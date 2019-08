Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a declarat ca exista intentia de reinfiintare a unui post de politie in fiecare localitate, astfel incat sa nu mai fie arondate mai multe localitati unei sectii de politie, potrivit Agerpres."Nu este primar de localitate rurala care sa…

- "Nu este primar de localitate rurala care sa nu isi doreasca reinfiintarea sectiei de politie in localitatea sa. Avem o discutie foarte buna cu sindicatele din Ministerul Afacerilor Interne, avem o situatie in pregatire astfel incat sa vedem cum putem reveni, care sunt costurile si nevoia de incadrare…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a anuntat, aseara la antena3, ca saptamana viitoare va fi prezentata in Guvern o ordonanta de urgenta prin care se doreste, printre altele, ca functiile de conducere din MAI sa fie ocupate pe perioada determinata.Saptamana viitoare o sa prezentam…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, anunta ca trimite Corpul de Control la Vrancea, unde un politist i-a spus unei tinere ca nu are echipaje de Politie disponibile. „Cine a gresit pleaca acasa”, a spus Fifor, informeaza Mediafax. „Nu am niciun fel de toleranta fata de astfel de situatii.…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne a spus ca trimite Corpul de Control la Vrancea, unde un polițist i-a spus unei tinere ca nu are echipaje de Poliție disponibile. „Nu am niciun fel de toleranța fața de astfel de situații. Luni dimineața, Corpul de Control al Ministerului de Interne…

- Ministerul Afacerilor Interne a afirmat, miercuri, pe Facebook, ca MAI este in prezent un sistem in schimbare și ca increderea cetațenilor in Politia Romana va fi intarita. Prezent in fata Academiei de Politie, Mihai Fifor a vorbit și a facut cateva poze cu parinții care iși așteptau copiii sa finalizeze…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anuntat, luni, ca s-au dispus verificari la Sectia 1 Politie din municipiul Galati, fiind vizati cei doi politisti acuzati ca nu au acordat ajutor fetei de 14 ani violate, dar si seful sectiei. ”Va asigur ca dupa aceasta cercetare vor fi luate cele mai…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunțat miercuri seara ca sistemul de urgența 112 va trece, de la Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), la Ministerul de Interne (MAI), subliniind ca este pregatita o procedura in acest sens. Precizarile vin dupa ce STS este instituția acuzata de…