Guvern și ii avertizeaza pe romani ca vine austeritatea, daca vor veni ei la guvernare. Totodata, el susține ca moțiunea impotriva premierului nu va trece și face un apel la romani…

- Discuția ar fi trebuit sa aiba loc luni, dar Viorica Dancila nu a participat. ”Astazi, 19 august 2019, trebuia sa aiba loc o intalnire a coaliției, avand ca tema raspunsul PSD fața de poziția ALDE privind masurile ce trebuie luate in vederea restartarii actului de guvernare. Dat fiind ca…

- Este ancheta interna la Inspectoratul de Politie Galati, dupa ce doi politisti au fost filmati in timp ce refuza sa intervina pentru a ajuta o fata plina de sange, despre care se credea ca a fost victima unui viol, transmite Mediafax. La cateva ore, Mihai Fifor, ministrul interimar la MAI, a calificat…

- O acțiune ampla de verificare a tuturor transportatorilor de persoane a inceput vineri dimineața in toata țara. Ministrul afacerilor interne, Mihai Fifor, a facut anunțul pe Facebook. Acțiunea este o decizie luata dupa disparițiile de la Caracal și ii vizeaza pe transportatorii ilegali de persoane.…

- "Domnule presedinte Iohannis, mai veniti din concediu? Oamenii asteapta analize si decizii importante in CSAT, al carui presedinte sunteti!!! Marti e mult prea tarziu!!!", a scris Mihai Fifor pe Facebook. Sedinta CSAT a fost convocata pentru marti, iar presedintele Iohannis si premierul Viorica…