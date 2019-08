Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a transmis sambata seara, dupa ce s-a terminat protestul din Piața Victoriei, ca le mulțumește cetatenilor care au protestat „intr-un mod atat de civilizat și de pașnic”.„Mulțumesc, in numele Ministerului Afacerilor Interne, tuturor cetatenilor…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a adresat, joi, un indemn catre toti cei care vor participa la protestul din 10 august sa faca acest lucru „in mod pasnic, in mod legal” si a dat asigurari ca noul comandant al

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a anuntat, luni, ca a solicitat inspectorilor-sefi de politie sa prezinte o evaluare ‘riguroasa’ a activitatii. ‘Am cerut fiecarui inspector-sef de politie ca, in maximum o saptamana, sa prezinte o evaluare riguroasa a activitatii Inspectoratului,…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, reacționeața dupa incidentul de la Galați. Acesta scrie, pe Facebook, ca atitudinea polițiștilor care au ignorat minora plina de sânge este inadmisibila și amenința cu sancțiuni drastice.

- Politia Romana a inceput ieri verificarea transportatorilor ilegali de persoane in toata tara, anunta, pe Facebook, ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, potrivit Mediafax. „Politia incepe astazi (n.n. – ieri) verificarea transportatorilor ilegali de persoane in toata tara. Desfasurata timp…

- ”Președinția Romaniei la Consiliul UE ramane un moment de reper in istoria europeana și in istoria recenta a țarii noastre, prin moștenirea pe care a reușit sa o lase Uniunii la 12 ani de la intrarea Romaniei in familia europeana. In acest mandat, țara noastra a surprins și a stralucit! Mulțumesc…