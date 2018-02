Stiri pe aceeasi tema

- In prezenta ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, si a sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, miercuri, 7 februarie, la sediul MApN, s a desfasurat autoevaluarea activitatii Statului Major al Apararii pentru anul 2017.Potrivit MApN, pe agenda activitatii au fost incluse…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca este imperios nevoie sa se faca un pas mai departe in domeniul asistentei psihologice pentru Armata Romana, adaugand ca, foarte probabil, pana la inceputul lunii martie va fi prezentat un nou concept in materie. Fifor are…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a sesizat Parchetul Militar dupa ce o drona militara subacvatica a Armatei Romane a fost pierduta, potrivit unui raspuns al Ministerului Apararii Nationale(MApN), remis la solicitarea MEDIAFAX.

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, efectueaza luni, o vizita oficiala la Chișinau, la invitația ministrului Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza. Pe parcursul acestei vizite, este insoțit de șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca. In cadrul discuțiilor oficiale, cei…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, se afla intr-o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza. Mihai Fifor este insoțit de șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciuca.

- Potrivit Ministerului Apararii Nationale (MApN), Fifor va fi insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca. In cadrul discutiilor oficiale, vor fi abordate, in principal, teme referitoare la situatia de securitate din regiune, precum si la cooperarea bilaterala in…

- Mihai Fifor a anuntat ca Armata Romaniei va avea trei submarine de lupta Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat astazi, la Constanta, în cadrul unei vizite la bordul fregatei 221 „Regele Ferdinand”, ca intentioneaza sa initieze un nou program major…

- Mihai Fifor: Nu facem shopping cu 2 la suta din PIB Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, crede ca anul 2018 ar trebui sa fie anul Fortelor Navale, mentionand programele de achizitie a patru corvete multifunctionale si a trei submarine, dar a subliniat, vineri, ca acestea trebuie sa fie realizate…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, crede ca anul 2018 ar trebui sa fie anul Fortelor Navale, mentionand programele de achizitie a patru corvete multifunctionale si a trei submarine, dar a subliniat, vineri, ca acestea trebuie sa fie realizate in tara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Mihai Fifor, ministrul Apararii Nationale, efectueaza, in zilele de 2 si 3 februarie, o vizita de lucru in garnizoanele Constanta si Mangalia.Astazi, inaltul oficial militar s a aflat in Portul Militar Constanta, unde a vizitat nave militare si s a intalnit cu echipajele acestora.In cadrul conferintei…

- Noul ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat in cadrul audierilor de la Parlament ca isi propune sa construiasca un submarin de razboi. Singura astfel de nava din dotarea Armatei Romane rugineste in portul Constanta de peste doua decenii, in conditiile in care toti ministrii Apararii au promis reabilitarea.

- Statele Majore ale Fortelor Aeriene si Navale au desfasurat joi, 25 ianuarie, sedintele de autoevaluare a activitatilor pe anul 2017, in prezenta ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, a secretarilor de stat Mircea Dusa si Florin Vladica si a sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai Ministerului Sanatatii, au aprobat vineri cresterea la 200 a numarului de locuri pentru formarea medicilor…

- Ministrul Apararii a anunțat ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi pentru Institutul Cantacuzino. Mihai Fifor a precizat ca cea mai mare problema cu care se confrunta institutul este cea legata de lipsa specialiștilor. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat in cadrul unei conferințe…

- Oficialul roman, insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, le-a multumit ofiterilor si subofiterilor dislocati in Kandahar pentru participarea la misiunile din teatrele de operatii. Ministrul a stat de vorba cu militarii romani si a gustat, alaturi de acestia,…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, i-a vizitat, în perioada 27-29 decembrie, împreuna cu seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, pe militarii contingentului român dislocat în baza aeriana Kandahar,

- Mihai Fifor, ministrul Apararii, s-a aflat in aceste zile in vizita la militarii aflati in teatrul de operatii din Afganistan, potrivit unei postari pe Facebook, alaturi de el aflandu-se si generalul Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii.

- "Am dorit sa ma aflu zilele acestea in Kandahar, impreuna cu generalul Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii, alaturi de militarii nostri aflati in misiune in teatrul de operatii din Afganistan. (...) Am stat de vorba cu ei, am gustat impreuna bucatele traditionale romanesti si am povestit…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a transmis duminica un mesaj, cu ocazia sarbatorii Craciunul, in care arata ca toate gandurile se indreapta catre militarii Armatei Romane, dar si la familiile celor care au pierdut pe cineva drag cazut sub culorile patriei, informeaza Agerpres.ro. Ca in fiecare an,…

