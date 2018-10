In contextul reuniunii ministeriale NATO de la Bruxelles, ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut intrevederi cu omologul spaniol, Margarita Robles Fernandez, si cu generalul Curtis Scaparrotti, comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR). Discutiile cu omologul spaniol au fost axate pe identificarea directiilor de dezvoltare a cooperarii militare, atat la nivel bilateral - in cadrul Parteneriatului strategic dintre cele doua tari -, cat si in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, informeaza MApN, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. Conform sursei citate, Mihai Fifor si-a exprimat…