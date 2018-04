Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, senatorul PSD Arad, Mihai Fifor, a marcat duminica, la Arad, cei 14 ani de cand Romania este membru NATO, in unitatea militara din Cetatea Aradului, unde, in incinta Batalionului 191 Infanterie „Radu Golescu” a avut loc ceremonia arborarii drapelelor Romaniei si NATO. „Am…

- Astazi, a avut loc, la sediul Ministerului Apararii Nationale, o ceremonie militara de inaltare pe catarg a drapelului national al Romaniei si a drapelului NATO cu ocazia Zilei NATO in Romania.De asemenea, la solicitarea autoritatilor locale, ceremonii asemanatoare dedicate aderarii Romaniei la Organizatia…

- In Cetatea Aradului, Ziua NATO a fost marcata pe ploaie, dar in prezenta ministrului apararii nationale, Mihai Fifor. In aceasta dimineata, in Cetatea Aradului a avut loc ceremonia militara de inalțare pe catarg a drapelului național al Romaniei și a drapelului NATO cu ocazia Zilei NATO in Romania.…

- La 14 ani de la aderarea Romaniei la Alianta Nord-Atlantica, romanii beneficiaza de cele mai puternice garantii de securitate si stabilitate din intreaga noastra istorie nationala, a declarat duminica, de Ziua NATO, ministrul Apararii, Mihai Fifor. Cu ocazia Zilei NATO in Romania, duminica…

- Instituția Prefectului Județului Arad a organizat vineri, 30 martie, o ampla prezentare a ceea ce insemna Alianța Nord-Atlantica, in contextul in care duminica, 1 aprilie, se va marca Ziua NATO. Prezentarea susținuta de lt.col. Ciprian Filimon a fost concisa, dar cuprinzatoare, aducand in discuție…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, joi, într-o conferinta de presa sustinuta la Cluj-Napoca, ca România poate sa devina un hub regional pentru industria de aparare si sa furnizeze capabilitati militare pentru tari din zona.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, cu ocazia unei vizite la Divizia 4 Infanterie Gemina, ca Romania este foarte atenta la evolutiile situatiei de la Marea Neagra, dupa anexarea ilegala a Crimeii de catre Federatia Rusa, si ca doreste ca aceasta problema sa fie prinsa pe agenda…

- Batalionul 341 Infanterie ldquo;Constanta" a fost luat cu asalt de copii in cadrul activitatilor din Scoala Altfel."Proiectul "Armata ndash; O scoala altfel" a devenit deja o traditie in scolile din Romania, iar elevii au asteptat cu nerabdare perioada in care orele de curs obisnuite au fost inlocuite…

- Militarii Batalionul 191 „Radu Golescu” au venit in intampinarea elevilor din municipiul și județul Arad cu ocazia evenimentului „Ziua Porților Deschise”. „Avand in vedere ca elevii au in aceasta saptamana «Scoala altfel», ne-am gandit – impreuna și in colaborare cu Inspectoratul Școlar…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Albania in Romania, Ilir Tepelena, context in care a evocat importanta consolidarii cooperarii bilaterale in domeniul Apararii si necesitatea continuarii efortului comun de combatere a amenintarilor la adresa securitatii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, la Centrul National de Instruire Intrunita (CNII) din Cincu, unde a participat la ceremonia de declarare a capacitatii depline a Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est, ca, prin acest lucru, Romania "a demonstrat inca o data ca este…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut, marti, o intrevedere cu ambasadorul Canadei in Romania, Kevin Hamilton, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, discutiile de la sediul MApN s-a axat pe modalitatile concrete de intensificare…

- Militarii americani ar putea fi in permanenta prezenti in baza de la Mihail Kogalniceanu. In plus, ministrul Apararii a cerut ca unul dintre cele trei comandamente create de NATO sa fie in tara noastra. Decizia ar putea fi luata la summit-ul aliantei de la Bruxelles din iunie. Mai multi militari pe…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, in cadrul intrevedereii „Initiativa Bucharest 9” de la Bucuresti, ca tara noastra indeplineste toate cerintele impuse de NATO. In ceea ce priveste bugetul, Fifor a declarat ca in 2017, Romania a cheltuit 40% din buget.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, vineri, cu ministrul apararii din Republica Elena, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania. Cei doi au semnat un nou acord in domeniul apararii, iar Kammenos a solicitat sprijin pentru eliberarea a doi militari greci arestati in Turcia.

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, se va intalni vineri, 9 martie, la sediul M.Ap.N., cu ministrul apararii din Republica Elena, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania.Potrivit MApN, agenda discutiilor cuprinde subiecte referitoare la cooperarea in domeniul apararii, atat in context bilateral,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a participat, joi, alaturi de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, la ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei "Brave Hearts". In discursul sau sustinut in Piata Unirii din Focsani, ministrul Apararii a…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 7 martie a.c., decretul de decorare a Drapelului de lupta al Batalionului 280 Infanterie Mecanizata "Capitan Valter Maracineanu".Astfel, in semn de apreciere a inaltului profesionalism si a rezultatelor remarcabile obtinute de militarii batalionului…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan, și primarul Focșaniului, Cristi Misaila, participa la aceasta ora (11.00) la ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei „Brave Hearts”. Ceremonia are loc…

- Dupa șapte luni de misiune in Afganistan, ultimul detașament cu militari din cadrul Batalionului 280 Infanterie Protecția Forței “Inimi Neinfricate” a aterizat pe Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Tot cu acest zbor, sunt aduse in țara și drapelul de lupta și cel de identificare al unitații. Drapelul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat recent ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 Fighting Falcon cu inca patru aeronave si are in proiectie achizitionarea a inca 36 de astfel de aparate de zbor. Cum la aceasta ora Fortele Aeriene Romane au in dotare 12 astfel de aparate,…