- Fifor le-a multumit acestora pentru felul exemplar de actiune in misiunile internationale. Comandantii structurilor militare romane din Afganistan, Bosnia si Hertegovina si Kosovo au evidentiat cele mai noi elemente privind evolutia situatiei de securitate din ariile de responsabilitate si modul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat miercuri, impreuna cu seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, la o videoconferinta cu militarii romani aflati in teatrele de operatii si in Polonia, prilej cu care le-a multumit acestora pentru felul exemplar de actiune in…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut joi o intrevedere cu seful Apararii din Grecia, amiralul Evangelos Apostolakis, pe agenda discutiilor, la care a participat si seful SMA, generalul Nicolae Ciuca, fiind incluse subiecte legate de cooperarea in domeniul apararii, in context bilateral si in cadrul…

- Ministrul Apararii Nationale, senatorul PSD Mihai Fifor, a catalogat, joi seara, drept “gluma proasta” o scrisoare oficiala pe care a primit-o de la presedintele Consiliului Judetean (CJ) Arad, Iustin Cionca (PNL), care a trimis documentul tuturor parlamentarilor din judet pentru a atrage atentia…

- Pe agenda discutiilor, la care a participat si seful Statului Major al Armatei (SMA), generalul Nicolae Ciuca, au fost incluse subiecte legate de cooperarea in domeniul apararii, in context bilateral si in cadrul UE si NATO. Potrivit unui comunicat MApN, in ceea ce priveste contextul UE, a…

- La incetarea din viata a Majestatii Sale Regele Mihai I, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a transmis Casei Regale a Romaniei urmatorul mesaj de condoleante, informeaza MApN. ldquo;Am aflat cu profunda tristete vestea incetarii din viata a Majestatii Sale Regele Mihai I. Armata Romaniei deplange…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a efectuat, duminica si luni, o vizita oficiala in Republica Serbia, insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, prilej cu care a avut o intalnire cu omologul sau sarb, Aleksandar Vulin, conform Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Antena 3 a fost lider incontestabil de piata de Ziua Nationala a Romaniei si a fost cel mai urmarit post in timpul paradei de 1 Decembrie. Acesta a fost comentata LIVE de Sabina Iosub și Radu Tudor, acesta din urma exprimandu-și pe blogul personal bucuria și mandria legata de aceasta performanța.…

- Ministrul Apararii Nationale (MApN), Mihai Fifor, sustine continuarea demersurilor NATO in vederea implementarii deciziilor cu privire la prezenta aliata de la Marea Neagra pe toate cele trei dimensiuni, terestra, aeriana si maritima, potrivit unui comunicat al MApN remis vineri AGERPRES. Opinia…

- Potrivit acestuia, o mare parte din bugetul de investiții de care Ministerul Apararii Naționale va dispune anul viitor va fi utilizata pentru dotarea marinei militare. "Eu am decretat ca anul 2018 este anul Marinei militare romanești. Daca pana acum ne-am apropiat foarte mult de forțele aeriene…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor și Șeful Statului Major, generalul Nicolae Ciuca, au vorbit despre inzestrarea Armatei Romane cu tehnica militara și care sunt amenințarile principale pentru țara noastra.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut luni o intrevedere cu omologul sau libanez, Yaacoub Sarraf, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza MApN intr-un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, discutiile s-au axat pe subiecte ce vizeaza situatia de securitate din Orientul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sâmbata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot. „Saptamâna trecuta am obtinut aprobarea Parlamentului pentru achizitionarea primului sistem de rachete…

- Proiectele pe care Ministerul Apararii Nationale (MApN) intentioneaza sa le promoveze in domeniul social in beneficiul personalului militar si civil au fost discutate in cadrul unei intalniri dintre ministrul Mihai Fifor, seful Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca, si reprezentanti ai structurilor…

- Tariceanu refuza sa stea alaturi de Iohannis, la parada de 1 decembrie Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, luni, ca din informatiile pe care le are Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor fi invitati la parada de Ziua Nationala, spre deosebire de anul trecut cand presedintia…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a avut miercuri o intalnire cu primarul general al municipiului București, Gabriela Firea, in care s-au discutat teme de interes comun referitoare la proiecte de infrastructura și imobiliare, potrivit comunicatului de presa remis de MApN. Citeste…

- Ministrul Apararii Naționale (MApN), Mihai Fifor, va participa luni, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Externe și Comitetului Director al Agenției Europene de Aparare (EDA), in formatul miniștrilor apararii din statele membre ale UE. Potrivit unui comunicat de presa al MApN,…

- "Suntem deja in linie dreapta, miercuri a fost aprobat in ședința de Guvern acest proiect de lege, luni intra in ședința Biroului permanent al Senatului și intra in procedura de urgența in Senat, speram ca cel mai tarziu peste doua saptamani sa avem aprobarea Senatului, sa mergem in Camera Deputaților,…