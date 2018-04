Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania, vorbind despre o ”dubla semnificate”: 69 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington si 14 ani de la aderarea Romaniei la ”cea mai puternica Alianta politico-militara din istorie”. ”Ca parte…

- Toti pacientii asigurati in sistemul national de asigurari de sanatate isi pot face gratuit, incepand de astazi, investigatii imagistice PET-CT la Centrul integrat de medicina nucleara din Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”, conform deciziei emise de Comisia de experti…

- Ministrul grec al Apararii a cerut sprijin Romaniei in cazul celor doi militari greci reținuți in Turcia. Solicitarea a fost facuta la intalnirea pe care acesta a avut-o in București, cu ministrul roman al Apararii.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Bistrita, ca Romania este cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si ca din acest motiv este nevoie de intarirea capacitatilor militare. Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile…

- Apar reacții dupa declarațiile bomba facute de Vladimir Putin! Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o…

- Vizita ministrului Mihai Fifor in Israel Foto MApN Israel. Ministrul apararii nationale Mihai Fifor a discutat cu omologul sau israelian Avigdor Lieberman despre prioritatile Guvernului României în domeniul apararii. Discutiile au fost axate pe intensificarea cooperarii bilaterale în…

- Cei doi vor discuta despre cooperarea bilaterala in domeniile apararii si medicinei, in special in segmentul tehnico - militar, si evolutia situatiei de securitate la nivel international care impune consolidarea dialogului in cadrul organizatiilor internationale, potrivit unui comunicat MApN.…

- Coaliția PSD-ALDE are discutii, joi, in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, inainte de anuntul pe care urmeaza sa-l faca ministrul Tudorel Toader la ora 18:00. Biroul lui Liviu Dragnea a fost vizitat de mai mulți lideri PSD, iar in urma cu puțin timp acolo au ajuns și liderii ALDE,…

- Senatul a adoptat luni in unanimitate, in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare". Au fost 105 voturi "pentru", potrivit Agerpres.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa, vineri si sambata, la Conferinta de securitate de la Munchen, eveniment in cadrul caruia sunt lansate in dezbatere si analiza linii directoare ale agendei de securitate actuale, a anuntat MApN, conform Agerpres."Discutiile din cadrul…

- Potrivit unui comunicat al MApN, in prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare, partajarea echitabila a responsabilitatilor, precum si pe modernizarea Aliantei, adaptarea institutionala si a structurii de comanda a…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, in prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare…

- Daca vicepremierul Paul Stanescu sustinea ca partidul va discuta in cadrul Biroului Permanent despre dezvaluirile aparute in presa cu privire la abuzurile DNA, ministrul Apararii, Mihai Fifor sustine ca subiectul nu a fost abordat in cadrul sedintei.“S-a discutat despre agenda legislativa”,…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte al Republicii Moldova, a declarat la TVC21 ca “declaratiile de unire” au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- "La nivelul MApN, salariul se plateste in data de 15 a fiecarei luni. La acest moment, toate unitatile militare fac state de plata. La nivelul Directiei financiare a MApN s-au facut simulari privind aplicarea noii legi a salarizarii, pentru personalul MApN cresterea fiind de aproximativ 3%. (...)…

- Ministrul Apararii Nationale Mihai Fifor a declarat vineri ca nu se asteapta ca salariile functionarilor publici si personalului contractual din minister sa scada, insa daca vor fi diminuari ministerul este pregatit sa intervina pentru a identifica eventualele cauze. Fifor a subliniat ca aceste scaderi…

- "Condamn in cel mai categoric mod initiativa crearii unui batalion militarizat mixt moldo-romanesc. Acest lucru reprezinta inca un pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii noastre nationale. Am convingerea ca orice tentative de a crea careva…

- Comitetul Central al Partidului Comunistilor din Republica Moldova a emis marti, 6 februarie, o declaratie cu privire la vizita ministrului Apararii al Romaniei, Mihai Fifor, la Chisinau in perioada 4-5 februarie. Comunistii se arata indignati de ideea lansata de catre oficialul roman despre crearea…