- Ministrul Apararii Nationale al Romaniei, Mihai Fifor, a declarat ca Romania este cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si ca din acest motiv este nevoie de intarirea capacitatilor militare. Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile dotari…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, spune ca a fost lansata procedura de achizitie a patru corvete pentru Fortele Navale. Vasele de lupta vor fi construite intr-un santier naval din Romania, indiferent cine castiga licitatia, a mai spus Fifor.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a refuzat sa comenteze afirmatiile facute de ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, care a numit scuturile antiracheta ale NATO „umbrele gaurite”. Fifor sustine ca Romania este cel mai important pilon de securitate de la Marea Neagra.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Bistrita, ca Romania este cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si ca din acest motiv este nevoie de intarirea capacitatilor militare. Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Bistrita, ca a fost lansata procedura specifica pentru constructia a patru corvete multifunctionale. "Ieri am lansat procedura specifica pentru constructia celor patru corvete multifunctionale, care se vor produce - aceasta este…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, marti, cu omologul sau israelian, Avigdor Lieberman, cu care a abordat teme prioritare de pe agenda bilaterala a cooperarii militare, precum si aspecte privind situatia de securitate la nivel international, se arata intr-un comunicat al Ministerului…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua militarizarea…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare, cu ocazia participarii la Conferinta de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat remis de MApN. Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii…

- Ministrul Apararii Naționale a transmis oficial, unui deputat interesat de „informații și dovezi” privind existența unui „stat paralel" in Romania, ca MApN „nu a identificat elemente și ingerințe” de natura sa afecteze prerogativele, locul și rolul instituției militare in cadrul Sistemului Național…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a modificat ordinul care le permitea militarilor sa vina si sa plece in civil la unitatile militare, informeaza HotNews.ro. Modificarea, facuta in urma cu trei zile, impune pentru militari obligativitatea tinutei de oras prin modificarea ...

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a exprimat vineri aprecierea pentru sprijinul pe care Italia l-a manifestat in incadrarea cu militari a Brigazii Multinationale din Craiova si a subliniat sustinerea Romaniei pentru abordarea unitara, in conceptul 360 de grade, a amenintarilor la adresa securitatii…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, da asigurari ca nu vor scadea salariile militare, ci ca acestea vor crește in medie cu 3%. Intr-o declarație de presa, conducerea MApN a prezentat calculele bazate pe noua lege a salarizarii, dupa eliminarea, de la 1 ianuarie, a unor categorii de sporuri.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell, informeaza MApN, intr-un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, ca este imperios nevoie sa se faca un pas mai departe in domeniul asistentei psihologice pentru Armata Romana, adaugand ca, foarte probabil, pana la inceputul lunii martie va fi prezentat un nou concept in materie. Se pare ca MApN vrea, printre…

- Romania continua sa sprijine trecerea relatiei de parteneriat intre NATO si Republica Moldova la o noua etapa si saluta deschiderea, in acest sens, a Biroului de legatura al Aliantei Nord-Atlantice la Chisinau, a declarat luni ministrul apararii nationale al Romaniei, Mihai Fifor, dupa o intrevedere…

- Mihai Fifor a declarat la Chisinau ca Romania continua sa sprijine trecerea relatiei de parteneriat intre NATO si Republica Moldova la o noua etapa si saluta deschiderea, in acest sens, a Biroului de legatura al Aliantei Nord-Atlantice in

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, se va intalni marti, de la ora 8,30, la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti, cu psihologii incadrati in structurile de asistenta psihologica ale Armatei Romaniei. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis Agerpres, la aceasta intalnire vor fi…

- Ministrul Apararii Naționale al României, Mihai Fifor, întreprinde astazi, pe 5 februarie, o vizita oficiala în Republica Moldova, la invitația ministrului Apararii Eugen Sturza. Este prima vizita la Chișinau a unui ministru din noul executiv de la București, scrie radiochisinau.md…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 31 ianuarie, la sediul M.Ap.N., o intalnire cu omologul din Georgia, Levan Izoria, aflat in vizita oficiala in Romania.Potrivit MApN, agenda de discutii a fost axata pe aspecte de interes reciproc privind cooperarea militara bilaterala, stadiul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat luni, 29 ianuarie, in cadrul audierilor de la Parlament, ca Romania si-a propus construirea unui submarin. Masura s-ar impune intrucat fortele navale romane lucreaza la un program de dezvoltare a capabilitatilor de lupta antisubmarina.

- Fifor a fost avizat cu 21 de voturi „pentru” si opt voturi „impotriva”. „Militarii acestia se intorc acasa si ne dorim sa se intoarca sanatosi. Din pacate, sunt si evenimente nefericite. Dincolo de aspectele fizice, exista si lucruri nevazute, pshice. Este, din pacate, cercetat foarte putin lucrul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, se va intalni marti, la Campulung Muscel, cu militarii Batalionului 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor", inainte de plecarea acestora intr-o noua misiune in teatrul de operatii din Afganistan. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis luni Agerpres, intalnirea…

- Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani cu colegi de-ai lor din tarile situate in flancul estic al NATO - Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria - in pregatirea si desfasurarea antrenamentelor si a exercitiilor multinationale.Divizia…

- Primul contingent militar polonez si-a incheiat, vineri, activitatea la Craiova. Militarii erau sositi in orasul nostru, in cadrul Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab“, inca din luna mai a anului trecut. Vineri, 12 ianuarie, a avut loc rotatia intre primul contingent ...

- Vineri, 12 ianuarie, incepand cu orele 11.00, la sediul Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” va avea loc ceremonia prilejuita de transferul de autoritate al contingentelor militare din Polonia, rotația I și rotația a-II-a. Contingentul polonez este parte componenta a initiativei comune, avand…