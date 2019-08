Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, anunta ca reprezentantii partidului considera incorecta decizia Autoritatii Electorale Permanente de a refuza rambursarea sumelor cheltuite in campania pentru europarlamentare. „Luni vom depune actiune in instanta pentru a ne recupera sumele pe care credem noi…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, joi, la Pitesti, ca social-democratii vor depune actiune in instanta pentru recuperarea de la Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a sumelor aferente campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. "Legat de ce s-a intamplat…

- Toate partidele si-au primit sumele cerute pentru rambursare dupa campania de la europarlamentare, cu o singura exceptie: PSD. Social-democratii au solicitat pentru rambursare 3.380.634 de lei. Problema a aparut pe documentele semnate la AEP de fostul trezorier, Mircea Draghici, cel care isi daduse…

- AEP a refuzat rambursarea banilor pentru ca documentele justificative depuse de PSD erau semnate de fostul trezorier, Mircea Draghici, cel care isi daduse insa demisia din aceasta functie la inceputul lunii iunie, potrivit Europa Libera. PSD a solicitat pentru rambursare suma de 3.380.634…

- „PSD și-a lansat azi candidatul pentru prezidențiale! Prin urmare, fiecare organizație are obligația sa-și mobilizeze la maxim toate structurile. Și toți oamenii! Sa-și asume fiecare șef din teritoriu rezultatul final. Pentru ca așa ați decis, susținut și votat! In unanimitate!”, a scris Codrin Ștefanescu,…

- Detalii spectaculoase ies la iveala din rechizitoriul DNA in cazul fostului trezorier al PSD Mircea Draghici, document intrat in posesia G4Media.ro. Draghici a fost deferit Justitiei la sfarsitul lunii iulie pentru ca ar fi furat bani din subventia primita de partid de la stat, ca sa isi cumpere vila…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a depus in instanța o cerere de intervenție, in calitate de intervenient principal, in contradictoriu cu PSD, prin cabinetul avocatului Flavia Teodosoiu, pentru anularea alegerii Vioricai Dancila și a lui Mihai Fifor la Congresul PSD in funcțiile de președinte, respectiv…

- Senatorul de Mehedinți și vicelider al grupului senatorilor PSD, Liviu Lucian Mazilu, il va inlocui deocamdata pe Șerban Nicolae. Social-democrații au mai decis, miercuri, ca trezorier al PSD, dupa plecarea din funcție a lui Mircea Draghici, sa fie Ștefan Mihu, senator PSD de Constanța. …