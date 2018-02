Fifor - Lockheed Martin, întâlnire. România, cooperare în domeniul militar Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii cu presedintele Lockheed Martin, discutiile s-au axat pe cooperarea in domeniul militar, avand in vedere ca Ministerul Apararii Nationale urmeaza sa dezvolte programul major de inzestrare cu Sisteme Lansatoare Multiple de Rachete cu bataie mare - HIMARS. "Pentru Romania, realizarea capabilitatii de sprijin de foc indirect constituie un interes esential de securitate si contribuie in mod semnificativ atat la consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, cat si la indeplinirea angajamentelor asumate de Romania in cadrul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Romania acorda o atentie speciala atacurilor cibernetice, a subliniat, sambata, la Munchen, secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, care a participat, in calitate de vorbitor, la panelul "Transatlantic Security Roundtable Munich, Stronger…

- Astazi, in a doua zi a Conferintei de securitate de la Muuml;nchen, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a participat la mese rotunde cu oficialii prezenti la acest eveniment, la un mic dejun de lucru gazduit de Cohen Group, la un pranz de lucru gazduit de ministrul german al apararii, Ursula…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca, in cadrul unei intalniri de lucru prilejuite de Conferinta de la Munchen, pe teme de securitate europeana si euroatlantica, a evidentiat utilitatea organizarii Reuniunii ministrilor apararii in format B9 de la Bucuresti, din luna…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut sambata, la Munchen, o intalnire cu presedintele companiei americane Lockheed Martin, Marillyn Hewson, in cadrul careia s-a discutat despre cooperarea in domeniul militar, oficialul roman reiterand importanta dezvoltarii cooperarii cu companiile romanesti…

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- "Nu este o epoca in care ne putem permite ca aceasta cooperare a noastra sa fie inhibata, ca securitatea cetatenilor nostri sa fie pusa in pericol de o concurenta intre parteneri, de rigiditati institutionale si ideologii bine ancorate", a avertizat ea, potrivit unor fragmente din discursul sau difuzat…

- Prezent la Conferinta de Securitate de la Muuml;nchen, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri, 16 februarie, o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare.In cadrul intalnirii bilaterale cu senatorul american Ron Johnson, presedintele…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare, cu ocazia participarii la Conferinta de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat remis de MApN. Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii…

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- "Atunci cand vom fi amenintati in vecinatatea noastra imediata, in special in Sud, va trebui sa fim capabili sa facem fata, inclusiv atunci cand SUA sau Alianta (Nord-Atlantica) vor dori sa fie mai putin implicate", a subliniat ministrul francez al apararii, Florence Parly, in cadrul unei conferinte…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut joi, 15 februarie, o intrevedere cu secretarul american al apararii, James Mattis, cu ocazia Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles. Pe parcursul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat subiecte legate de situația de…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa, vineri si sambata, la Conferinta de securitate de la Munchen, eveniment in cadrul caruia sunt lansate in dezbatere si analiza linii directoare ale agendei de securitate actuale, a anuntat MApN, conform Agerpres."Discutiile din cadrul…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- "Ofensiva de sarm" a Coreii de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang nu va reusi sa creeze nicio divergenta intre Coreea de Sud si Statele Unite, a afirmat duminica secretarul american al apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Stiu ca oamenii cauta se gaseasca vreo divergenta intre Coreea…

- Crizele din ultimul an au adus lumea mai aproape de un "conflict semnificativ", pe fondul tensiunilor dintre tari si amplificarii tendintelor nationaliste, arata raportul Conferintei pentru Securitate Munchen, notand ca Europa trebuie sa isi configureze viitorul in contextul diminuarii rolului SUA.…

- Pe fondul retragerii Statelor Unite de pe pozitia dominanta in lume, Europa trebuie sa-si defineasca propriul viitor. Aceasta idee va sta pe masa Conferintei de Securitate de la Munchen, dupa cum arata raportul premergator.

- Intrevederea a avut loc in contextul Reuniunii Romania - NATO pentru analiza capabilitatilor pentru aparare 2017 - 2018, ce se desfasoara la Bucuresti. 'Mircea Dusa a reamintit stadiul angajamentelor asumate de Romania in cadrul NATO, inclusiv aspectele privind alocarea a 2% din PIB pentru…

- Centenarul Unirii a fost deschis la Bruxelles de eurodeputatul Maria Grapini cu o serie de evenimente dedicate atat Romaniei, dar mai ales Balcanilor, istoriei și culturii comune a țarilor din regiune. Impreuna cu alți trei colegi din Bulgaria, Grecia și Cipru, politicianul timișorean a pus la punct…

- In urma includerii Grupului Enel in platforma europeana multipartita la nivel inalt pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila (ODD) ale Organizatiei Natiunilor Unite in octombrie anul trecut, CEO-ul Enel, Francesco Starace, a participat ieri la prima intalnire a membrilor platformei ce…

- Ungaria este gata sa isi majoreze pana la 1,2% din PIB contributia la bugetul Uniunii Europene, a declarat luni Janos Lazar, sef de cabinet al premierului Ungariei, citat de MTI. "Suntem convinsi ca nu putem avea mai multa Europa cu mai putini bani", a spus ministrul ungar intr-o conferinta de presa…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse. Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul…

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita în strainatate, dupa ce va prelua luni conducerea executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, în încercarea de a tempera îngrijorarile provocate

- Stadionul Olimpico din Roma va gazdui meciul de deschidere de la Campionatul European de fotbal din 2020, s-a stabilit, joi, la Nyon, in sedinta Comitetului Executiv al UEFA, relateaza site-ul forului european. Astfel, Roma va organiza trei meciuri din grupa A, urmand ca restul partidelor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat marti la reuniunea ministrilor de Externe din statele membre NATO care se desfasoara la Bruxelles, ocazie cu care a sustinut importanta consolidarii si aprofundarii relatiei NATO - UE. Potrivit unui comunicat al MAE, in cadrul discutiilor…

- Cooperarea solida intre Uniunea Europeana și SUA este o condiție pentru securitatea și competitivitatea Europei, in special in lupta contra terorismului, a declarat marți ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa o reuniune cu omologii sai din UE desfașurata la Bruxelles, transmite MTI. …

- Vineri are loc, la Bruxelles, cel de-al cincilea summit al Parteneriatului Estic. La doi ani distanta de la ultima reuniune care a avut loc la Riga, in 2015, Republica Moldova pare ca s-a impleticit atunci cand, in decembrie 2016, si-a ales in fruntea tarii un presedinte pro-rus. Mai poate fi, in aceste…

- Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a refuzat invitația Bruxelles-ului de a participa la un summit in cadrul programului Parteneriatul Estic al UE, la care a fost invitat pentru prima data dupa ridicarea sancțiunilor impotriva țarii sale, a anunțat Minskul, scrie agerpres.ro.

- Eșuarea convorbirilor cancelarului german Angela Merkel pentru formarea unei coaliții tripartite de guvernare este ''o veste proasta pentru Europa'', a afirmat luni ministrul olandez de externe, Halbe Zijlstra, subliniind rolul conducator al Germaniei, cel mai puternic membru al Uniunii Europene,…