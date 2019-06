Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, dupa sedinta Biroului Permanent National, ca a luat act de demisia trezorierului PSD, Mircea Draghici. "In cadrul BPN de astazi am vorbit despre mandatul cu care vom merge la presedintele Romaniei, am discutat despre dialogul pe care…

- Senatorul Mihai Fifor, fost ministru al Apararii, a fost desemnat miercuri, in sedinta Biroului Permanent National al PSD, in functia de purtator de cuvant al partidului. Fifor detine si functia de...

- Senatorul Mihai Fifor, fost ministru al Apararii, a fost desemnat miercuri, in sedinta Biroului Permanent National al PSD, in functia de purtator de cuvant al partidului. Fifor detine si functia de presedinte al Consiliului National al PSD, considerata a treia functie in ierarhia partidului.…

- Mircea Draghici, unul dintre oamenii de încredere ai lui Liviu Dragnea, a demisionat din funcția de trezorier al PSD, a anunțat președintele executiv al partidului, Viorica Dancila.Mihai Fifor, fost ministru al Apararii tras pe linie moarta de Dragnea, revine în funcția de purtator…

- Viorica Dancila PSD a luat act de demisia lui Mircea Draghici din funcția de trezorier al partidului. Acesta a fost citat, inainte de campania electorala, la DNA privind cheltuirea finanțarilor alocate de AEP pentru PSD.Citește și: Victor Ponta s-a DEZLANȚUIT la adresa PSD: Se comporta exact…

- In prima vizita post-Dragnea la Bruxelles, premierul Viorica Dancila se va intalni marti cu liderii Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si Frans Timmermans. Tema principala a discutiei vizeaza, concret, legislatia penala, sustin surse diplomatice pentru „Adevarul“. Mai exact, modificarile operate…

- Consilierul premierului pe probleme economice, Darius Valcov, si-a prezentat demisia din functie, au precizat, luni, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Darius Valcov a fost numit consilier al premierului Viorica Dancila in ianuarie 2018. Pe 29 mai, la finalul sedintei Comitetului Executiv National…

- Social-democrații au discutat, marți, despre desemnarea unui nou purtator de cuvant al partidului, in locul Liei Olguța Vasilescu, spun surse din partid.Este data in PSD aproape ca sigura numirea senatorului Titus Corlațean drept purtator de cuvant al partidului. Corlațean a fost ministru…