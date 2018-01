Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vizitat joi facilitatile in constructie de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", unde anul acesta va fi inaugurat primul centru integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice si cardiovasculare. …

- Ministrul Apararii a facut o vizita de lucru la soldații romani aflați la baza militara din Kandahar. Mihai Fifor le-a vorbit soldaților despre planurile MApN pentru anul urmator. Intr-o postare pe pagina sa personala de socializare, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a postat fotografii de la baza militara…

- Mihai Fifor, ministrul Apararii, s-a aflat in aceste zile in vizita la militarii aflati in teatrul de operatii din Afganistan, potrivit unei postari pe Facebook, alaturi de el aflandu-se si generalul Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, si cel al Sanatatii, Florian Bodog, au semnat, vineri, protocolul de predare primire a patrimoniului Institutului Cantacuzino, care trece de la MS la MApN, informeaza Agerpres.ro. Este o decizie guvernamentala importanta, iar de la preluarea mandatului am promis primului…

- Proiectul de lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman a fost initiat de Guvern si adoptat de catre deputati cu 243 de voturi…

- Carmen Serban a transmis un mesaj video pe pagina sa de Facebook, dupa ce unul dintre videoclipurile ei a starnit controverse pe retelele de socializare, pentru ca a fost filmat in biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) „Carol Davila”, institutia demarand, marti, o ancheta interna in…

- Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu este acuzata ca face show-uri politice la emisiuni TV și ca face politica pe Facebook. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii In Profunzime de la Pro TV de catre președintele Parlamentului Andrian Candu.

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dupa datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), potrivit carora rata anuala a inflatiei a urcat in luna noiembrie la 3,23%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%. „Din pacate ceea ce spune Ilie Serbanescu este adevarat…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, sustine ca preturile si, odata cu ele, inflatia n-au crescut din cauza modificarilor Codului Fiscal, adoptate de actuala guvernare, ci de vina ar fi contextul regional. "Daca m-as raporta doar la modificarile fiscale, ar insemna ca si la nivelul UE cresterea…

- Actorul Alexandru Arsinel a ajuns, duminica, la Spitalul Universitar din Bucuresti, unde i se fac investigatii medicale. Artistul nu a dorit sa se furnizeze alte date despre starea sa de sanatate.

- Premierul Mihai Tudose sustine, intr-o postare pe pagina sa Facebook, ca "anul 2016 a fost un esec din punct de vedere al proiectelor demarate, ceea ce a dus la cheltuieli publice reduse pentru investitii in primele luni din 2017, dar am reusit sa recuperam acest lucru". Premierul nu a uitat…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, joi seara, la un post de televiziune, ca pana la sfarsitul anului 2019 Automecanica Moreni va lansa un prototip al unui transportor blindat flotabil.

- Potrivit acestuia, noul transportor va fi produs la Uzina Mecanica Moreni, in cooperare cu o companie germana. Ministrul Apararii a subliniat ca transportoarele blindate care vor fi produse la Moreni vor intra in dotarea Armatei Romane si se vor alatura celor 227 de transportoare Piranha care vor…

- O aparare europeana intarita va presupune și o integrare a piețelor de aparare, subliniaza ministrul Mihai Fifor. El arata, într-o postare pe Facebook, ca integrarea piețelor de aparare "înseamna asigurarea unui acces echitabil și dezvoltarea echilibrata a bazei…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, marti, dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind achizitia rachetelor Patriot, ca, incepand de astazi, Romania isi intareste capabilitatile de aparare si de descurajare. „Cred ca este o zi…

- Proiectul de lege privind achizitia sistemului de rachete Patriot a primit marti raport de admitere in comisia de aparare a Camerei Deputatilor si, tot marti, urmeaza si votul final in plen, Camera fiind decizionala in acest caz. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a spus ca pana la 1 decembrie va fi semnat…

- Medicul chirurg Florin Chirculescu, de la Spitalul Universitar din București, a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa adresata premierului Mihai Tudose, in care ii reproșeaza faptul ca Guvernul a „uitat” de promisiunile de creștere a salariilor cadrelor...

- „Discutam de acest proiect de lege (achizitia rachetelor Patriot – n.r) in cadrul parteneriatului strategic intre Romania si SUA. Este un efort colectiv care plaseaza Romania intr-un club select al apararii europene si mondiale prin aceasta achizitie a sistemului Patriot. Pentru Armata romana, acesta…

- REZIDENTIAT 2017. Mai multe probleme tehnice au fost intampinate, duminica, in timpul examenului de rezidentiat, organizat in Capitala, grilele de concurs fiind scanate gresit, motiv pentru care lucrarile au fost recorectate. Concursul s-a desfasurat sub forma de test-grila cu 200 de intrebari…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2017. "Urmare a problemelor tehnice sesizate de Comisia locala de Rezidențiat București in timpul procedurii de scanare a grilelor de concurs, Comisia centrala a decis rescanarea tuturor grilelor pentru candidații din Centrul Universitar București. Ministrul Sanatații a fost…

- Biserica de lemn din Tauți, monument inclus în patromoniul național, a sarbatorit așa cum se cuvine Hramul Stinților Arhangheli Mihail și Gavril. ”Vorbim de o CATEDRALA a Românismului, a Ortodoxismului, la Tauți. Catedrala careia, cu certa mândrie…

- Cadrele medicale din Romania au intarit randurile celor care au ales sa paraseasca aceasta tara in ultimii ani. Fostii angajati ai sistemului medical de la noi au fost primiti in alte tari cu bratele deschise, dar asta a facut ca spitalele romanesti sa duca lipsa de personal calificat, iar pacientii…