- La invitatia ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, marti, 6 februarie, incepand cu ora 8.30, va avea loc, la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti, o intalnire a psihologilor incadrati in structurile de asistenta psihologica ale Armatei Romaniei, informeaza MAPN. La activitate, alaturi…

- "Interesele de securitate ale Romaniei la Marea Neagra sunt aparate de oameni foarte valorosi, cu pasiune si vocatie pentru profesia lor. Am vazut echipe sudate si eficiente, in care fiecare om isi cunoaste rolul si isi indeplineste precis sarcinile", a scris sambata ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Guvernul va analiza in ședința de saptamana viitoare proiectul referitor achiziția corvetelor multifunctionale, ministrul Apararii, Mihai Fifor, anunțand ca iși dorește ca acest contract sa fie semnat pana la sfarsitul anului, iar condiția este ca cele patru corvete sa fie construite intr-un șantier…

- Lupta impotriva terorismului trece in planul doi, cel puțin in Strategia de Securitate a Statelor Unite ale Americii si in discursurile publice ale unor inalți oficiali britanici. Statisticile oficiale arata ca in 2017, la nivel mondial, au avut loc 1.182 de atacuri teroriste, in care au murit 7.809…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis vineri ca actualul vicepremier Paul Stanescu sa-si pastreze aceasta demnitate si in Cabinetul Dancila, ceilalti doi viceprim-ministri urmand sa fie fostul ministru de Finante Viorel Stefan, fara portofoliu, si Ana Birchall, au precizat, pentru AGERPRES,…

- Cu scurt timp inainte de a deveni istorie, fostul prim-ministru Mihai Tudose, si actualul premier interimar Mihai Fifor, atunci doar ministrul Apararii, au decis sa caseze numeroase imobile aflate in proprietatea Armatei. Pe lista, inclusiv unele din Timiș. Mai exact de la fosta unitate militara din…

- Președintele nu a fost foarte fericit cu propunerea coaliției majoritare, dar a pus mai presus interesul stabilitații Romaniei. Aceleași surse au mai afirmat ca președintele l-ar fi dorit in funcția de premier pe Mihai Fifor, cel care are o imagine buna in ochii partenerilor americani, și pe care…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara în istoria PSD când un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile în Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei în functia…

- "Stirea in sine, ca vom avea un prim-ministru femeie, va schimba putin imaginea Romaniei ca tara. Si atunci Cati (n.red. Ecaterina Andronescu) s-a retras din competitie, pentru ca in momentul in care se voteaza o femeie sa fie o majoritate zdrobitoare, Si a fost. Nu am mai vazut asa ceva, in conditiile…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. La aceasta ora, Comitetul Executiv al PSD discuta nominaliza unui alt premier. Potrivit unor surse politice, liderii PSD il vor propune tot pe Mihai Fifor,…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru.Potrivit lui Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, dar și altor surse din partid, pe lista posibililor viitori…

- Paul Stanescu este una dintre variantele cele mai vehiculate la PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Actual vicepremier, Paul Stanescu a detinut portofoliul Dezvoltarii in guvernul Tudose. Paul Stanescu are 60 de ani, iar in 2008 a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Olt, functie in…

- Delegatia Statului Major al Apararii, condusa de generalul Nicolae Ciuca, va participa in zilele de 16 si 17 ianuarie la Conferinta Comitetului Militar NATO, in formatul sefilor apararii, ce se va desfasura la Bruxelles, Belgia. In cadrul conferintei vor fi discutate teme militare de actualitate precum:…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut joi ca, din informatiile pe care le detine, reiese ca Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB in 2017 pentru inzestrarea Armatei si a afirmat ca, in cazul in care aceasta informatie va fi confirmata de executia bugetara, ministrul Apararii,…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri scoase la concurs pentru admiterea la Institutul Medico-Militar, in vederea formarii medicilor militari. ‘In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai…

- "In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a facut joi, 4 ianuarie, o vizita de lucru la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central 39;Dr. Carol Davila 39; din Bucuresti SUUMC .Mihai Fifor s a intalnit cu echipa de conducere a spitalului, a discutat cu directorul general, generalul de brigada medic…