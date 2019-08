Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor a afirmat ca PNL ii dispretuieste iar pe romani. Acesta ii sugereaza senatorului PNL Florin Citu sa plece din Parlament, sub eticheta „bugetar praf”, in contextul in care liberalul a propus ca bugetarii sa renunte la vouchere, sporuri si pensii speciale. „PNL dispretuieste…

- Viceprim-ministrul Mihai Fifor, reactioneaza la afirmatiile liderului senatorilor PNL, Florin Citu, care sustine ca majoritatea bugetarilor "sunt praf la locul de munca" si ca acestia trebuie sa fie de acord sa lucreze fara a primi vouchere, tichete de vacanța, sporuri și pensii speciale.CITEȘTE…

- "PNL disprețuiește romanii care muncesc și ii amenința pentru a nu știu cata oara cu taieri. Domnule Cițu, sa sperați sa nu aveți nevoie sa intervina pentru dumneavoastra un pompier “praf” la incendiu, un medic “praf” la UPU sau un polițist “praf” daca va alearga cineva cu un cuțit la brau, așa cum…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Bistrita, ca urmeaza o batalie electorala, alegerile prezidentiale, in care social-democratii nu intra in genunchi. ”Intram in picioare, intram puternici, intram cu solutii si vom castiga”, le-a spus Fifor participantilor la Conferinta…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirma ca, timp de un an si jumatate, oamenii au vazut o figura distorsionata a premierului Viorica Dancila, adica "am vazut ce a vrut presedintele partidului nostru, la un moment dat, sa se vada: un om slab, un om manevrabil".

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor a declarat ca Viorica Dancila poate fi un candidat și un adversar redutabil pentru Klaus Iohannis, la alegerile prezidențiale, daca premierul iși dorește sa intre in competiția pentru un mandat la Cotroceni.Citește și: Simona Halep victorie EXCEPȚIONALA…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a fost invitatul lui Radu Tudor, joi seara, in cadrul emisiunii ”Punctul de Intalnire”. Actualul secretar general al social-democraților a afirmat cu tarie ca...

- O noua ieșire a senatului PNL Florin Cițu la adresa ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici. Cițu acuza ca Teodorovici nu publica execuția bugetara pentru luna viitoare la 25 ale lunii in curs, așa cum se obișnuia, din cauza unor forțe externe.Citește și: Ana Birchall a LUAT FOC dupa ce…