- Anul 2017 este anul modernizarii Armatei Romaniei, care incepe un amplu proces de inzestrare cu sisteme moderne de armament pentru toate categoriile de forte, mentioneaza ministrul Apararii Nationale (MApN), Mihai Fifor, intr-un mesaj transmis cu prilejul sarbatoririi Zilei Statului Major al Apararii.Potrivit…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a spus, duminica, cu prilejul Zilei Statului Major al Apararii, ca indiferent de denumirea purtata, respectiva structura a fost unul dintre pilonii pe care s-a construit armata moderna, menționand ca procesul de transformare a Armatei in toate sectoarele sale va continua.…

- Aeronava Tarom RO1374 care ar trebui sa aterizeze pe aeroporul Otopeni, vineri, la ora 13.40, figureaza ca „intarziat” potrivit programului de zbor afisat de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). O alta aeronava a companiei romanesti care ar urma sa decoleze de la Bruxelles ar…

- "Printre punctele importante de pe ordinea de zi a Birourilor permanente reunite s-a aflat solicitarea ministrului Apararii, Mihai Fifor, in legatura cu aprobarea pe care o solicita Parlamentului pentru inițierea procedurilor de achiziție din programele de inzestrare a Armatei cu transportoare blindate.…

- Ministerul Sanatatii si Ministerul Turismului vor include serviciile medicale din Romania in pachete turistice, astfel ca pacientul care doreste sa se trateze in Romania va beneficia, pe langa tratamentul medical de care are nevoie, de transport, cazare, masa si de vizitarea unor obiective turistice,…

- Ministrul Apararii, Eugen Sturza, a avut astazi o discutie telefonica cu omologul sau roman, Mihai Fifor. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Apararii de la Chișinau, cei doi au vorbit despre relatiile de colaborare moldo-romane in domeniul apararii si au facut un schimb de opinii cu privire…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat ca luni la Guvern s-a decis cumpararea de elicoptere H215 produse de Airbus la fabrica IAR de la Ghimbav. Elicopterele vor intra in dotarea forțelor armate, dar și in cea a Ministerului Afacerilor Interne. Mihai Fifor nu a precizat numarul de aparate de zbor,…

- Ministrul Apararii a dezvaluit ca toate achizitiile de tehnica militara ale Romaniei, exceptand achizitia sistemului de rachete Patriot, se vor face cu obligatie de offset.In afara proiectelor G2G, (government to government), toate achizitiile de tehnica militara se vor face cu obligatie de…

- ”Daca vorbim de creșterea salariilor nete, vorbim de creștere de 25% a salariilor nete. Este un efort bugetar care indiscutabil ca-și gasește motivație. Speram sa raspunsa la o parte din solicitarile personalului medical. S-au mai alocat 600 de milioane de euro pentru serviciile de urgența. Incercam…

- "Mi-au cerut (sa fac denunturi -n.r.), sigur ca da. Inclusiv Popoviciu. Orice era binevenit. Mi-au spus asta cand am intrat pe usa si m-am ridicat , am spus ca plec, ca nu accept santajul si nu accept astfel de propuneri. Mi-au spus ca orice e binevenit. Adica e un fel de competitie care toarna…

- Cancerul și bolile de inima, detectate la Spitalul Militar. Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” este prima unitate sanitara din sistemul public care are un sistem integrat de medicina nucleara care detecteaza cancerul și bolile de inima, dar bolnavii mai au de așteptat…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, afirma ca nu crede in "chestiunea" cu ministrii care au probleme penale atat timp cat exista prezumtia de nevinovatie. Declaratia vine dupa ce presedintele Iohannis a afirmat ca prezumtia de nevinovatie se aplica in justitie, nu in politica. "Ma bucur ca acest…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, afirma ca nu crede in "chestiunea" cu miniștrii care au probleme penale atat timp cat exista prezumția de nevinovație. "Ma bucur ca acest Comitet Executiv are loc astazi, era nevoie de lucru acesta. Întotdeauna când sunt probleme…

- Comandantul Spitalului Militar Central "Carol Davila", Florentina Ionita Radu, a declarat ca urmeaza sa inaugureze, la inceputul anului viitor, primul centru integrat de medicina nucleara din sistemul medical public din Romania, pentru depistarea...

- Senatul a adoptat, in ședința plenului de miercuri, cu 76 de voturi "pentru" și 11 "abțineri", un proiect de lege al Guvernului prin care care se stabilește ca Spitalul Universitar de Urgența Militar Central "Dr. Carol Davila" asigura asistența medicala de urgența, ambulatorie,…

- "Sunt impresionat de modul in care evolueaza Spitalul Militar. In patru ani, activitatea de programe de sanatate a crescut cu 400%. In momentul de fața, derulați 32 de programe de sanatate și dorim sa va sprijinim sa derulați și alte activitați. Am avut o discuție cu ministrul Apararii in ceea ce…

- „Prin urmare, saptamana aceasta definitivam proiectul de lege, aproape el este gata, dar vrem sa-i mai facem o lectura, sa vedem daca am tinut cont de multele propuneri venite de la CSM, de la asociatiile profesionale, magistratilor, judecatori, procurori, de la societatea civila. Mai facem o lectura…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, astazi, la Adunarea Parlamentara a NATO, ca inainte de a se lua o decizie despre ”Schengen-ul Militar”, un spatiu de libera circulatie pe teritoriul european al trupelor tarilor membre NATO, Romania trebuie sa fie parte a Spatiului Schengen, scrie Mediafax.…

- Incident mai puțin obișnuit in timpul lucrarilor Adunarii Parlamentare NATO de la Bucuresti. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a fost tradus gresit, atunci cand a raspuns unei intrebari legate de un asa-numit "Schengen militar".