- Senatorul Mihai Fifor, secretar general al PSD, apreciaza ca Ludovic Orban, premierul desemnat de seful satului, nu va trece de votul Parlamentului. "Orban, 'nebunul' de sacrificiu de pe tabla de sah a lui Iohannis! Acesta e rolul marunt pe care i l-a rezervat presedintele, cel de 'premier respins'.…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca premierul desemnat, Ludovic Orban, nu are nicio șansa sa primeasca votul de incredere al Parlamentului. Fifor anunța faptul ca PSD va sesiza Curtea Constituționala, in cazul in care președintele Klaus Iohannis va veni și a doua oara cu aceeași nominalizare,…

- "Orban, „nebunul" de sacrificiu de pe tabla de sah a lui Iohannis! Acesta e rolul marunt pe care i l-a rezervat presedintele, cel de „premier respins". Probabil a simtit si el ca e prea frumos ca sa poata fi adevarat. Iar ca sa nu faca pe „nebunul", Rares Batistuta l-a amagit ca tot pe el il va pune…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat ca social democrații nu vor vota in plenul Parlamentului guvernul pe care-l va propune liberalul Ludovic Orban, desemnat de președintele Klaus Iohannis premier.

- Imediat dupa ce președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pentru postul de prim-ministru, Ludovic Orban a anunțat care vor fi prioritațile guvernului sau. Totodata, a invitat partidele alaturi de care PNL a reușit demiterea guvernului Dancila sa susțina noul cabinet. ”Sunt onorat sa-mi asum responsabilitatea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca premierul Viorica Dancila va raspunde personal pentru posibila pierdere a portofoliului pe Transporturi în Comisia Europeana în cazul în care candidatul PSD va fi din nou respins. El i-a solicitat premierului sa se consulte cu…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat duminica seara ca depunerea moțiunii de cenzura întârzie pentru ca exista o diferența între ceea ce declara liderii politici din așa-zisa opoziție ca susțin moțiunea și atitudinea ”de facto”, întrucât înca nu s-au întrunit…

- PRESEDINTE PNL, LUDOVIC ORBAN: SOLICITAM CONVOCAREA PARLAMENTULUI IN SESIUNE EXTRAORDINARA, DEDICATA ADOPTARII MASURILOR DE URGENTA CERUTE DE PRESEDINTELE KLAUS IOHANNIS Capacitatea administrativa a statului roman a fost distrusa in ultimii ani de guvernarile PSD-ALDE, din cauza numirilor pe baza de…